Králi hazardu Valentovi hrozí konec v Senátu, spoléhá i na podporu od Vystrčila z ODS

Jeden z nejzajímavějších senátních soubojů v druhém kole se odehraje mezi podnikatelem a krajským zastupitelem za koalici Trikolóry se Soukromníky a Nezávislými Ivo Valentou a starostou Starého Města Josefem Bazalou z KDU-ČSL. Do očekávaného těsného souboje může promluvit ODS, která měla vlastního kandidáta, ale po jeho vypadnutí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) podpořil Valentu.

Jeden z nejbohatších českých podnikatelů v politice Ivo Valenta dosud patřil k volebním suverénům. Ve svém volebním obvodu vyhrál v roce 2014 senátní volby, v roce 2018 se dostal do městského zastupitelstva ve Zlíně a minulý víkend slavil zvolení do zastupitelstva Zlínského kraje, přestože byl až na 43. místě kandidátky.

Teď ho ale jako nestraníka čeká druhé kolo senátního souboje s kandidátem lidovců Josefem Bazalou, kterého v prvním kole porazil jen o několik desítek hlasů - Valentu volilo 11 213 lidí, Bazalu 11 107 lidí. "S panem Bazalou se dlouhá léta známe. Je to kandidát KDU-ČSL, která má v regionu velmi silnou voličskou základnu," komentuje souboj Valenta.

Lidovci se pokouší Valentu porazit podruhé, před šesti lety byl jeho protikandidátem člen KDU-ČSL, krajský radní a tehdejší starosta Pavel Botek. Valenta ho sice porazil, ale zároveň se musí obávat toho, že by se mohla opakovat situace z roku 2014. Tehdy v druhém kole senátních voleb ztratil kolem tří tisíc voličů, zatímco Botek podobný počet získal. Pokud by tento trend nastal i nyní, Valenta by se už do Senátu nedostal.

"Před druhým kolem považuji za nejdůležitější mobilizovat voliče, aby neměli strach z koronaviru a přišli mě volit," zdůrazňuje Bazala, který považuje "finále" za otevřené. "Pan Valenta má výhodu v tom, že je v současnosti senátor, takže měl a má daleko větší prostor v médiích než já. Navíc má neomezené finanční prostředky a vlastní média, která mu dávají veškerý servis, včetně jeho Parlamentních listů," připomíná Bazala fakt, že Valenta spoluvlastní firmu, která toto internetové médium vlastní.

V posledních dnech Parlamentní listy publikovaly například rozhovor s bývalým poslancem ČSSD Zdeňkem Koudelkou s titulkem "Senátu dává smysl práce Ivo Valenty", nebo rozhovor s advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou nazvaný "Nejvíc mne překvapilo, že je Ivo normální člověk." Valentovy regionální noviny pro změnu často informují o tom, jak se Valenta například rozhodl nadále finančně podporovat prvoligový fotbalový klub 1. FC Slovácko, jak věnuje svůj plat studentům nebo jak jeho nadace poskytuje peníze folklorním a jiným spolkům. Vyšlo s ním také několik rozhovorů, které byly označeny jako inzerce.

Na rozdíl od Valenty tu žiju celý život, říká Bazala

Bazala ze všeho nejvíce poukazuje na to, že na rozdíl od Valenty žije a pracuje celý život v regionu. "Myslím, že jsem slovácký senátor se vším všudy, nic nestrojím ani nepředstírám, jsem přesvědčený, že nejlépe můžu zastupovat 'dělný lid' Slovácka. Jsem celý život v kontaktu s místním lidmi, každodenně řeším jejich problémy, žiji tradicemi, vírou a folklórem. Vedl jsem řadu let folklorní soubor," říká Bazala a argumentuje také tím, že byl čtyři roky místostarostou, dalších čtrnáct let je starostou Starého Města u Uherského Hradiště a osm let také krajským zastupitelem. "Snažíme se maximálně podporovat spolky, podařila se nám řada velkých projektů. Věřím, že to lidé ocení," dodal.

