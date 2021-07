Průzkumy, které nám dávaly 30 procent, byly nereálné. Teď to rozjedeme, říká Rakušan

Zatímco ještě před několika týdny byl předseda Pirátů Ivan Bartoš mnohými pasovaný na příštího premiéra, nyní se situace změnila. Preference Pirátů klesají a některé části jejich předvolební kampaně schytávají kritiku také od vlastních příznivců. "Někdy se vám prostě něco nepodaří, ale máme před sebou ještě celou kampaň," říká pro Aktuálně.cz Bartoš. Podobně reagují zástupci koaličních starostů.

Kdo v minulých dnech potkal tři předsedy koalice Spolu a dva předsedy koalice Pirátů a STAN, ten si nemohl nevšimnout rozdílné atmosféry kolem nich.

Zatímco lídři koalice Spolu ve velmi dobré náladě představovali volební autobus a následně s ním objížděli Česko v přesvědčení, že nárůst jejich preferencí v průzkumech půjde dál nahoru, na lídrech druhé koalice byly patrné starosti. Své dřívější vedení v průzkumech ztratili a kromě jiného museli odrážet otázky, zda se jejich kampaň poněkud nezadrhla.

"My jsme se ale ještě pořádně do kampaně nenadechli. Máme naplánovanou masivní kontaktní kampaň," reagoval na současný stav v rozhovoru s Aktuálně.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš a hned dodával, že minulý týden ještě běžela schůze sněmovny, na kterou se on i předseda STAN Vít Rakušan snažili maximálně soustředit. "Ve sněmovně byly ještě důležité body, vláda divoce finišovala. Některé zákony přitom ovlivní život v zemi na dlouhé roky," vysvětloval Bartoš a dával najevo, že z debat kolem "jeho" koalice" nemá žádnou radost.

"Já se divím, že jsme pod takovým drobnohledem. Jakmile skončí sněmovna, tak s Vítkem (Rakušanem) vyrážíme vysvětlovat náš program do regionů. Je třeba si uvědomit, že děláme společnou koaliční kampaň a takové kampaně můžou mít prostě rozjezdy pomalejší," říkal Bartoš.

Pokud Piráti pod drobnohledem skutečně byli, tak hlavně proto, že jejich preference letěly v posledních měsících nahoru. Pak ale začaly klesat, což se mimo jiné projevilo tím, že Bartoš už přestal dostávat dotazy, jak se připravuje na možnost, že by mohl být po Andreji Babišovi příštím premiérem. Slova zástupců agentur pro průzkum veřejného mínění jsou totiž jasná.

"Na základě našich posledních průzkumů i průzkumů některých kolegů lze brát oslabení koalice Pirátů a STAN jako fakt. Podobným faktem se jeví zastavení propadu podpory hnutí ANO. V obou případech se v modelu STEM jedná o pohyby za hranou výběrové odchylky," potvrzuje nejnovější trend analytik STEM Martin Kratochvíl, který zároveň dodává, že otázkou zůstává skutečná velikost těchto změn. "Pro potvrzení těchto trendů musíme počkat na nadcházející průzkumy," říká.

Zatím poslední zveřejněný model STEM z předminulého týdne ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 26,7 procenta hlasů před Piráty a STAN s 24,1 procenta a koalicí Spolu se 17,4 procenta. Stejné pořadí ukázaly v poslední době také volební modely agentury Median a Centra pro výzkum veřejného mínění.

Důvodů, proč Piráti a STAN ztrácí, je několik

Když se redakce Aktuálně.cz začala ptát analytiků, proč koalice Pirátů a starostů začíná ztrácet, uslyšela několik odpovědí a důvodů.

Přemysl Čech z Medianu tvrdí, že jedním z nich je zveřejnění programu, který mohl některé dřívější příznivce odradit. Podobný názor má i Michal Kormaňák z agentury Ipsos.

"Může jít například o postoj koalice k některým ekonomickým otázkám, jako jsou daně. A svou roli může hrát i téma migrace, včetně některých minulých postojů a vyjádření předních členů této koalice," popisuje Kormaňák obavy některých voličů, aby Piráti se STAN nezvyšovali daně nebo neumožnili přijetí uprchlíků v Česku.

