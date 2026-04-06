Na ulici v Kobylisích napadl útočník muže, který bojuje o život. Policie po něm pátrá

Policie pátrá po neznámém muži, který v Praze ve čtvrtek v ulici Frýdlantská napadl poškozeného(35let), způsobil mu mnohočetná poranění např. několik fraktur v obličeji a poranění mozku.
Na ulici v pražských Kobylisích napadl ve čtvrtek neznámý útočník kolemjdoucího muže a opakovaně ho udeřil do hlavy. Napadený utrpěl poranění mozku a je v ohrožení života. Po pachateli policisté pátrají a žádají o pomoc i veřejnost.
Na policejním webu to dnes oznámila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Incident a celou postavu i tvář pachatele zachytily bezpečnostní kamery. Video policisté zveřejnili na svém webu i na youtube.
Pachatel muže napadl 2. dubna krátce po 15:30 ve Frýdlantské ulici na chodníku mezi vchody panelových domů. „Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy,“ popsala mluvčí policie útok.
Napadený pětatřicetiletý muž po útoku zůstal ležet a útočník utekl pryč. Zraněný utrpěl fraktury v obličeji i poranění mozku s následným krvácením. Po převozu do nemocnice musel podstoupit operaci. „Nyní je stále v ohrožení života,“ doplnila Kropáčová.
Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví, kdy útočníkovi hrozí až deset let vězení. Na vyšetřování se podílejí i detektivové z oddělení vražd.
Podezřelého se jim zatím nepodařilo dopadnout, a proto se obrátili i na veřejnost. „V případě, že poznáváte muže na kamerovém záznamu, máte informace o místě, kde by se mohl nacházet, nebo máte jakékoli svědectví týkající se této události, informace prosím neprodleně předejte na linku 158,“ uvedla mluvčí.
Podezřelým je podle záznamu muž světlé pleti s černými vlasy a vousy, který má na obou předloktích výrazná tetování. Na sobě měl v době incidentu džínové kraťasy, tenisky, tmavou mikinu s proužky na rukávech a obrázkem a nápisem na hrudi a tmavé brýle.