Ivo Valenta označuje za své přednosti zejména to, že nepodléhá stranickým sekretariátům a diktátům. "Mohu tedy rozhodovat bez ohledu na jejich vůli. Také jsem kolem sebe vytvořil tým odborníků na různé oblasti, což považuji za velmi důležité. Mám tah na branku, dokážu vytrvale a odhodlaně bojovat za správnou věc a nevzdávám se," tvrdí Valenta a argumentuje také tím, že všechny politické příjmy dává do Studijního fondu na podporu talentovaných studentů regionu. "V nadcházejícím volebním období by se jednalo přibližně o 8,5 milionu korun," upozorňuje.

Podle svých slov by rád v Senátu dotáhl do úspěšného konce věci, kterým se dlouhodobě věnuje. "Patří k nim především mnou iniciovaná ústavní stížnost na stávající diskriminační úhradovou vyhlášku v oblasti zdravotnictví, boj za rozumnou toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách, zabránění současným unijním tendencím k odzbrojování vhodnou změnou legislativy, osvobození živnostníků od poplatků kolektivním správcům v případech, kdy hudební produkce nemá vliv na jejich hospodářský výsledek, či rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti," vyjmenovává.

Neúspěšný kandidát ODS nepodpořil nikoho

Souboj je o to pikantnější, že na třetím místě skončil v prvním kole voleb s poměrně velkým počtem hlasů kandidát ODS, ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Vzhledem k tomu, že získal 8334 hlasů, mohou právě jeho voliči sledovaný souboj rozhodnout.

Sládek se alespoň prozatím rozhodl, že nevysloví podporu ani Valentovi, ani Bazalovi. "Přeji nám všem, aby vítěz druhého kola byl dobrým a svědomitým reprezentantem našeho kraje v Senátu. Do voleb v příštím týdnu vám přeji šťastnou ruku a opět moc prosím, abyste svůj hlas nezahazovali," vzkázal po prvním kole svým podporovatelům.

Další protikandidát z prvního kola, sociální demokrat Antonín Seďa, vyjádřil podporu lidovci Josefu Bazalovi a ostře se vymezil proti Valentovi, který má mimo jiné Nadaci Děti, kultura, sport. "Nadace z výnosů z hazardu rozdala desítky či stovky milionů korun v regionu. A to by byl v tom čert, aby spolky, kterým tyto peníze tekly a stále tečou, nepodporovaly donátora," tvrdí Seďa.

"Ale přes všechny ty obrovské sumy stejně ve druhém kole senátních voleb podpořím Jožku Bazalu. Je to sice lidovec, ale slušný a poctivý člověk," sdělil Seďa, kterého v prvním kole volilo 3393 lidí.

S Valentou získala ODS post předsedy Senátu

Valenta jako nestraník, kterého do Senátu nominovala Strana soukromníků, byl od zvolení v roce 2014 čtyři roky mimo politické strany. Nakonec ale oznámil, že se rozhodl přijmout nabídku ODS a vstoupí do jejího klubu.

"Mou hlavní motivací je to, abych dosavadní spolupráci ještě více prohloubil, protože s kolegy ze senátního klubu ODS se velmi často názorově shodujeme nejen v rámci projednávané legislativy, ale také v případě razantnější obrany základních ústavních principů pomocí ústavních stížností," vysvětoval v písemném prohlášení.

Svou roli hrálo také to, že ODS se snažila získat více členů klubu, protože v Senátu platí nepsané pravidlo, že nejsilnější klub má post předsedy horní komory parlamentu. I díky tomu se ODS podařilo dostat do vedení svého člověka - nejdříve Jaroslava Kuberu a následně Miloše Vystrčila.

Když Aktuálně.cz zjišťovalo u vedení ODS, zda bude strana podporovat v druhém kolem voleb Valentu, předseda Petr Fiala odkázal na Vystrčila, který je místopředsedou strany a senátní volby má na starosti. "Předpokládám, že ho podpoříme, protože pan Valenta byl členem našeho senátorského klubu a pokud tam nemáme svého vlastního kandidáta, tak v tom případě považuji za solidní ho podpořit," sdělil nejdříve Vystrčil.

Zároveň připustil, že věc není jednoduchá vzhledem k tomu, že Valenta před týdnem kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje proti ODS za koalici Trikolóra - Soukromníci - Nezávislí. "Vím o tom, není to pro nás nic jednoduchého. Já mluvím za senátorský klub ODS a nemluvím například za naši regionální organizaci. Pokud se ale ptáte mě, tak my ho v druhém kole podporujeme," vysvětloval Aktuálně.cz předseda Senátu.

