Policie obvinila bývalého náměstka pražské ÚVN z padělání a podvodu

Vojenská policie obvinila bývalého náměstka ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeňka Brabce. Podle vyšetřovatelů zfalšoval své lustrační osvědčení, aby získal hodnost a mohl působit ve vedení nemocnice. Brabec, který je plukovníkem ve výslužbě, vinu odmítá a trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Ve středu to napsal server iROZHLAS.cz.
"Kriminální služba Vojenské policie zahájila trestní stíhání fyzické osoby pro podezření ze spáchání zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny a zločinu podvodu. Dále je obviněný podezřelý ze spáchání podvodu ve stadiu pokusu," uvedla mluvčí útvaru Nikola Rimkevič Hájková.
Brabec měl od roku 2005 na starosti personalistiku Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Server píše, že zfalšované lustrační osvědčení mělo Brabcovi pomoci k tomu, že v roce 2016 získal hodnost plukovníka. Bez toho by se povýšení nedočkal a nemohl by sloužit coby náměstek. Z nemocnice Brabec odešel na konci loňského roku, kdy se objevilo podezření, že své lustrační osvědčení zfalšoval.
Server Odkryto.cz už dříve uvedl, že Brabec byl před rokem 1989 příslušníkem Státní bezpečnosti. Dva roky před pádem komunistického režimu působil na úseku vnitřního zpravodajství.
Brabec jakoukoliv vinu odmítá. Trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Dává ji do souvislosti s tím, že měl být managementu zařízení nepohodlný.
ŽIVĚ Izraelské střely v noci zasáhly jadernou elektrárnu v Íránu i centrum Bejrútu
Střela zasáhla areál íránské jaderné elektrárny v Búšehru, škody ani zranění ale hlášeny nejsou, uvedla MAAE. Izrael v noci udeřil i v centru Bejrútu, kde po výzvě k evakuaci zazněla silná exploze. Předchozí úder zabil nejméně šest lidí a 24 zranil, armáda hlásí další útoky na Hizballáh na jihu Libanonu.
Máte práci na h*vno? Známý antropolog vysvětluje, proč je moderní ekonomika na scestí
Kdyby vaše pracovní pozice zítra zanikla, všiml by si toho někdo? Máte-li pocit, že nikoliv, nejspíš vykonáváte profesi, kterou David Graeber nazývá „prací na hovno“. Nakladatelství Malvern vydává jednu z nejvlivnějších antropologických knih poslední dekády, analyzující psychické utrpení z nesmyslného zaměstnání.
Izraelští vojáci vpochodovali do Libanonu. „Je to absolutní zlo,“ zní z uprchlických táborů
Izrael vysílá pěchotu na území Libanonu. Obě země si už druhým týdnem vyměňují raketové útoky. Od chvíle, co milice Hizballáh začaly ostřelovat sever Izraele. Podle zahraničních médií může operace přerůst v dlouhodobou okupaci.
ŽIVĚ Sněmovní sociální výbor ani ve druhém kole nezvolil Jurečku za svého předsedu
Sněmovní sociální výbor ani v dnešním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem, po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.
Relikviáře z českých kostelů ukradli v 90. letech, nyní se vracejí domů
Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.