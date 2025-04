Odsouzený český pedofil léta unikal. Dopadli ho v Bangkoku, v USA dostal 15 let

Jedenaosmdesátiletý pedofil Jan Synek si odpyká 4,5 roku vězení za distribuci dětské homosexuální pornografie na internetových fórech. Původní trest mu v pondělí pravomocně o rok a půl snížil odvolací senát. Synek byl přitom za zneužívání dětí odsouzen už v 60. letech v Československu. Později si odpykal patnáct let vězení ve Spojených státech.

Vystudovaný elektroinženýr se podle odhadů řadil po určitou dobu mezi tři největší distributory dětské homosexuální pornografie na světě. Tu dlouhodobě shromažďoval jednak vyhledáváním na různých serverech, zejména ale od jejích tvůrců, s nimiž se znal. Synek se sice ke sdílení fotografií na internetu doznal, odmítal ale, že by byl součástí mezinárodního gangu. Pro jednaosmdesátiletého muže to však není poprvé, co byl za podobné trestné činy odsouzen.

Už dříve Synek uváděl, že si svou pedofilii začal uvědomovat už ve 13 letech. Za zneužívání byl stíhán již v 60. letech, před trestem se mu z Československa ale tehdy podařilo uniknout. V roce 1970 emigroval do Chicaga, kde roku 1976 získal americké občanství. Za oceánem byl Synek považován za "technologického génia" a podílel se na designování sportovních tabulí na stadionech napříč celými Spojenými státy.

Vedle úspěšné profesní dráhy se ale Synek ve svém osobním životě nadále věnoval svým zvráceným zálibám a za čas byl dopaden. Státní zástupci ho popisovali jako "krysaře", který si získával chudé děti z blízkosti jeho sousedství tím, že jim kupoval zmrzlinu nebo různé jiné dárky. "V létě, když tudy projížděl zmrzlinářský vůz, koupil celý náklaďák. Každé dítě v sousedství dostalo zmrzlinu," řekl Mark Cavins, asistent státního zástupce, který Synka stíhal.

V roce 1984 byl Synek obviněn ze zneužívání dětí. V dubnu 1985 pak stanul před soudem. Obviněn byl z deseti případů zneužívání dětí, konkrétně šlo o čtyři chlapce ve věku mezi osmi a dvanácti lety. Při výpovědi na policii po svém zatčení Synek o svých vztazích s chlapci řekl: "Dělali to dobrovolně. Někdy, protože jsem věděl, že pocházejí z chudých rodin, jsem jim dával peníze," uvádí tehdejší vydání deníku Chicago Tribune.

Během víkendu, kdy byl soud přerušen, se však po Synkovi slehla zem. O dva týdny později bylo jeho auto nalezeno na O’Harově mezinárodním letišti, kde bylo podle parkovacího lístku zaparkováno právě ode dne, kdy Synek zmizel. Soud přesto pokračoval a Synek byl odsouzen v nepřítomnosti ke třiceti letům vězení.

V roce 1988 se odsouzený z neznámých důvodů objevil na americkém velvyslanectví v Bangkoku. Tamější úředníci zjistili, že po Synkovi je vyhlášeno pátrání, a předali tyto informace americkým vyšetřovatelům, kteří ho do Thajska přijeli zatknout a převezli ho zpět do Spojených států, kde si následně odpykal patnáct let za mřížemi. Po odpykání trestu se Synek vrátil zpět do České republiky, kde pokračoval v trestné činnosti.

Z původního rozsudku obvodního soudu vyplývá, že čeští policisté Synka zadrželi poté, co jejich francouzští kolegové zatkli jeho známého, kterého Synek předtím doprovázel na cestách do Indie. Fotografovali tam venkovské chlapce a dávali jim za to peníze. Synek tvrdil, že rodiče dětí o focení věděli a "neměli s tím problém, protože nahota dětí je tam přirozená a považovaná za normální". Zdůrazňoval také, že anonymitu chlapců pečlivě střežil vymazáním metadat z pořízených materiálů.

Pražská policie o zadržení Synka informovala na podzim loňského roku. Americká FBI jeho aktivity monitorovala deset let. Za trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií spáchaný v organizované skupině hrozilo Synkovi tři až osm let vězení, v prosinci mu obvodní soud pro Prahu 9 vyměřil šestiletý trest.

Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Cihláře by byl trest v horní polovině sazby nepřiměřeně přísný vzhledem k tomu, že se muž doznal, a vzhledem k jeho věku. České soudy nemohly přihlížet k Synkovu předchozímu odsouzení v USA jako k přitěžující okolnosti. "Po dlouhých debatách jsme trest zkrátili," konstatoval Cihlář.