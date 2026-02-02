Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně

Sotva favorit na nového předsedu KDU-ČSL Jan Grolich minulý týden oznámil úmysl vést lidovce, vzápětí kritizoval nynější opoziční strany. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sdělil, co podle něj dělají špatně, a vyjádřil naději, že by jeho strana mohla být opoziční jedničkou. Zároveň nastínil, že by kabinet Andreje Babiše (ANO) mohla vystřídat vláda úředníků.
Lidovci to měli tento týden velmi dobře domluveno. Ve středu ráno vystoupil nejdříve dosavadní šéf KDU-ČSL Marek Výborný, který oznámil, že nebude na dubnovém stranickém sjezdu obhajovat křeslo předsedy. A o dvě hodiny později uspořádal tiskovou konferenci hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který oznámil, že na předsedu lidovců bude kandidovat on sám.
Stalo se tak přesně to, o čem se už dlouho v kuloárech mluvilo. Bývalý starosta Grolich, který dokázal obhájit i křeslo hejtmana, je momentálně největší nadějí a také největším favoritem na šéfa této tradiční strany. Pokud tedy něco říká, je možné to už začít brát jako slova někoho, kdo bude vést parlamentní stranu s ambicemi opět vládnout Česku.
„Lidovci jsou teď jediní, kdo budou mít odvahu udělat změnu a začít jinak fungovat v opozici,“ avizoval při setkání s Aktuálně.cz Jan Grolich několik minut poté, co oznámil kandidaturu do vedení. Přitom tvrdil, že chce dělat politiku stejně jako dosud, akorát už to nebude v Brně a na jihu Moravy, ale po celé zemi. Námitku, že lidovci mají podle průzkumů veřejného mínění podporu tak dvou tří procent lidí po celé zemi, odmítl.
„Myslím, že všechny opoziční strany jsme teď na nule. Skončily volby, máme novou vládu a teď to musíme jako opozice odpracovat. Startujeme ze stejných bloků a my můžeme doběhnout první,“ soudí Grolich optimisticky. Ovšem ve skutečnosti průzkumy dávají ODS 10 až 15 procent, STAN by byl někde pod deseti, zhruba stejně jako Piráti – takže to nevypadá, že by opoziční strany byly na stejné startovní pozici.
„Já si ale přesto myslím, že jsme. A my jsme jediná strana, která sebere odvahu udělat změnu, kterou lidé očekávají. Protože tady není žádná silná opoziční strana, žádná nemá hospodářskou kompetenci, nemá důvěru lidí, že by byla schopná řídit stát, a nemá kvalitní komunikaci s lidmi. Jsou zavřeni ve sněmovně, řeší své osobní problémy, místo aby řešili problémy lidí, a nejsou schopni potom vysvětlovat věci, které navrhují,“ pouštěl se Grolich ostře do ostatních opozičních stran.
Mimochodem, když dostal na tiskové konferenci otázku, jestli se brzy nestane KLDU-ČSL součástí ODS, o čemž se občas spekuluje, hejtman sebevědomě zareagoval, že by si přál, aby jednou lidé z ODS dostávali otázku, jestli se jejich strana náhodou nestane součástí KDU-ČSL.
„Já chci přinést změnu. Chci to dělat jinak. Nemyslím si, že je to něco, co by mělo vyvolávat konflikty,“ sdělil Grolich, který zároveň oznámil i kandidaturu do Senátu. Pokud by uspěl a pokud bude zvolený i předsedou KDU-ČSL, bude mít ještě vedle práce hejtmana před sebou pořádně velký krajíc. Grolich si však podle svých slov na něj troufá – kdyby se stal na podzim senátorem, umožnilo by mu to být i mnohem častěji v Praze, což je pro politika v nejvyšší politice základ.
Aktuálně.cz se ho zeptalo i na to, jak by v čele lidovců postupoval, kdyby ho premiér Babiš požádal o spolupráci – zejména, kdyby se do těžkostí dostala vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. „Pokud by nemluvil o variantě úřednické vlády, do které bychom všichni poslali nestranické kandidáty, odborníky, a nebudeme mít shodu na nějakých jasných prioritách, které má úřednická vláda prosazovat, tak by jasná odpověď byla ne,“ sdělil Grolich k možné debatě s Babišem.