Katastrofě pilot zabránil v poslední chvíli. Odborníci vyšetřují letecký incident u Křivoklátu

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vyšetřuje jako vážný incident lednový manévr letadla portugalského dopravce, při kterém se letoun poblíž Křivoklátu ve velké rychlosti dostal nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na lince z Lisabonu do Prahy srážce s terénem zabránil. Napsala to ve čtvrtek Mladá fronta Dnes (MfD).
Incident se podle deníku stal 17. ledna dopoledne. Letadlo se dostalo pod povolenou minimální výšku a dále rychle klesalo a zároveň zrychlovalo, píše MfD. Podle veřejně dohledatelných dat letoun klesl až zhruba 305 metrů nad terén a v tu chvíli letěl rychlostí víc než 590 kilometrů za hodinu. Podle odborníků se v tu chvíli muselo na palubě letadla aktivovat varování před nárazem do země a pilot obrátil stroj ke stoupání, píše deník.
„Radarové systémy u letu zaznamenaly narušení výškové hladiny 4000 stop. Posádka reagovala na pokyn řídícího letového provozu,“ potvrdil incident letový inspektor a zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák. „Událost vyšetřujeme jako vážný incident,“ dodal.
Portugalci do Česka poslali data z takzvaných černých skříněk letounu. „Kolegové nám zaslali data ze záznamníku letových dat, která aktuálně analyzujeme a porovnáváme s daty od Řízení letového provozu,“ uvedl Bejdák. Mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma vyšetřování potvrdil, nechtěl ho ale do jeho uzavření komentovat.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Tři měsíce bránili symbol války. Rusové je drží v krutých podmínkách
Před čtyřmi lety bylo na Ukrajině většinou lehce nad nulou. Teploty sice padaly i pod ni, ale zima nebyla tak krutá jako ta letošní. Mnozí západní, a dokonce i ukrajinští představitelé v té době ještě nevěřili, že Rusové zaútočí a že rozpoutají válku velkého rozsahu. Jenže 24. února začala invaze, která mezitím zasáhla většinu země. A někteří Ukrajinci jsou po celou tu dobu v ruském zajetí.
Diskvalifikace! MOV nepustil na start Ukrajince s helmou se zabitými sportovci
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy.
Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly
Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.
Jílek to bude mít v kariéře těžší než Sáblíková, varuje někdejší rivalka slavné Češky
Zatímco Martinu Sáblíkovou čeká ve čtvrtek možná poslední olympijský závod kariéry, devatenáctiletý talent Metoděj Jílek už v neděli založil pod pěti kruhy medailovou sbírku, kterou hodlá rozšiřovat. Někdejší rivalka české rychlobruslařské královny Anni Friesingerová-Postmaová zvážila, kam by to český mladík mohl dotáhnout.