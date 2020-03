Vláda chce zakázat košty vína, tvrdí Valenta. Nesmysl, oponuje ministr Vojtěch

Po Česku se šíří petice senátora a podnikatele Ivo Valenty, který tvrdí, že vláda chce zakázat košty vína a slivovice. Valenta tak reaguje na snahu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha omezit reklamu na alkohol. Ministr Aktuálně.cz potvrdil, že chce reklamu omezit, ale nebude to určitě znamenat konec koštů.

Jakmile se objeví v Poslanecké sněmovně či v Senátu téma alkoholu, okamžitě nastane mezi politiky i veřejností polemika o tom, jak moc nebo málo Češi alkoholu holdují, zda by neměla padnout nulová tolerance pro motoristy a cyklisty nebo jestli by měl parlament omezit reklamu na alkohol.

Další kolo těchto debat se blíží, protože ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizuje, že chce omezit reklamu na alkohol. Zatím ale není jasné, co přesně poslancům předloží, a především, co nakonec oni schválí. Shodou okolností poslanci minulý týden ukončili maraton debat nad tím, jestli umožnit mírnou dávku alkoholu cyklistům či vodákům - s tím, že se nakonec většina poslanců postavila proti.

Stejně jako v případě mírné dávky alkoholu, také u omezení reklamy je postava podnikatele a senátora Ivo Valenty. V prvním případě byl v roce 2016 u začátků petice za povolení alkoholu cyklistům a nyní spustil petici proti omezení reklamy na alkohol. Po internetu šíří svou fotku s nápisem "Vláda chystá zákaz koštů". "Spouštíme petici, abychom společně vzkázali do Prahy, že si naše tradice zlikvidovat nedáme," uvedl Valenta.

Podle něj ministerstvo připravuje takovou "snůšku nesmyslů", jakou dlouho neviděl. "Na ministerstvu se asi všichni doslova zbláznili. Připravují totiž zákon, který má drakonicky omezit propagaci všech druhů alkoholu. Tedy vína, piva i slivovice," tvrdí Valenta.

Z jeho slov vyplývá, že mu vadí například to, že by vinaři už nesměli osobně propagovat víno. Nebo že by bylo na každém plakátu výrazné varování o nebezpečí alkoholu v rozsahu minimálně 20 procent plochy plakátu. "A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jde ještě dál. Chce zakázat také bezplatné nabízení vzorků alkoholických nápojů široké veřejnosti za účelem jejich propagace. Jinými slovy vzkazuje k nám, na Moravu, že chce zrušit všechny tradiční košty vína a slivovice," prohlašuje Valenta a vybízí k podpisu petice.

O petici je zájem, Valenta je senátorem na moravském Slovácku, tedy v místě, kde je nejvíce pěstitelů vína a lidé tam považují vinařskou tradici za něco nedotknutelného. Valenta přichází se svou iniciativou v době, kdy se připravují první košty, které se postupně konají na stovkách míst. Navíc startuje také kampaň za své znovuzvolení do Senátu, o čemž svědčí i nové webové stránky "Ivoš znovu 2020".

Vzhledem k tomu, že je majitelem několika médií, šíří jeho petici a názory například jeho Parlamentní listy nebo regionální týdeník Dobrý den s kurýrem. Právě v těchto médiích Valenta už léta prosazuje svou politiku a využívá je k šíření svého vlivu.

Všechno jsou jen návrhy, nic konkrétního, tvrdí ministr

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však tvrdí, že Valenta nemá s koncem koštů pravdu. "To je nějaký podivný výklad pana senátora. O zavádění nějakých opatřeních ve směru ke koštům opravdu nevím. Nejde o žádný konec koštů. Navíc si myslím, že není správné dělat nějakou petici, když ještě ani neexistuje oficiální legislativní návrh. Ze strany senátora Valenty je to asi nějaká politická kampaň. Nechápu to. Chápal bych to, kdybychom už tady měli nějaký návrh zákona, ale on tu není," řekl Aktuálně.cz Vojtěch.

Ministr o krocích ke snížení spotřeby alkoholu mluví minimálně od loňského 27. listopadu, kdy se účastnil konference Alkohol a tabák v České republice. Nejčastěji zmiňuje právě omezení reklamy, kdy by alkohol nemohli v reklamách propagovat živí lidé. V kuloárech se mluví také o dalších možných opatřeních. Například že by nebylo možné podávat alkohol k ochutnání zcela zdarma, na plakátech propagujících alkohol by bylo místo pro varování před zdravotními riziky nebo že by se v krajním případě omezil prodej alkoholu.

"Žádný legislativní návrh ještě neexistuje, zatím o všem debatujeme. Například upozornění na nebezpečí alkoholu na plakátech může být třeba na patnácti nebo dvaceti procentech plochy. Ale nemyslím si, že by něco vedlo ke konci koštů," uklidňuje Vojtěch.

Podle svých slov usiluje hlavně o to, aby lidé věděli o varování odborníků a o vědeckých studiích, které dokazují nebezpečí alkoholu pro zdraví člověka. "Je nezpochybnitelné, že alkohol škodí zdraví, bylo to mnohokrát vědecky potvrzeno. Myslím, že by to lidé měli co nejvíce vědět. Pokud jde o škodlivost cigaret a tabáku, tak jejich škodlivost je už všeobecně známá, dokonce je to napsáno na krabičkách. Ale u alkoholu to tak ještě známé není," řekl ministr zdravotnictví.

