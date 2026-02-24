Jurečka píše Babišovi. Exministr se bojí o důchodce, tlačí na Schillerovou i Juchelku

Vláda Andreje Babiše (ANO) chystá zásadní změny v systému důchodů. V krátké době by se jednalo o další významný zásah do způsobu výpočtu penzí. Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU- ČSL) proto minulý týden poslal naléhavý dopis adresovaný premiérovi, šéfce státní kasy Aleně Schillerové (ANO) a svému nástupci Aleši Juchelkovi (ANO).
Jurečka napsal premiérovi a dvěma klíčovým členům jeho vlády poté, co vyšlo najevo, že ministr práce Aleš Juchelka hodlá prosadit novelu zákona o důchodovém pojištění, která přináší zásadní změny, ve zkráceném připomínkovém řízení. „Plná délka meziresortního připomínkového řízení se jeví jako neúčelná, a to vzhledem k nevelkému rozsahu návrhu,“ napsal Juchelka ve své žádosti Legislativní radě vlády o zkrácení připomínkového procesu.
Babišova vláda plánuje snížit hranici věku odchodu do důchodu zpět ze 67 na 65 let, zrychlit valorizaci penzí, zavést věkové valorizace (rychlejší růst důchodů po dosažení určitého věku) a zvýhodnění pracujících důchodců. Někteří odborníci pak vyčíslili náklady plánovaných opatření na více než sto miliard korun ročně.
„To jsou velmi významné změny,“ hodnotí čtyři hlavní pilíře Juchelkovy reformy Marian Jurečka. A říká, že by „případné změny neměly být přijímány ukvapeně, bez dostatečné odborné a politické debaty ani ve zkráceném připomínkovém řízení“. Zároveň také ve zmíněném dopise kárá své nástupce, že už nevyužívají Jurečkův expertní tým, v němž byli i zástupci opozice.
Juchelka navrhuje na připomínky jen deset dní, ovšem podle pravidel by to mělo být alespoň 15, pokud navrhovatel neurčí lhůtu delší, což se u složitější legislativy běžně dělá. Například velmi diskutovaný zákon o odčerpání protiprávního majetku dostal na připomínky skoro měsíc.
„Zatím od nich nemám žádnou odpověď,“ konstatoval Jurečka v pondělí večer na dotaz deníku Aktuálně.cz. Exministr zároveň v dopise vyzval k obnovení a zachování zmíněného expertního týmu. A vysvětluje, proč sdělení adresoval i Babišovi a Schillerové: „Premiér to všechno koordinuje, bez něj se tam nic nepohne. A změny v důchodech jsou záležitostí i ministerstva financí.“
Juračka také varuje, že zásahy do důchodového systému ovlivní miliony občanů – současné i budoucí důchodce, zaměstnance, zaměstnavatele i veřejné finance. A proto by se podle něj o změnách mělo dlouho diskutovat zejména s odborníky.
„Mohu potvrdit, že dopis na ministerstvo financí dorazil,“ sdělila Aktuálně.cz bez dalších podrobností ministryně financí Alena Schillerová.
Jurečka chtěl už dřív přesvědčit prezidenta, aby nové vládě plánované změny v důchodech rozmluvil. Už krátce po volbách přišel s tím, že si nechal spočítat „pro pana prezidenta“, kolik veškeré plány hnutí ANO v důchodové oblasti budou stát. Má jít o 240 miliard korun ročně po roce 2032.
Juchelka v pondělí večer deníku Aktuálně.cz řekl, že ministerstvo zatím zmíněný dopis neobdrželo. Nicméně odmítá, že by ve svých plánech na důchodové změny couvnul. „Snížení věku odchodu do důchodu i rychlejší valorizace penzí budou, to je alfa a omega našeho programu, je to bez diskuse,“ prohlásil. S tím, že určitě vypracuje dopadovou studii, aby bylo jasné, na kolik které opatření vyjde.
Například Národní rozpočtová rada tvrdí, že celkové roční dopady všech čtyř popsaných opatření – tedy snížení věku odchodu do důchodu ze 67 na 65 let, rychlejší valorizace penzí, věková valorizace a zvýhodnění pracujících důchodců – mohou za několik desítek let činit okolo 1,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je při přepočtu na dnešní ceny cca 170 miliard korun.
„Ta druhá dvě opatření, tedy věková valorizace a podpora pracujících důchodců, budou znamenat náklady 0,2 procenta HDP a budou mít vliv ihned v tom roce, od kterého budou účinná,“ řekl minulý týden deníku Aktuálně.cz expert Národní rozpočtové rady Michal Hlaváček. Dvě desetiny procenta HDP znamenají v přepočtu necelých 20 miliard korun.