Předseda Senátu zvolil tento přístup přesto, že v některých důležitých názorech má podle svých slov jiné názory než Valenta. "Všechny výhrady vůči němu chápu, rozumím námitkám, ale na druhou stranu není možné říkat: Když tě potřebujeme, tak bezva, a když tě nepotřebujeme, tak nás nezajímáš. Takto by to být nemělo a já takový nejsem. Bylo by pro mě daleko jednodušší chovat se jiným způsobem, ale já to nedělám," zdůrazňoval Vystrčil.

Na otázku, jak on osobně vidí Valentovo počínání v politice, Vystrčil odpověděl, že jedna věc jsou jeho názory ohledně podnikání a druhá věc jeho názory na jiná témata.

"On odvádí velmi dobrou práci v oblasti podpory drobných živnostníků a podnikatelů. Má spoustu velmi dobrých nápadů a návrhů, málokdo v Senátu byl v těchto věcech takto aktivní a řekněme, že i produktivní. Ty věci byly promyšlené, racionální, k prospěchu věci, to oceňuji. V tomto smyslu jsme měli dobrou spolupráci. A pak byly věci, kdy jsme se neshodovali. Dopředu jsme si řekli, že se nebudeme shodovat například kolem Evropské unie nebo vztahu k Číně a dalším tématům. Máme na to odlišné názory, měli jsme velmi tvrdou debatu," odpověděl Vystrčil.

Valenta neřekl, zda by zůstal v klubu ODS

Jestli by ovšem Valenta zůstal v klubu ODS po případném zvolení, není zatím jasné. "Já nevím, jestli by chtěl, nebo nechtěl. To je na jeho rozhodnutí, nevím, jestli bychom to potřebovali. Navíc je to také o tom, že členství schvaluje senátní klub, takže v tuto chvíli na to nedokážu odpovědět," řekl Miloš Vystrčil.

Pokud jde o občanské demokraty v regionu, ti do úterního poledne neoznámili, zda dají voličům nějaké doporučení. "Právě o tom jedná naše oblastní rada," oznámil Stanislav Blaha, který je šéfem strany v kraji, poslancem a zároveň starostou Uherského Hradiště. Právě on má velký podíl na tom, že ODS postavila do voleb vlastního kandidáta, zmiňovaného ředitele nemocnice Petra Sládka.

"Držel jsem panu řediteli palce, pomáhal jsem mu v kampani, myslím si, že byl nejlepší kandidát ze všech. Jeho zisk byl přitom velký, v mnoha senátorských obvodech by stačil na první nebo druhé místo. Ovšem tady jak Josef Bazala, tak Ivo Valenta na sebe dokázali nabalit hodně velkou podporu, takový zisk ani jinde ve volbách nebyl," okomentoval Blaha.

Situace v tomto kraji je o to zajímavější, že nejen Bazala, ale také Valenta a Blaha byli zvoleni do zastupitelstva Zlínského kraje a nyní se rozhoduje, kdo z nich bude součástí vedení kraje a kdo skončí v opozici. Občanští demokraté obsadili 5. místo a Blaha, který poskočil díky preferenčním hlasům z 9. na 1. místo, vyjednává o koalici mimo jiné s hnutím ANO, které těsně porazilo KDU-ČSL s dosavadním hejtmanem Jiřím Čunkem. Ten měl skončit podle původních předpokladů v opozici, jenže všechno je zatím otevřené, lidovci a ODS můžou být nakonec spojenci. "Existuje několik variant, žádné rozhodnutí zatím nepadlo," řekl v úterý Blaha.

"Líbí se mi, že Trikolóra vystupuje proti evropskému diktátu"

Ať Valenta v souboji o Senát opět uspěje nebo neuspěje, bude zajímavé sledovat, co dalšího v politice udělá a koho svými penězi podpoří. Valenta má totiž blízko jak k předsedovi Trikolóry Václavu Klausovi mladšímu, tak jeho otci, exprezidentovi Václavu Klausovi. V minulosti exprezident přijel na Valentovo pozvání na Slovácko a oba potvrzovali, že mají na mnoho věcí obdobné názory.

