Kuba si nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko

ČTK

Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Vyplývá to z databáze úřadu. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční dnes od 11:00 v Praze.

Kuba
Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Foto: ČTK
Kromě názvu Naše Česko si Kuba nechal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.

Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.

Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.

