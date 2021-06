Indická mutace v Británii oddálila konec opatření. Hrozí to i tady, varují odborníci

Nakažlivější indická mutace covidu se rychle šíří Velkou Británií. Podle odborníků hrozí její rozšíření i v České republice, a nabádají proto k velké opatrnosti a sledování případných ohnisek nákazy. Důležité je podle nich pokračovat v očkování, nepolevovat v trasování i testování a stát by měl kontrolovat, zda lidé dodržují pravidla při vstupu do restaurací či na akce.

Po měsících restrikcí se Britové těšili, že se 21. června dočkají rozvolnění zbývajících opatření. Minimálně další měsíc však budou muset počkat, o takovou dobu se britská vláda rozhodla rozvolnění oddálit. Zpoždění způsobily obavy z rychle se šířící indické mutace, známé také jako varianta delta. Ta už v zemi dominuje. Britský náměstek ministra zdravotnictví Edward Argar v televizním kanálu Sky News varoval, že se čísla nově nakažených touto mutací během jednoho týdne zvýšila z 12 tisíc případů na 40 tisíc, což označil za "velký skok".

"Je načase nešlapat tolik na plyn, protože když teď budeme opatrní, máme šanci, že v dalších čtyřech týdnech zachráníme mnoho tisíc životů tím, že naočkujeme miliony dalších lidí," sdělil britský premiér Boris Johnson.

V Británii má druhou dávku očkování za sebou již kolem poloviny populace. Jenže i plně očkovaní lidé se mohou nakazit nebo nemoci podlehnout. Ze 42 Britů, kteří na indickou mutaci zemřeli, jich 12 bylo očkováno oběma dávkami.

"To není zas tak překvapivé. Ukazuje se, že tato varianta je infekčnější, navíc účinnost očkování nikdy není stoprocentní. Například v případě chřipky je známo, že starší lidé mají asi poloviční ochranu oproti mladým, a je pravděpodobné, že to tak může být i u covidu. Taková studie ale zatím chybí. Kompletní očkování dosud v případě známých mutací viru chránilo proti nejtěžšímu průběhu covidu a je otázka, jestli je tomu tak i v případě delta varianty," sdělil imunolog Václav Hořejší.

Viroložka Ruth Tachezy upozornila, že indická mutace infikuje ve Velké Británii především ty, kteří nejsou očkováni vůbec nebo mají jen jednu dávku vakcíny, nemají tedy ještě plnou ochranu. "Velký počet lidí ve Velké Británii je navíc očkován AstraZenecou, jejíž účinnost je o něco nižší než účinnost mRNA vakcín," podotkla Tachezy.

AstraZeneca chrání podle dostupných dat vůči indické mutaci jen přibližně ze 60 procent. "U příjemců jedné dávky je míra ochrany ještě podstatně nižší," poznamenal biochemik a imunolog Zdeněk Hel. Vakcína od Pfizeru, kterou je v Česku očkováno nejvíc lidí, pak chrání proti této mutaci z 88 procent. Je však nutné, aby lidé podstoupili obě dávky.

Udržme počty nakažených na minimu, vyzývá imunolog

V Česku se zatím vyskytlo jen několik případů indické mutace, v rámci Evropy se nejvíc šíří právě ve Velké Británii. Imunolog Hel však předpokládá, že se stane dominantní variantou i v jiných zemích. "Existuje obava, ze se stane dominantně přenášenou variantou i v USA, kde prozatím představuje přibližně šest procent všech případů," řekl Hel s tím, že tato varianta je asi o 60 procent nakažlivější než britská varianta, známá také jako alfa.

Podle imunologa Hořejšího je proto namístě obezřetnost. Nejdůležitější podle něj je, aby se zde pokračovalo s testováním a trasováním kontaktů nakažených a byla tak snaha udržet počty nemocných na minimu - pak je totiž i jednodušší včas odhalit případné ohnisko nákazy.

Zároveň by podle Hořejšího měl stát kontrolovat, že lidé skutečně chodí do restaurací nebo na akce jen s negativním testem nebo po očkování, a pokutovat ty, kteří to nedodržují. Jinak tato pravidla podle Hořejšího lidé nebudou dodržovat a opět se tak zvyšuje riziko rozšíření nebezpečné mutace.

