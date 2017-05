Prezident podepsal milost pro odsouzeného Kajínka, dokument veze kurýr na ministerstvo spravedlnosti

před 20 minutami

Prezident Miloš Zeman udělil milost Jiřímu Kajínkovi, který si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Na tiskové konferenci to řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Milost je podle něj nyní na cestě na ministerstvo spravedlnosti. Šestapadesátiletý Kajínek strávil ve vězení 23 let. Zeman v dubnu uvedl, že není zcela přesvědčen o Kajínkově vině. Součástí milosti je sedmiletá podmínka, při níž se Kajínek nesmí dopustit trestného činu. Podle Ovčáčka jde o nejdelší možnou podmínku, které české právo stanovuje. Jiří Kajínek byl odsouzen 23. června 1998. Doživotí dostal za to, že v roce 1993 zastřelil poblíž věznice Bory v Plzni podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda.

Doporučujeme

Praha - Na tiskové konferenci mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Miloš Zeman v úterý omilostnil doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka. Milost je podle mluvčího nyní na cestě na ministerstvo spravedlnosti. "Formulace milosti je zcela jasná, já mohu pouze dodat - a to je mimo její rámec - že pan prezident se o případ dlouhodobě zajímá a samozřejmě zaznamenal pochybnosti, které zaznívaly z řad odborné veřejnosti, jmenuji například současného předsedu Nejvyššího soudu, pana Pavla Rychetského," řekl Ovčáček. Součástí milosti je sedmiletá podmínka, při níž se Kajínek nesmí dopustit trestného činu. Podle prezidentského mluvčího jde o nejdelší možnou podmínku, které české právo umožňuje.

Pokračujte dál