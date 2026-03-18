Reklama
Reklama
Policie obvinila bývalého náměstka pražské ÚVN z padělání a podvodu

ČTK

Vojenská policie obvinila bývalého náměstka ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeňka Brabce. Podle vyšetřovatelů zfalšoval své lustrační osvědčení, aby získal hodnost a mohl působit ve vedení nemocnice. Brabec, který je plukovníkem ve výslužbě, vinu odmítá a trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Ve středu to napsal server iROZHLAS.cz.

Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační foto
Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační fotoFoto: Lukáš Bíba
Reklama

"Kriminální služba Vojenské policie zahájila trestní stíhání fyzické osoby pro podezření ze spáchání zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny a zločinu podvodu. Dále je obviněný podezřelý ze spáchání podvodu ve stadiu pokusu," uvedla mluvčí útvaru Nikola Rimkevič Hájková.

Brabec měl od roku 2005 na starosti personalistiku Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Server píše, že zfalšované lustrační osvědčení mělo Brabcovi pomoci k tomu, že v roce 2016 získal hodnost plukovníka. Bez toho by se povýšení nedočkal a nemohl by sloužit coby náměstek. Z nemocnice Brabec odešel na konci loňského roku, kdy se objevilo podezření, že své lustrační osvědčení zfalšoval.

Související

Server Odkryto.cz už dříve uvedl, že Brabec byl před rokem 1989 příslušníkem Státní bezpečnosti. Dva roky před pádem komunistického režimu působil na úseku vnitřního zpravodajství.

Brabec jakoukoliv vinu odmítá. Trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Dává ji do souvislosti s tím, že měl být managementu zařízení nepohodlný.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama