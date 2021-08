V Praze strany do voleb povede více žen než mužů. Bude to trochu nuda, říká Maláčová

Zatímco v krajích figurují na prvních místech kandidátek do podzimních voleb zejména mužská jména, v Praze čelní pozice nejsilnějších stran obsadily většinově ženy. Političky tvrdí, že důvodem jsou jejich vazby k hlavnímu městu. Podle politologa Lubomíra Kopečka však u některých z nich kandidatura v Praze nedává příliš smysl.

Při pohledu na lídry kandidátek nejsilnějších sedmi stran je na první pohled patrná jasná převaha mužů. Ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji dokonce vedou do voleb tyto strany výhradně muži. Výjimku tvoří Praha, kde z čelní pozice bojují o poslanecký post hned čtyři ženy.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která kandiduje za koalici Spolu, se v hlavním městě utká s místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou kandidující za uskupení Pirátů a STAN, ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) a komunistkou Martou Semelovou. Na první pozici na kandidátce je v Praze dále poslanec Patrik Nacher (ANO), Josef Nerušil za SPD a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek, který bude usilovat o hlasy za Přísahu.

To, že jsou zrovna v Praze čtyři lídryně, je podle Maláčové spíš náhoda. "To, jak se to sešlo, vnímám spíš jako náhodu než jako taktiku. Trochu se bojím, že to bude nuda. S oběma rivalkami (Pekarovou Adamovou a Richterovou, pozn. red.) se často potkávám v debatách, takže je to takové hodně monotematické. Bojím se, že se debaty budou opakovat. Přála bych si, aby to bylo i o jiných tématech, aby to bylo trochu zajímavější," podotýká Maláčová. Jinak jí je prý jedno, že proti ní stojí víc žen, než kolik by stálo v jiných regionech.

Předvolební kampaň kvůli "ženskému souboji" v hlavním městě sociální demokraté měnit nebudou. Koncept je podle Maláčové hotový už několik měsíců a to, že má tři ženské soupeřky, podle ní nehraje roli, protože se voliči nerozhodují podle pohlaví.

V Praze kandiduje, protože v ní i žije a pro sociální demokracii se bude jednat o klíčový kraj. "Proto mě straníci požádali, abych kandidovala zde jako jedna z nejviditelnějších tváří ČSSD," dodává Maláčová.

Ženy s vazbou k Praze

Pekarová Adamová v hlavním městě žije už od studií a přízeň voličů v hlavním městě získala už v minulých volbách do Poslanecké sněmovny. "Máme to tak nastaveno v celé koalici Spolu. Kandidát na premiéra a předseda ODS Petr Fiala kandiduje logicky v Jihomoravském kraji, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zase v kraji Olomouckém, odkud také pochází," vysvětluje mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk.

Také Pekarová Adamová je při otázce na své soupeřky spíše zdrženlivá. "Já se tím moc nezabývám. Mým cílem není zkoumat protikandidáty, ale řešit, co nabízíme lidem, jak tuto zemi postavit na nohy, co je potřeba udělat, aby nezbankrotovala. To je pro mě klíčové. A to, jestli proti mně stojí ženy, nebo muži, neřeším," říká předsedkyně TOP 09.

Mezi hlavní témata Pekarové Adamové patří oblast rodinného života, jako je například skloubení práce s rodinným životem nebo dostupnost bydlení v Praze. Podobně se voliče snažila oslovit i v předchozí kampani v roce 2017, kdy ještě nebyla předsedkyní strany. "V Praze kromě mě kandidují i další ženy, které se věnují sociální problematice, tak to bude možná trochu více zaměřeno na témata, která více řeší ženy," dodává Pekarová Adamová.

Také komunistka Marta Semelová se jedničkou kandidátky stala i díky tomu, že v Praze bydlí a celý život se v ní politicky angažovala. "Za Prahu kandidovala vždy a za Prahu reprezentovala stranu v Poslanecké sněmovně. Kromě toho byla do minulého období také zastupitelkou na magistrátu," vysvětluje mluvčí KSČM Helena Grofová.

