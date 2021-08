Koalice Pirátů a starostů začne s kampaní pro seniory, vyšle za nimi mikrobus

Koalice Pirátů a starostů se chce nyní v kampani zaměřit na seniory. Připravila pro ně zvláštní Stříbrný program, který se týká zvyšování důchodů, bydlení, služeb a ochrany. Od začátku září bude za voliči jezdit po Česku mikrobus s názvem Stříbrný šíp se seniorskou posádkou, politiky a známými osobnostmi.

"Důvody jsou tři. Chceme ukázat, že Piráti nejsou jen mladí a pro mladé. Chceme ukázat, že ne všichni senioři podléhají svodům populistických kampaní. Nemusím ani jmenovat, kterých stran se to týká. Chceme také ukázat, že senioři myslí na budoucnost a chtějí pro své děti připravit slušný stát, ve kterém budou moci žít důstojně," řekla spoluautorka programu předvolební cesty Lenka Nováková.

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že koalice nabízí středovou cestu mezi cestou "pravicovou a populistickou". Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové mají opatření přispět k umožnění samostatného života a odsunutí závislosti na pomoci do vyššího věku.

Koalice slibuje zvyšovat důchody nad zákonnou valorizaci, pokud to ekonomická situace dovolí. Penze by měla v roce 2025 činit 18 tisíc až 19 tisíc korun. Na tuto hranici by se ale mohla podle odhadů dostat i s navyšováním podle běžných pravidel.

V plánu je také zavedení minimálního důchodu 10 tisíc korun. Aby se této částky podle podrobnějšího programu na webu dosáhlo, měl by se upravit růst penze ke zvýšení podílu základní solidární části důchodu a snížení podílu zásluhové výměry. Dotklo by se to lidí s vyšší penzí. Koalice chce snížit odvody pracujícím seniorům a seniorkám.

Podle představ koalice Pirátů a STAN by se měla zlepšit i dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb, rovněž by mělo přibýt vzdělávacích a kulturních programů. Podporu má mít taky komunitní bydlení, bezbariérové úpravy i zpřístupnění digitálních služeb úřadů. V rámci ochrany seniorů koalice prosazuje posílení právní situace starších lidí proti podvodníkům či boj proti dezinformacím.

"Přejeme si, abychom seniory nepodceňovali. Záběry seniora ukazují jako trosku na konci života, jedná si přitom však o zhruba dvacetiletou generaci od 65 let, která velkou část tohoto života prožívá aktivně," uvedl spoluautor koaličního seniorského volebního programu Roman Bělor.

Koaliční mikrobus vyrazí do regionů 2. září. Cesta začne v Libereckém kraji a skončí 30. září v Olomouci. Vedle seniorské posádky a některých politiků se zapojí i známé osobnosti, mezi nimi budou třeba písničkáři Václav Koubek a Jaroslav Hutka.

Podle předvolebních průzkumů koalice Pirátů a starostů v posledních měsících ztrácí. Zatímco na jaře byla ve vedení, nyní je na třetí příčce. Podle straníků čelí negativní kampani. Michálek v pondělí řekl, že cílem je získat ve volbách 25 procent hlasů.