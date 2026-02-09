Kolik potřebujete získat bodů na vysněnou školu? Přinášíme detailní mapy k přijímačkám

O které střední školy byl loni a předloni největší zájem? Na jaké gymnázium bylo potřeba přes 90 bodů a kde jich naopak stačilo méně než 20? Přinášíme interaktivní mapy, ve kterých najdete, kolik bodů bylo v předchozích letech nutné získat k přijetí na vysněnou střední školu. Do 20. února si žáci mohou podávat přihlášky. V dubnu je pak čekají přijímací zkoušky.
Uchazeči se mohou hlásit až na pět oborů středních škol - tři obory bez talentové zkoušky a dva obory s talentovou zkouškou. Rozklikávací mapy Aktuálně.cz nabízejí přehled všech škol s maturitou podle výsledků z loňska a přeloňska. U každé lze zjistit minimální počet bodů a průměrné skóre (dohromady z češtiny a matematiky) a také počet přihlášených a přijatých.
Srovnání středních škol i víceletých gymnázií vychází z dat o výsledcích jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, jak je zveřejňuje Cermat. Část škol do kritérií k přijetí zařazuje ještě svá vlastní - například body za prospěch ze základní školy nebo za účast v olympiádách. Celkový potřebný počet bodů reálně nutný k přijetí tedy mohl být v minulých letech ještě vyšší, než je uvedeno v následujících infografikách.
Minimální body nutné k přijetí v roce 2025:
Minimální body nutné k přijetí v roce 2024:
Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků přijímací zkoušky a svých priorit. Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby skládat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna, pro víceletá gymnázia je termín 14. a 15. dubna.
Kromě vědomostí se na úspěchu či neúspěchu žáka stejně jako v minulých letech bude podílet i to, v jakém kraji se o místo uchází. Největší převis poptávky nad nabídkou je dlouhodobě v Praze a v Brně. Nejvíc bodů k přijetí potřebovali loni zájemci o studium na pražském Gymnáziu Jana Nerudy a Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše (obě 84 bodů). Předloni bylo na nejžádanajší gymnázia třeba získat z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky i více než 90 bodů.
Loni se do všech oborů středních škol v prvním kole hlásilo na 159 tisíc uchazečů, o rok dříve to bylo 157 tisíc.
Přihlášku musí podat všichni zájemci o studium na střední škole, i ti, kteří se hlásí na nematuritní obory. S výběrem školy, přípravou na zkoušky či vyplněním přihlášky pomůže web Přihlášky na střední, který provozuje Cermat.