"Koalice Pirátů a STAN se propadla na druhou pozici a oproti květnu oslabila o 2,5 procenta. Největší podporu má tato koalice mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním a u lidí do 34 let," vysvětluje Median. Agentury ovšem upozorňují, že až 15 procent dotazovaných zatím neví koho volit, a dokonce si ani nejsou jistí, zdali vůbec volit půjdou. Podpora jednotlivých stran se tak může ještě výrazně měnit.

Na tyto obavy Bartoš s Rakušanem opakovaně namítají, že veřejnost má o jejich programu značně zkreslené informace a odkazují na podrobné stanovisko jak k daním, tak k migraci. Minulý pátek pak oznámili, že budou žalovat premiéra Andreje Babiše, který tvrdil, že Piráti chtějí do prázdných bytů nastěhovat migranty. Ten však i přesto na svém vyjádření trvá.

To, že hnutí ANO začalo s předvolební kampaní, je podle analytika Čecha dalším faktorem, proč Pirátům klesají preference. "Ať jde o to, že ANO napsalo dopis občanům a zahájilo protikampaň, stejně jako to, že hnutí vyjádřil podporu prezident, a navíc zeslabuje nebezpečí covidu. Příčinou může být i dění po tornádu na jihu Moravy, protože pohromy a katastrofy zesilují pozici aktuálně vládnoucích aktérů, pokud dobře a vstřícně komunikují," vysvětluje Čech, který ale hned dodává, že jde o hypotézy, protože příčinami propadu se jejich průzkum nezabýval.

S čím přišla koalice Pirátů a STAN v posledních týdnech: 18. května strany spustily předvolební kampaň a představily lídry v krajích

strany spustily předvolební kampaň a představily lídry v krajích 20. května předsedové Ivan Bartoš a Vít Rakušan zahájili v Ostravě cestu po regionech

předsedové Ivan Bartoš a Vít Rakušan zahájili v Ostravě cestu po regionech 1. června poslanci odevzdali podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě

poslanci odevzdali podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě 2. června prošel návrh Pirátů, podle kterého si ženy budou moci rozhodnout, zda chtějí mít u příjmení koncovku "-ová"

prošel návrh Pirátů, podle kterého si ženy budou moci rozhodnout, zda chtějí mít u příjmení koncovku "-ová" 4. června zaslali Piráti premiéru Andreji Babišovi předžalobní výzvu, protože podle nich šíří o straně lživé informace. V červenci ho zažalovali.

zaslali Piráti premiéru Andreji Babišovi předžalobní výzvu, protože podle nich šíří o straně lživé informace. V červenci ho zažalovali. 17. června koalice představila plán, jak do roku 2025 zachránit veřejné finance

koalice představila plán, jak do roku 2025 zachránit veřejné finance 22. června představila koalice své kandidáty do případného volebního týmu

představila koalice své kandidáty do případného volebního týmu 24. června ukázala koalice návrh svého protikorupčního programu

ukázala koalice návrh svého protikorupčního programu 25. června vyzvali pirátští europoslanci Evropskou komisi, aby vystoupila proti Maďarsku a Polsku kvůli porušování zásad právního státu

vyzvali pirátští europoslanci Evropskou komisi, aby vystoupila proti Maďarsku a Polsku kvůli porušování zásad právního státu 28. června odletěl Ivan Bartoš do Bruselu řešit plány na ekonomickou obnovu Česka po pandemii covidu-19

odletěl Ivan Bartoš do Bruselu řešit plány na ekonomickou obnovu Česka po pandemii covidu-19 30. června spustili Piráti akci na podporu trans osob

spustili Piráti akci na podporu trans osob 8. července koalice navrhla, aby společnosti, jejichž skutečný vlastník je člen vlády, nemohly získávat dotace a veřejné zakázky. Z uspořených peněz chtěla koalice vyplatit každému seniorovi tisíc korun.