Mimochodem, už v roce 2016 informoval deník Aktuálně.cz, že lidé na Moravě mají obavu o to, že přijdou o košty vína a slivovice. Tehdy vláda chystala novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. K žádnému omezení koštů nakonec nedošlo, mimo jiné proto, že ve sněmovně nebyla většina poslanců něčemu takovému nijak nakloněna. Úředníci navíc tvrdili, že zásah proti koštům nechystají.

Zákaz koštů nebude, tvrdí Faltýnek i Toman

Pokud by chtěl ministr zdravotnictví něco z uvedených bodů prosadit, musel by i tentokrát přesvědčit většinu poslanců - a to nemá zdaleka jisté. Deník Aktuálně.cz mluvil s některými poslanci různých stran, kteří dávali najevo, že košty nechtějí nijak ohrozit.

"O omezení reklamy budeme ve sněmovně teprve debatovat. Nemá ale přece logiku, aby stát na jedné straně dával ze státního rozpočtu peníze Vinařskému fondu a vinařům a současně zakazoval reklamu," sdělil Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu ANO a zároveň předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek. Jeho názor je velmi důležitý, protože vede zdaleka nejsilnější klub ve sněmovně se 78 poslanci. Pokud chce někdo ve sněmovně něco prosadit, bez Faltýnka a jeho klubu se mu to téměř nikdy nepodaří.

Faltýnek uvedl, že o tomto tématu s ministrem Vojtěchem zatím nejednal. "Ale budeme o tom mluvit. Pro mě je skutečně otázka, jestli nejde proti sobě omezování reklamy a státní podpora propagace moravského a českého vína. Jsme přece v zemi, kde podporujeme vinařskou turistiku i vinaře a kde máme i velkou pivní tradici. Určitě si to ve sněmovně vydiskutujeme," dodal Faltýnek.

Proti omezování koštů se vyslovil také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) i jeho předchůdce Marian Jurečka, který je předsedou KDU-ČSL. "Samozřejmě jsem proti zákazu či omezování koštů. Současné zákony jsou dostatečné," řekl Toman.

Vinaři jsou proti omezení, lékaři varují před důsledky

Tyto názory naznačují, že pokud by se ve sněmovně našli příznivci většího omezování reklamy, nebo dokonce koštů, velmi obtížně by získávaly většinu. Ministerstvo zdravotnictví navíc zatím nic do sněmovny neposlalo a vše, o čem se mluví v kuloárech, jsou jen velmi předběžné návrhy.

První debata o možném omezení reklamy by mohla nastat ve chvíli, kdy ministerstvo kultury předloží novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních službách. Ministerstvo zdravotnictví by chtělo využít projednávání této novely právě k debatě o omezení reklamy, ale kultura je proti.

"Ministerstvo kultury neuvažuje v souvislosti se směrnicí o zpřísnění regulace reklamy na alkohol v zákonech o rozhlasovém a televizním vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Právníci Ministerstva kultury navíc upozorňují, že uvedená evropská směrnice namísto zpřísňování požadavků pro televizní reklamu na alkoholické nápoje vybízí k zodpovědnému přístupu provozovatelů vysílání při výrobě a šíření reklamních šotů zaměřených na alkoholické nápoje," sdělila Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Vojtěch na to reagoval tím, že se pokusí ještě najít s kulturou nějaký kompromis, protože má pocit, že samoregulace ne vždy funguje. "Jdeme do debaty a třeba najdeme kompromis. Například navrhujeme varovné označení, že konzumace alkoholu poškozuje zdraví. Mělo by zaznít, že pití alkoholu způsobuje asi 250 chorob, nádorová onemocnění a další problémy," řekl Vojtěch letos v únoru Hospodářským novinám.

Lidem, kteří se kolem prodeje alkoholu točí, se snaha ministra zdravotnictví nijak nelíbí. Mezi jeho kritiky patří například prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray, který je mimo jiné přesvědčený, že spotřeba alkoholu je nižší, než se uvádí. Češi podle něj nejsou žádní alkoholici a například popíjení vína označuje za "bezpečné pití". Z toho důvodu odmítá omezování reklamy i další kroky proti spotřebě alkoholu.

"Ať jde ze strany ministerstva o nějaké pracovní návrhy nebo o nějaký vypuštěný lakmusový papírek, my se proti tomu musíme ohradit. Nejhorší ze všeho je, že do světa se dostaly různé návrhy ministerstva kolem omezení alkoholu, ale s námi tyto návrhy vůbec nikdo neprobral. Všechny námitky, které jsme měli, byly brutálně odpálkované bez jakékoliv diskuse," tvrdí zástupce vinařů a na jeho hlase je cítit silné rozčilení.

Lékaři a další odborníci ale před jakýmkoliv alkoholem varují. Například František Trantina z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poukazuje na konkrétní případy obětí alkoholu. "Více než tabulky průměrné roční spotřeby alkoholu na obyvatele Česka, které mohou být ovlivněny například spotřebou turistů, bije do očí stále narůstající počet osob umírajících každoročně na diagnózu alkoholické onemocnění jater," uvedl. Počet úmrtí na tuto diagnózu stoupá pravidelně od roku 1994.

Informace o jedné z největších studií ohledně alkoholu publikoval v srpnu roku 2018 britský odborný časopis The Lancet. Podle této studie i jedna sklenka vína nebo piva denně má negativní dopad na zdraví člověka. Autoři uvádějí, že střídmé pití může snižovat riziko srdečních onemocnění, avšak převažují rizika spojená s rakovinou a dalšími onemocněními. Šlo přitom o skutečně reprezentativní práci, vědci mapovali míru konzumace alkoholu a její dopady u lidí od 15 do 95 let ve 195 zemích, a to v období od roku 1990 až do 2016.