Budeme spolupracovat se senátorem Valentou, tvrdí Klaus. Valenta chce zůstat s ODS

Pokud by Václav Klaus získal Ivo Valentu, měl by na své straně vlivného muže, který je senátorem, bohatým podnikatelem a majitelem několika médií | Foto: Matej Slávik

Na politické scéně by mohlo vzniknout zcela nové spojenectví. Na jedné straně by stál Václav Klaus mladší, který po březnovém vyloučení z ODS zakládá novou stranu, na druhé straně senátor a podnikatel Ivo Valenta, který zatím v žádné straně není a názory Klause mu jsou velmi blízké. Poslanec Klaus sdělil Aktuálně.cz, že bude s Valentou spolupracovat. Ten sice potvrdil, že má názorově blízko ke Klausovi mladšímu i staršímu, i nadále však chce zůstat v senátním klubu ODS, kam nedávno vstoupil.

Václav Klaus mladší po vyloučení z ODS hledá spojence, kteří by buď přímo vstoupili do jeho plánované nové politické strany, nebo s ním alespoň spolupracovali. Patřit by mezi ně mohl i podnikatel a senátor Ivo Valenta, který v horní komoře parlamentu reprezentuje Stranu soukromníků.

Zájem o Valentu potvrdil Aktuálně.cz samotný Václav Klaus mladší. "Určitě budeme zejména ve Zlínském kraji spolupracovat se senátorem Valentou," prohlásil. Zároveň dodal, že by chtěl spolupracovat také se Stranou soukromníků nebo Svobodnými.

Klaus ovšem naráží na jeden vážný problém. Valenta teprve nedávno, loni v listopadu, vstoupil do senátního klubu ODS a podle vyjádření pro Aktuálně.cz na tom neplánuje nic měnit. "Sleduji dění kolem vzniku případného nového politického hnutí Václava Klause ml., ale i do budoucna si zachovám svoji nezávislost. Chci i nadále spolupracovat s kolegy senátory v senátorském klubu ODS," uvedl Valenta.

Je přitom těžko představitelné, že by mohl Valenta sedět v klubu ODS a přitom nějak podporovat Klause, neboť Klaus se s ODS nerozešel letos v březnu v dobrém.

Klaus je ale přesvědčený, že Valenta vstupoval do klubu hlavně kvůli volbě předsedy Senátu. "V té době ODS usilovala o nezávislé senátory, protože hledala co největší podporu pro to, aby se stal předsedou Senátu Jaroslav Kubera z ODS," soudí Klaus. Kubera tuto funkci nakonec skutečně získal.

Na otázky, zda tedy už se senátorem jednal a zda jsou na nějaké spolupráci domluveni, Klaus odpověděl vyhýbavě. "Jsou to vesměs otázky na pana senátora Valentu," odvětil.

S názory Klause se často ztotožňuji, říká Valenta

Ivo Valenta nepopírá, že má ke Klausovi názorově blízko, o nějaké těsnější spolupráci však zatím nehovoří. "Obecně řečeno, názory Václava Klause mladšího dlouhodobě sleduji a v mnoha případech se s nimi ztotožňuji. Líbí se mi názory těch, kteří se snaží vrátit do fungování státu, ale třeba i Evropské unie zdravý selský rozum, stejně jako se snaží hájit svobodu jednotlivce, zabránit nelegální migraci a nebojí se pojmenovat věci správnými jmény," uvedl.

Dodal, že dlouhodobě sympatizuje s politickými stranami a hnutími, které takové postoje reprezentují, a to nejen Soukromníky, ale podporuje také ODS, Svobodné, STAN, Nezávislé a další. "Ve svém přístupu nehodlám nic měnit ani do budoucna," uvedl Valenta.

Zda si Valenta opravdu zachová nezávislost, nebo se přimkne ke Klausovi, prozradí příští měsíce. Jako pravděpodobnější se zatím rýsuje varianta, že Klaus bude přímo spolupracovat se Stranou soukromníků a Svobodnými. To by mohlo platit třeba už pro krajské volby v roce 2020, nebo ještě více pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

"Jako nestraník nevstupuji do rozhodování Soukromníků, natož Svobodných v rámci jakékoliv budoucí politické spolupráce," řekl k tomu Valenta na otázku Aktuálně.cz.

Soukromníci a Svobodní vytvořili koalici například na Zlínsku v krajských volbách v roce 2016, získali 7,88 procenta hlasů a mají čtyři opoziční zastupitele - jedním z nich je Valenta, dalším jeho senátní asistent a zároveň předseda soukromníků v kraji Michal Dvouletý a dalším Tomáš Pajonk, celostátní šéf Svobodných.

Valentův asistent Dvouletý spolupráci s Klausem nevyloučil. Upozornil ale, že nyní je tato otázka předčasná. "Na jednání o politické spolupráci pro krajské volby je stále dost času. Určitě budeme jednat se všemi relevantními partnery," uvedl Dvouletý, který má velmi podobné politické názory jako Valenta.

