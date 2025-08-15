Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

ÚVN má v nadcházejícím období ministerstvu předložit informaci o přijatých nápravných opatření k posouzení, dodal úřad.
"Mezi hlavní závěry veřejnosprávní kontroly patří skutečnosti, že při zadávání veřejných zakázek ÚVN nebyly opakovaně plněny některé povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími vnitřními předpisy," napsalo ministerstvo. "Současně se jednalo také o pochybení v souvislosti se zákonem o registru smluv, konkrétně například včasné zveřejňování v registrech," doplnilo.