Kromě zmiňovaných věcí může být podle analytika STEM Martina Kratochvíla za ztrátou podpory voličů také fakt, že tato koalice nemá tak oddané příznivce jako některé jiné strany. "U Pirátů, a do značné míry i u STAN, platí, že jejich voliči mají průměrný, až podprůměrný zájem o politiku a i vztah k těmto stranám. Oba ukazatele považujeme, spolu s ochotou přijít k volbám, za klíčové z hlediska převodu vyjádřené podpory na reálné hlasy. Ani velmi vysoká podpora vlažně naladěných a málo motivovaných možných voličů se tak v modelu či ve volbách nemusí projevit vysokým ziskem," upozorňuje Kratochvíl.

Zároveň se ještě zmiňuje o známém přísloví "lehce nabyl, lehce pozbyl". V souvislosti s touto koalicí mluví o tom, že obě strany si postupně vybudovaly silný voličský potenciál, který ale není jednoduché udržet.

"Dvousečnost takového růstu spočívá v tom, že pokud strana či koalice nedokáže nově příchozí uklidnit a utvrdit ve správnosti jejich rozhodnutí, mohou ji tito potenciální voliči podobně snadno zase opustit. Výsledek koalice může více než u jiných uskupení ovlivňovat nutnost práce s novými podporovateli, kteří se k nim přiklonili v posledním tři čtvrtě roce," upozorňuje.

"Cokoliv nad 25 procent bude úspěch"

Když se redakce Aktuálně.cz zeptala na procenta v průzkumech veřejného mínění, předseda starostů Rakušan odpověděl, že dřívější odhady, ve kterých koalice mířila ke 30 procentům, považoval za nereálné.

"Pokud dnes někdo vychází pouze z toho, že nám nějaký první průzkum dal číslo, které jsme ani my v počátcích nepovažovali za reálné, tak je to trochu divný pohled. My s Ivanem jsme jak Pirátům, tak starostům při vzniku koalice říkali, že cokoliv nad 25 procent považujeme za úspěch. A od těchto čísel nejsme rozhodně daleko," tvrdí předseda STAN.

A podobně jako Bartoš tvrdí, že od tohoto týdne, kdy začínají poslancům prázdniny, se kampaň pořádně rozjede. "Postupně bude gradovat s tím, že vyvrcholení přijde v září. Zásadní boj a střet nás určitě teprve čekají," prohlašuje Rakušan.

Piráti tak zatím spustili on-line kampaň, ve které se například předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek snažil jako lovec s lasem nad hlavou chytit utíkajícího muže v saku, kterému z kufříku padají bankovky. "Někdy se vám prostě nepodaří na první dobrou odprezentovat nějakou myšlenku. To se děje ve volební kampani běžně. Kritika na dosavadní průběh naší kampaně je trochu laciná, protože naše kampaň jako taková se ještě opravdu naplno nerozjela," tvrdí s odstupem Bartoš.

"Pokud má někdo pocit, že jsme udělali nějaké chyby, tak my naši kampaň monitorujeme, vyhodnocujeme a samozřejmě se snažíme poučit z toho, co by mohlo fungovat lépe," dodává Rakušan.

Tuto formu kampaně kritizují i někteří členové strany na pirátském fóru. Jan Vrobel, který má on-line prezentaci Pirátů poslední čtyři roky na starosti, potvrzuje, že strana některé změny ve své propagaci chystá. "Můžu potvrdit, že probíhá aktualizace strategie. I když se přirozeně vinou lidských chyb ne vše povedlo, věřím, že se nám podaří ukázat lidem, že nejlepší je volit koalici Pirátů a STAN," říká Vrobel.

Upozorňuje ale, že za velmi nebezpečnou pro Piráty považuje dezinformační kampaň, která je zřejmá především od chvíle, kdy začali v průzkumech obsazovat první místa. "Čeká nás ještě nesmírně tvrdý boj, protože někteří konkurenti rozhodně nehrají fér," míní Vrobel.

Na útoky proti Pirátům poukazuje také skupina Čeští elfové, kteří se věnují boji proti šíření falešných informací. Právě oni několikrát upozornili na to, že Pirátská strana je terčem největšího množství dezinformačních útoků - ať už na některých webech, tak například i v řetězových e-mailech pro seniory.