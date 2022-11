Zeman už nechce kontroly na Hradě. Po vyvěšení rudých trenek je přitom sám vyžadoval

Prezident Miloš Zeman požaduje po ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) zrušení či zásadní úpravu bezpečnostních kontrol na Pražském hradě. "Nepovažuji je za správné a v souladu se zájmy občanů," píše Zeman v otevřeném dopise. Zvýšení ochrany svého sídla přitom před sedmi lety sám vyžadoval poté, co skupina Ztohoven na střeše Hradu vyvěsila rudé trenky. Policie chce kontroly zatím zachovat.

"Zajistit bezpečnost návštěvníků Pražského hradu je prvořadým úkolem několika institucí včetně prezidentského úřadu. Aby opatření měla smysl, musí k nim veřejnost přistupovat s porozuměním a musí důvěřovat jejich smyslu," píše prezident Rakušanovi v otevřeném dopise. Dál uvádí, že nepovažuje za správnou nynější situaci, kdy jsou návštěvníci nuceni projít prohlídkami, i když jdou jen do Královské zahrady nebo Jeleního příkopu.

Policie však prozatím doporučila bezpečnostní kontroly na Pražském hradě zachovat. "Je to sídlo hlavy státu a jedna z nejnavštěvovanějších památek, což z něj dělá potenciálně atraktivní měkký cíl. Pokud se bezpečnostní situace změní, policisté jsou připraveni opatření změnit," sdělila ve čtvrtek mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. Dodala, že policie teď posuzuje alternativy technických zábran i formy a rozsah kontrol návštěvníků.

Prezident Zeman se svojí aktuální výzvou k odstranění kontrol značně odchýlil od svých dřívějších postojů. V září 2015 na jednom ze svých výjezdů po Česku prohlásil, že je potřeba ochranu Pražského hradu zvýšit, uvedl to tehdy do souvislosti s možností teroristického útoku.

"Důležité je, aby hrad, který přežil tisíc let, nedostal nějakým bombovým útokem takové trhliny, že je pak budeme dalších tisíc let opravovat," řekl. Takto mluvil krátce poté, co umělci z recesistické skupiny Ztohoven pronikli na střechu jednoho z křídel hradního paláce a místo prezidentské standarty tam pověsili velké rudé trenýrky.

Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) tehdy pro server Lidovky.cz uvedl, že Zeman chtěl i zavedení bezpečnostních rámů a dalších opatření.

Kontroly při vstupu do areálu Hradu byly nakonec zavedeny v létě roku 2016. Téměř okamžitě se setkaly s kritikou části veřejnosti i ze strany politiků, kteří nesympatizovali s Milošem Zemanem. Zastupitelé Prahy 6, vedle jejíhož katastru Hradčany leží, ho k odstranění kontrol několikrát vyzývali.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman odeslal 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra Vítu Rakušanovi otevřený dopis týkající se bezpečnostních kontrol návštěvníků Pražského hradu: https://t.co/l6C57MeUWi — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 9, 2022

Kontroly rozhodně neodstraníme, řekl Ovčáček před třemi lety

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na výzvy ke zrušení kontrol v roce 2019 odpovídal vysvětlením, že jsou opatření nezbytná a potřebná z hlediska ochrany návštěvníků Pražského hradu.

"Rozhodně nedojde k odstranění kontrol," sdělil tehdy ve vysílání Českého rozhlasu. Odůvodňoval je bezpečnostní situací v Evropské unii, když poukázal na pětadvacet teroristických útoků, které se v roce 2017 uskutečnily v Evropě a stály za smrtí 73 lidí.

Pražští zastupitelé ve výzvách nepolevili. A když zůstávaly pořád bez reakce, napsali loni Zemanovi i otevřený dopis s požadavkem na otevření areálu Hradu.

Jsem rád, že prezident se na sklonku svého mandátu rozhodl podporovat otevřenost Pražského hradu. Já o ni usiluji po celou dobu, co jsem ve funkci ministra vnitra. Zprvu to vypadalo nadějně, pak to zhatila válka na Ukrajině...

1/2 https://t.co/Xvxp504avF — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 9, 2022

Rakušan nyní Zemanův názorový obrat ohledně kontrol chválí. Je podle svých slov rád, že Zeman na sklonku prezidentského období přistoupil k otevřenosti Hradu. "Já jsem o ni usiloval po celou dobu, co jsem ve funkci ministra vnitra. Zprvu to vypadalo nadějně, pak to zhatila válka na Ukrajině. Rozhodnutí o případném zrušení kontrol na Pražském hradě je plně v kompetenci policie. Věřím, že situace doma i v zahraničí se brzy zlepší natolik, aby kontroly mohly být zrušeny," napsal ministr na Twitter.

