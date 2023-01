Jste Havel, Klaus, nebo Zeman? Kvíz napoví, ke kterému prezidentovi máte nejblíže

Americká Sněmovna reprezentantů po třech bezvýsledných pokusech o zvolení svého nového předsedy přerušila jednání do středečního poledne (18:00 SEČ). Kevin McCarthy, lídr republikánské většiny v této komoře amerického Kongresu, kvůli rebelii ve vlastní straně nezískal dostatečnou podporu pro to, aby byl zvolen do čela sněmovny. Ta svého nového šéfa napoprvé nezvolila po sto letech.

Postavení McCarthyho se ve třetím kole ještě zkomplikovalo, protože posílila pozice jeho vnitrostranického rivala Jima Jordana, který je věrným stoupencem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Jordana v předchozích kolech podpořilo 19 republikánů, ve třetím jich bylo dvacet.

McCarthy v posledních dnech intenzivně bojoval o přízeň váhajících členů své strany a nabídl jim ústupky, které by po případném zvolení oslabily jeho pozici, odhalení ostrých neshod ve své straně se však nevyhnul. Jeden z lídrů skupiny jeho krajně konzervativních odpůrců Matt Gaetz dokonce dnes naznačil, že McCarthyho považuje za zkorumpovaného.

Volba nového předsedy je úvodním bodem programu sněmovny, která se dva měsíce po volbách poprvé sešla v novém složení stejně jako druhá kongresová komora - Senát. Dokud větší z obou komor neobsadí předsednický post, nemůže se věnovat dalším otázkám včetně vyslechnutí přísah nových členů.