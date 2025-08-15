Domácí

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

před 40 minutami
Veřejnosprávní kontrola v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) zjistila pochybení při dodržování vnitřních předpisů, které upravují zadávání veřejných zakázek, a v souvislosti s plněním zákona o registru smluv. V pátek to oznámilo ministerstvo obrany. Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna.
Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační foto.
Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační foto. | Foto: Lukáš Bíba

ÚVN má v nadcházejícím období ministerstvu předložit informaci o přijatých nápravných opatření k posouzení, dodal úřad.

"Mezi hlavní závěry veřejnosprávní kontroly patří skutečnosti, že při zadávání veřejných zakázek ÚVN nebyly opakovaně plněny některé povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími vnitřními předpisy," napsalo ministerstvo. "Současně se jednalo také o pochybení v souvislosti se zákonem o registru smluv, konkrétně například včasné zveřejňování v registrech," doplnilo.

 