Pirátka Richterová zase v Praze žije už devatenáct let. Z toho, že se utká se třemi ženami, má radost. Před několika měsíci to byla právě ona, kdo upozornil na nedostatek žen v politice, když na zahájení kampaně Pirátů a STAN byla Richterová jedinou ženou mezi samými muži. "Jsem ráda, že se to hýbe. Oproti minulým volbám do sněmovny je tento souboj žen docela velký pokrok. Pomalu, ale přece se situace v tomto ohledu zlepšuje," říká Richterová.

Na debatu s ostatními lídry se těší, jelikož se jedná o politiky, se kterými se do větší hloubky může bavit i o sociálních problémech, které ji zajímají. "Mohla by to být zajímavá debata. Měla jsem radost, že všichni výraznější lídři v Praze, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová, Patrik Nacher a já jsme byli veřejnými zastánci zákazu umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů," dodává Richterová.

Kandidatura Maláčové v Praze nedává smysl, říká politolog

Oslovení politologové se domnívají, že kandidatura čtyř žen v Praze může být náhoda, nikoliv strategie. "Praha je nejrozvinutější oblast Česka a v hlavním městě je daleko víc běžné, že jsou ženy ve vedoucích pozicích, že jsou emancipovanější. Takže je větší pravděpodobnost, že když nějaká politická strana bude mít ženu v čele kandidátky, bude to v Praze. Z části to také může být náhoda," míní politolog Josef Mlejnek.

Podobně to vidí i politolog Lubomír Kopeček. "Může to souviset s tím, že v rámci pražských poměrů je mnohem více žen, které se angažují v komunální politice," říká.

Mlejnek upozorňuje, že to, jaké má politik pohlaví, pro tuzemské voliče nehraje roli. Důležité pro ně je, jakou politiku daná osoba prosazuje a jaké jsou její ideové postoje. "Když bude například nějaká samoživitelka konzervativně orientovaná a budou jí vadit liberální Piráti, hlas paní Richterové prostě nehodí, ačkoliv je to žena, která se o problematiku samoživitelů zajímá," říká Mlejnek.

"To, že je na kandidátce žena, může hrát roli jen pro malou část voličů, kteří třeba váhají mezi dvěma stranami. Není to ale primární věc, podle které by se rozhodovali. Navíc v Praze kandiduje více žen, takže i potenciální výhoda, kterou by měla jen jedna kandidátka, se tím vytrácí," dodává Mlejnek.

Dosazení některých žen na první místa kandidátek zrovna v hlavním městě politologovi Kopečkovi dává smysl, jiných však méně. Nerozumí tomu, proč sociální demokraté vsadili v Praze zrovna na Maláčovou.

"Podle mě to je z hlediska volební strategie ten nejhorší krok, který strana mohla udělat. Jana Maláčová je poslední politik ČSSD, který ještě působí autenticky v tom, co prosazuje. Ať už je to obrana sociálně slabých, program zaměřený na sociálně problematické regiony, zvyšování minimální mzdy a podobně. Dávalo by smysl, kdyby to prosazovala třeba v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, ne v Praze, kde tyto věci nehrají takovou roli," míní Kopeček. A upozorňuje, že výsledky ČSSD jsou v Praze dlouhodobě špatné.

Naopak to, že za TOP 09 bude v Praze kandidovat Pekarová Adamová, dává podle něj smysl. Praha je baštou TOP 09 a možnost volit přímo předsedkyni strany může koalici Spolu pomoci k dobrému výsledku.

V Praze jsou oblíbení i Piráti, a tak podle politologa mohli vybrat jakéhokoliv politika ze svých řad, který je veřejnosti známý, bez ohledu na pohlaví. "Výběr Richterové mi dává smysl. Je víc pirátských politiků, kteří mají vazby k Praze, ona je prostě jedním z nich," míní Kopeček.

Zato Semelová podle Kopečka přiláká jen pevné jádro komunistických voličů. "Komunisté by asi udělali lépe, kdyby nasadili například Jiřího Dolejše, který by měl šanci udělat lepší výsledek, protože je společností trochu více přijatelný než Semelová," říká Kopeček.

To, že v Praze kandidují hned čtyři ženy, se však podle politologa Kopečka v předvolebních debatách moc neodrazí. "Volby jsou z hlediska témat napříč republikou celkem stejnorodé. Na rozdíl od krajských voleb je regionálních témat, která by vstupovala do sněmovních voleb, málo," dodává.

Přála bych si rychlejší změnu, říká Richterová k počtu žen, které kandidují na předních místech