"Mohlo by se zdát, že je teď situace lepší než dřív, protože je populace chráněná díky očkování nebo tomu, že mnozí již covid prodělali, a že tedy nehrozí, že by se nemocnice opět ocitly v kritické situaci. Ale není to pravda. Delta varianta je velmi nakažlivá, a pokud by se tu rozšířila, bylo by tu brzy hodně případů," varoval Hořejší.

Ačkoliv by měl být díky očkování počet těžkých případů v rizikové populaci mnohem nižší než v minulé vlně pandemie, přesto by podle Hořejšího mohlo opět dojít k zahlcení nemocnic, a to právě kvůli tomu, že je delta varianta o tolik nakažlivější.

Ve zmíněné Velké Británii se kromě nově nakažených znovu zvyšuje i počet hospitalizovaných pacientů. Zatímco zhruba od poloviny května se počty nově hospitalizovaných lidí snížily na stovky za den, od minulého týdne se čísla opět přehoupla přes tisíc nakažených, kteří denně skončí v nemocnici.

"Myslím, že je jasné, že tu budeme mít třetí vlnu nákazy covidem. Velkou otázkou zůstává, nakolik se tato vlna promítne do počtu hospitalizací. Fakt, že máme naočkováno 55 procent dospělé populace oběma dávkami znamená, že tato vlna bude podstatně méně zlá, než by mohla být, pořád ale nevíme, jak špatná bude," sdělil BBC přední epidemiolog a poradce britské vlády Andrew Hayward.

Podle imunologa Hela zatím není jasné, zda tato varianta způsobuje těžší průběh nemoci či vyšší smrtnost. Ví se ale, že u pacientů nakažených touto mutací se symptomy nemoci vyvinou dříve, navíc virová nálož u nich roste rychleji a klesá pomaleji než u jiných mutací. "Klíčové je monitorování šíření variant viru v České republice metodami sekvenování a PCR ve spojitosti s efektivním trasováním nakažených jedinců," poznamenal Hel.

Viroložka Ruth Tachezy také zmínila potřebu nadále dodržovat pravidlo pro vstupy na hromadné akce, tedy negativní test, očkování nebo prodělání nemoci, a monitorovat pomocí testování i trasování případná ohniska nákazy.

"Dále je potřeba kontrolovat ty, kteří se vrací z dovolené nebo nemocenské, brigádníky, nově nastupující zaměstnance, tedy ty, kteří nebyli členy pravidelně testovaného kolektivu nebo z něj vystoupili," řekla Tachezy a dodala: "V Česku je zatím jednou dávkou proočkováno mnohem méně lidí než ve Velké Británii, a kdyby se tu indická mutace začala šířit, budeme mít aktuálně výrazně větší problém než v Anglii," zdůraznila Tachezy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že se mutací obává. "Mám z nich respekt. Snažíme se na ně být co nejlépe připraveni. Klíčové je testování, konkrétně to, aby laboratoře vyšetřovaly přítomnost mutace," sdělil Vojtěch.

"Obávám se, že rozšíření mutace nezabráníme"

Virolog Pavel Plevka upozorňuje, že kromě vyšší proočkovanosti se ve Velké Británii testují a trasují kontakty víc než v České republice. Přesto se tam varianta rozšířila.

"Proto se obávám, že se i u nás indická varianta rozšíří, že už tomu nelze úplně zabránit, stejně jako se nepodařilo zabránit rozšíření předchozích variant. Je dobré, že je tu teď jen kolem jednoho procenta pozitivních testů, více funguje trasování, lidé více hlásí kontakty. Já se ale obávám, že to nebude stačit," sdělil Plevka.

Podobně to vidí i imunolog Zdeněk Hel: "Vzhledem k vlastnostem varianty delta se dá očekávat, že se tato varianta či jí podobná začne šířit i na našem území," sdělil. Nicméně dobrou zprávou podle virologa Plevky je, že počty úmrtí na koronavirus jsou ve Velké Británii nízké, což je podle něj dáno tím, že je proočkovaná riziková populace, která má často těžký průběh nemoci.

"Ukazuje se, že vakcíny jsou sice o něco méně účinné než vůči britské variantě, ale fungují pořád dobře. Problém je v tom, že indická mutace je nakažlivější než ta britská, proto se dokáže šířit i populací, kde je víc rezistentních. Čím je virus infekčnější, tím větší musí být procento rezistentních v populaci," dodal Plevka.