Generál, rektorka i komik. Třináct uchazečů, kteří chtějí na Hradě vystřídat Zemana

Komunistická strana Čech a Moravy vybírá, koho pošle do prezidentských voleb. Napsal to server Seznam Zprávy. Informaci potvrdila předsedkyně strany a europoslankyně Kateřina Konečná. "Ústřední výbor právě rozhoduje o tom, kdo jím bude," řekla bez dalších detailů Konečná. Bude to poprvé , kdy komunisté v přímé prezidentské volbě postaví svého kandidáta.

Podle informací serveru širší vedení strany musí do středy rozhodnout mezi dvěma jmény , někdejším předsedou strany Vojtěchem Filipem a jeho letitým stranickým protivníkem Josefe Skálou, který bývá řazen ke komunistickým tradicionalistům, někdy označovaným rovněž jako "stalinisté".

Oba zmiňovaní politici serveru svůj záměr kandidovat potvrdili. Filip řekl, že vyslyšel žádosti některých okresů, které by jej v roli prezidenta rády viděly. Skála uvedl, že jeho kandidatura vzešla z nápadu Kateřiny Konečné.