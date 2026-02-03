Kuba si nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko

Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Vyplývá to z databáze úřadu. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční dnes od 11:00 v Praze.
Kromě názvu Naše Česko si Kuba nechal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.
Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.
Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.
Trump pohrozil Harvardu, že od něj bude požadovat miliardu dolarů odškodného
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil Harvardově univerzitě, že od ní bude požadovat miliardu dolarů (20,6 miliardy korun) odškodného.
Musk kupuje Muska. SpaceX ovládne jeho start-up k umělé inteligenci xAI
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX.
Železný se zastal Moravce a řekl, jak bojuje proti zestátnění ČT. „Tlak je velký.“
„Václav Moravec nemá co dostávat jakékoliv povolení. Zaměstnavatel v takovém případě – při vší úctě – není v pozici, že by to mohl povolovat,“ komentuje novinář, moderátor a pedagog Jakub Železný situaci, kdy jeho kolegovi Václavu Moravcovi nebylo povoleno účastnit se rozhovoru mimo Českou televizi.
ŽIVĚRusko pokračuje v masivních úderech. V noci zaútočilo na Kyjev i Charkov
Ruská armáda zahájila v noci na úterý další vzdušný útok na ukrajinská města, píše agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady. V Kyjevě údery poškodily výškové obytné budovy a vzdělávací zařízení v Dniprovské čtvrti, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy města Tymur Tkačenko. Ruská armáda útočí balistickými střelami a drony také na druhé největší ukrajinské město Charkov.