Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Katastrofě pilot zabránil v poslední chvíli. Odborníci vyšetřují letecký incident u Křivoklátu

ČTK

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vyšetřuje jako vážný incident lednový manévr letadla portugalského dopravce, při kterém se letoun poblíž Křivoklátu ve velké rychlosti dostal nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na lince z Lisabonu do Prahy srážce s terénem zabránil. Napsala to ve čtvrtek Mladá fronta Dnes (MfD).

Ilustrační foto, Foto: HN - Lukáš Bíba
Ilustrační foto, Foto: HN - Lukáš BíbaFoto: HN - Lukas Biba
Reklama

Incident se podle deníku stal 17. ledna dopoledne. Letadlo se dostalo pod povolenou minimální výšku a dále rychle klesalo a zároveň zrychlovalo, píše MfD. Podle veřejně dohledatelných dat letoun klesl až zhruba 305 metrů nad terén a v tu chvíli letěl rychlostí víc než 590 kilometrů za hodinu. Podle odborníků se v tu chvíli muselo na palubě letadla aktivovat varování před nárazem do země a pilot obrátil stroj ke stoupání, píše deník.

Související

„Radarové systémy u letu zaznamenaly narušení výškové hladiny 4000 stop. Posádka reagovala na pokyn řídícího letového provozu,“ potvrdil incident letový inspektor a zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák. „Událost vyšetřujeme jako vážný incident,“ dodal.

Portugalci do Česka poslali data z takzvaných černých skříněk letounu. „Kolegové nám zaslali data ze záznamníku letových dat, která aktuálně analyzujeme a porovnáváme s daty od Řízení letového provozu,“ uvedl Bejdák. Mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma vyšetřování potvrdil, nechtěl ho ale do jeho uzavření komentovat.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov
Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov
Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov

Tři měsíce bránili symbol války. Rusové je drží v krutých podmínkách

Před čtyřmi lety bylo na Ukrajině většinou lehce nad nulou. Teploty sice padaly i pod ni, ale zima nebyla tak krutá jako ta letošní. Mnozí západní, a dokonce i ukrajinští představitelé v té době ještě nevěřili, že Rusové zaútočí a že rozpoutají válku velkého rozsahu. Jenže 24. února začala invaze, která mezitím zasáhla většinu země. A někteří Ukrajinci jsou po celou tu dobu v ruském zajetí.

Cenová mapa skipasů
Cenová mapa skipasů
Cenová mapa skipasů

Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly

Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama