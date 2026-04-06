Láska vyřadil Žantovského i Žáčka. Teď jde na známého šéfa školy. A zkusí i velkou Prahu

Senátor Láska se připravuje na těžké obhajování postu proti ODS. Zároveň kritizuje Senát jako "příliš konzervativní."
Když Aktuálně.cz nedávno přineslo reportáž o tom, jak se studenti jedné ze škol rozhodli dostat svého ředitele do Senátu, bylo pravděpodobné, že mu bude stát v cestě dosavadní senátor Václav Láska. Ten nyní potvrdil, že se pokusí své křeslo už podruhé obhájit, a zároveň oznámil smělé plány se svým hnutím SEN 21. Rád by s ním pronikl mezi politickou elitu a zkusí i pražský magistrát.
Přestože je Václav Láska už 12 let senátorem a vede také hnutí SEN 21, letošní rok lze u něj označit za přelomový. Při setkání s Aktuálně.cz se přiznal, že při dvojích volbách v letošním roce se chce pokusit „vystřelit“ své hnutí mnohem více mezi nejúspěšnější a nejvlivnější strany v Česku. Tedy chce, aby uspělo v senátních volbách i komunálních volbách a k tomu speciálně zabojovalo také o místa ve vedení Prahy.
„Máme velké ambice. Před osmi lety jsme vznikli jako uskupení, které mělo pomáhat nezávislým kandidátům do Senátu, ale postupně jsme nabírali na síle, kterou chceme letos ukázat,“ avizuje Láska, který celá léta pracoval u policie. Byl mimo jiné policejním vyšetřovatelem, následně předsedou správní rady organizace Transparency International a nakonec se po studiích věnoval advokátní činnosti. Poslední roky je ale především politikem.
„Budeme kandidovat v komunálních volbách asi na 50 místech včetně magistrátů velkých měst, následně chceme kandidovat ve všech krajích a potom chceme jít do parlamentních voleb jako plnohodnotná politická strana,“ uvedl s tím, že výsledky ukáží, jestli mají, či nemají místo a vliv na politické mapě Česka. „My to ale prostě prorazíme a uspějeme,“ věří si Láska.
Jeho hnutí půjde také do voleb ve „velké Praze“, tedy na magistrát, ve kterých se bude rozhodovat o primátorovi. Kdo povede kandidátku SEN 21, se teprve uvidí, ale podle důvěryhodných zdrojů není vyloučeno, že lídrem bude sám Láska. „Vše oznámíme na začátku května,“ upřesnil.
Pro něj osobně ale bude patrně naprosto klíčový souboj o senátní křeslo v obvodu Praha 5 a 13. Získat ho bude chtít především ODS, jejíž kandidáti už dvakrát po sobě s Láskou prohráli. Poprvé ODS nasadila dnešního poslance Pavla Žáčka, podruhé podpořila s dalšími stranami exdiplomata Michaela Žantovského. Do třetice to ODS zkusí s ředitelem Smíchovské střední průmyslové a obchodní školy Radkem Sáblíkem.
„Vždycky očekávám od ODS těžkého kandidáta, protože obvod 5 a 13 je jeden z nejsilnějších pro ODS, historicky jsem tam musel porazit Pavla Žáčka a potom Michala Žantovského. Takže jsem neočekával, že by mi tam ODS postavila lehkého kandidáta. Navíc určitě někoho postaví i Piráti a vládní koalice, uvidíme, kdo přijde,“ říká.
Před šesti lety mnozí brali jako překvapení, že Láska porazil Žantovského, který šel do voleb s ohromnou podporou, protože měl za sebou nejen ODS a TOP 09, ale i STAN. Když oznamoval kandidaturu, stáli po jeho boku tehdejší předsedové Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová i Vít Rakušan a kousek od nich seděl spoluzakladatel TOP 09 Karel Schwarzenberg, kterého s Žantovským spojovala práce pro prezidenta Václava Havla. Přesto vyhrál Láska, který často zdůrazňuje, že tvoří menšinu, která bojuje proti spíše konzervativnímu Senátu.
„Pro mě jako krajně liberálního a pořád ještě mladého politika je Senát až moc konzervativní. I proto bych chtěl pokračovat, protože jsem nositelem liberálního hlasu. Nechci tento souboj vzdát, můj hlas tady je a bude a bude do budoucna potřeba,“ odpovídá na otázku, proč chce být v Senátu i třetí volební období.
Jeho jméno tento týden hodně zaznívalo v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, že část smlouvy Česka s Vatikánem je v rozporu s českým ústavním pořádkem. Láska byl přitom tím, kdo návrh na prozkoumání soudu předložil. Byl kritikem smlouvy a dlouhodobě prohlašoval, že podle něj odporuje českým zákonům. I v tom byl v Senátu v menšině.
„Tím, že je průměrný věk senátora přes 57 let, tak to logicky přispívá k tomu, že Senát je konzervativnější. Je to i problém celé společnosti. Pro starší generaci se svět strašně mění a oni se ho snaží někdy podvědomě, někdy úmyslně zbrzdit, protože nestíhají změny,“ míní Láska.
Na otázku, zda ale někdy není lepší to staré a osvědčené, Láska odpověděl protiotázkou. „Kdy historicky pomohlo nejen české společnosti to, že jsme zůstali na tom osvědčeném? Myslím, že nikdy. Vývoj jde dopředu, musí jít dopředu a my se můžeme bavit o té rychlosti,“ uvedl a kritizoval kolegy v Senátu, že ve většině nepodpořili například Istanbulskou úmluvu.