Získat Valentu znamená i získat peníze

Pokud by Klaus získal Valentu nebo Stranu soukromníků ke spolupráci, měl by nablízku významného spojence. Valenta není "jen" senátor, který má ve svém domovském kraji tak silné postavení, že má šanci svůj mandát obhájit, je také velmi bohatým podnikatelem, jehož peníze by Klausova strana jistě uvítala. K tomu všemu Valenta ještě vlastní několik médií. Mezi nimi Parlamentní listy, které dávají často najevo nekritický postoj třeba zrovna ke Klausovi.

Základem možné spolupráce jsou však podobné názory. Když se například nedávno otevřela debata, zda mazat na sociálních sítích některé vymyšlené příspěvky, Ivo Valenta i Václav Klaus mladší vystoupili ostře proti tomu. "Stop cenzuře na sociálních sítích! Se slovy Václava Klause mladšího naprosto souhlasím," reagoval Valenta na Facebooku na Klausův návrh, aby byli ztrestáni ti, kteří budou takové mazání provádět.

"Pokud se tak neděje v rozporu s trestním řádem, pak nevidím jediný důvod do těchto diskusí zasahovat. Ano, svoboda slova nesmí být bezmezná a nabádat k násilí a podobně. Ale aby lidé museli při psaní svých názorů našlapovat po špičkách, to už hraničí s návratem do totalitního režimu," vysvětloval Valenta.

STOP CENZUŘE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH! Se slovy Václava Klause mladšího naprosto souhlasím. S mazáním příspěvků na sociálních sítích mám totiž také bohaté zkušenosti. Žijeme v době demokracie, kdy platí svoboda slova. Není proto možné, aby nám ji kdokoliv upíral. Sociální sítě jsou tu od toho, aby právě na nich mohli lidé diskutovat o svých názorech. Pokud se tak neděje v rozporu s trestním řádem, pak nevidím jediný důvod do těchto diskuzí zasahovat. Pokud zastávám názor, že nelegální migranti do Evropy přinesli zvýšenou míru závažných trestných činů, nikdo nemůže mít právo mi tento názor smazat, dočasně mi zablokovat profil a vyhrožovat jeho smazáním jen kvůli doplnění, že se jedná o muslimy, jejichž životní styl je diametrálně odlišný od toho křesťanského. To je přece všeobecný fakt! Stejně tak nesouhlasím s tím, aby byly blokovány či mazány profily kvůli tomu, že někdo poukáže na nesmyslné debaty o třetím pohlaví (když z biologie známe jen dvě) a podobně. Ano, svoboda slova nesmí být bezmezná a nabádat k násilí a podobně. Ale aby lidé museli při psaní svých názorů našlapovat po špičkách, to už hraničí s návratem do totalitního režimu. Zveřejnil(a) Ivo Valenta dne 04. February 2019

Zdaleka to ale není jediná věc, ve které názory obou mužů souzní. Oba jsou například velkými kritiky Evropské unie, Valenta v minulosti připustil, že by si dovedl představit odchod z Evropské unie. "Hlasoval bych pro vystoupení, i když řada mých voličů s tím nemusí souhlasit. Pokud by se ale Evropská unie změnila, možná bych změnil názor. V minoritě, kterou jako Česká republika máme, nemáme šanci nic prosadit. Vůbec nic," řekl loni v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Valenta si přál, aby Klaus starší byl potřetí prezidentem

Poslance Klause a senátora Valentu spojuje ještě jedno - a to Václav Klaus starší. Ivo Valenta se už léta netají tím, že mu jsou názory bývalého prezidenta velmi blízké. Kromě jiného před třemi lety Klause staršího pozval do svého "domovského" Zlínského kraje a několikrát mu vyjádřil sympatie. Zároveň vyjádřil přání, aby Klaus opět kandidoval na Hrad.

"Zkuste zvážit prezidentskou kandidaturu, oba jsme ještě mladí − určitě duchem a také tělesně," vyzýval Klause. "Nevím, člověk ale nemá vstupovat dvakrát do stejné řeky. Ale znáte to, nikdy neříkej nikdy," reagoval Klaus starší, který na oplátku podpořil politiku Valenty.

"Jsem fandou každého, kdo se pokouší bojovat s dnešním mainstreamem, který je zabetonovaný ve svých omylech, nechce si je připustit a vzdát se jich a vede nás do záhuby. V tomto smyslu pokusům kohokoliv, kdo je ochoten se tomuto vzepřít, tedy i pokusům pana senátora, v principu fandím," reagoval exprezident na dotaz Hospodářských novin, zda zvažuje spolupráci s Valentou a Stranou soukromníků. Zároveň ale přiznal, že jemu by byl nejbližší někdo, kdo by se inspiroval politikou Alternativy pro Německo. "Kéž by u nás vznikla nějaká taková strana," přál si.

Od té doby sice už utekl určitý čas, ale Ivo Valenta na Václava Klause staršího a jeho pohled na svět názor nijak nezměnil. "Pokud jde o bývalého prezidenta Václava Klause, tak i v jeho případě platí, že nemám ve zvyku měnit své názory a postoje k lidem," sdělil Aktuálně.cz.