Krajské a senátní volby navíc ukázaly, že pro Trikolóru bylo právě Slovácko vůbec nejúspěšnějším místem v zemi. Ze 13 krajů se jenom tady dostala Trikolóra za pomoci Valenty a Strany soukromníků do zastupitelstva, což si pochvaloval několikrát i předseda Klaus.

"Na Zlínsku byla kampaň mnohem profesionálnější a zkušeněji vedená - tam jsme měli skoro 6 procent. Z toho se musíme poučit a postupovat tak příště v celé republice," napsal Klaus svým příznivcům a odkazoval na to, že v "katolickém Uherském Hradišti měla strana 9,43 procenta a v nedalekém Velehradě 9,54 procenta."

Výraznou postavou Trikolóry v kraji je jeden z nejbližších Valentových spolupracovníků, bývalý hejtman za ODS Libor Lukáš, který je krajským manažerem a od začátku sháněl členy, pomáhal zakládat místní organizace a podílel se na vzniku kandidátky, na které také sám byl.

Ivo Valenta na otázku Aktuálně.cz, zda má blíž k ODS nebo Trikolóře a koho případně bude zastupovat v Senátu, odpověděl, že bude vždy nestraníkem. Vyhnul se ale jasné odpovědi na to, kterou stranu bude podporovat.

"Zbytečně politicky spekulujete. Jsem nestraník, který je od začátku kandidátem Strany soukromníků ČR, a to jak v senátních, tak i krajských volbách. Rozhodovat se, do kterého senátního klubu případně vstoupím, budu až v případě svého zvolení," uvedl s tím, že by chtěl nadále zůstat členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. "Na Trikoloře se mi líbí například to, že hájí normální, tradiční svět a vystupuje proti evropskému diktátu. V tomto máme názorovou shodu," uvedl.

Podle svých slov ale ze všeho nejvíce podporuje středopravicové politické strany a uskupení. "Zastávají myšlenky, které jsou mi blízké. Především je to boj za zdravý rozum, boj proti byrokracii, státní šikaně živnostníků a aktivních lidí a v neposlední řadě boj za ochranu svobody každého z nás," řekl.

O hájení "normálního světa" svědčí i Valentův Facebook. Svým příznivcům ukazuje svět, ve kterém například z dění v zahraničí dominují sdílené články o migrantech nebo lidech s odlišnou sexuální orientací. Od řady lidí se dočkal slovní podpory také za to, že dává najevo své výhrady k opatřením proti šíření koronaviru.

Nelíbilo se mu například, když radnice v Uherském Hradišti, které patří k místům s vůbec největším šířením koronaviru, zakázala Slavnosti vína a otevřených památek. Místo akce, na kterou míří každoročně desítky tisíc lidí, uspořádal vlastní akci. Zároveň každého v kroji pozval do svých sklepů. "A víte co? Každého krojovaného zvu na skleničku dobrého slováckého vína, máte ji ode mne gratis. Ne kvůli volbám, jak vám budou mnozí podsouvat, ale proto, že jsem rád, že udržujete krásné slovácké tradice," avizoval.

Valenta Aktuálně.cz řekl, že bojuje proti panice a hysterii kolem koronaviru, protože paralyzuje ekonomiku i životy každého z nás. "Nesnižuji nebezpečí pandemie, nicméně je zde spousta daleko závažnějších onemocnění, kvůli nimž žádná podobná opatření nejsou realizována," míní.

Bookmakeři dávají větší šance Bazalovi

Viděno očima sázkové kanceláře Fortuna, z 26 senátních obvodů v druhém kole zařadila souboj Valenta - Bazala mezi ty, kde o vítězi není dopředu jasno, ale převahu má lidovecký kandidát. "Iva Valentu nečeká nic lehkého, mírným favoritem je Josefa Bazala," soudí hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Valenta má kurz 2,16:1, Bazala 1,6:1.

Ztrátu senátorského křesla prorokují také v Tipsportu. "Zvítězil o pouhé desetiny procenta, rozhodující byl měl být ale třetí v pořadí Petr Sládek (ODS), jehož 20 procent hlasů velmi pravděpodobně voliči ve druhém kole dají právě Bazalovi," míní hlavní bookmaker Pavol Boško.