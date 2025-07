Obří podvod s dotacemi na elektroauta? Britští politici je naproti tomu nadšeně vrací

Ve Francii je pomalu snižují, v Německu je před časem zrušili úplně. Státní dotace na nákup elektroaut se pomalu stávají minulostí, Velká Británie se ale rozhodla jít proti proudu. Během následujících tří let napumpuje do podpory nákupu elektroaut přes 18 miliard korun. To vše v době, kdy na opačném konci světa řeší s dotacemi rozsáhlé podvody.

Podmínky pro získání dotace na nákup elektroauta ve Velké Británii jsou zdánlivě jednoduché. Pro vozy do zásuvky s cenou do 37 tisíc liber včetně - to je asi 1,052 milionu korun - bude k dispozici podpora ve výši až 3750 liber. Jinými slovy cena se může snížit až o 107 tisíc korun.

Zákazník přitom nemusí dělat vůbec nic, nebo minimálně tak si to plánuje britská vláda. Automobilky, respektive dovozci daných značek, mohou od 16. července registrovat své elektromobily do vládního programu. Pokud uspějí, politici pošlou dotaci přímo dané značce a zákazník tak u daného modelu uvidí cenu už s dotací. Nemusí tak o nic žádat sám. BBC dodává, že zařazení do programu je na bázi "kdo dřív přijde".

Britská vláda má na podporu nákupu elektroaut vyčleněných 650 milionů liber, to je skoro 18,5 miliardy korun, po dobu tří let. Pokud bychom brali do úvahy jen zmíněnou nejvyšší částku, teoreticky by se podpora mohla týkat více než 173 tisíc elektroaut. Za první pololetí Britové zaregistrovali 224 841 elektromobilů.

Seznam aut, které na dotaci dosáhnou, by britská vláda měla zveřejnit v nejbližších dnech či týdnech. Podle ceny se však dá očekávat, že si na podporu "sáhnou" třeba některé verze Škody Elroq s menší baterkou, MG4 a MGS5 EV, Renaulty 4 a 5 nebo oblíbené Vauxhally Corsa, Frontera, Mokka či Astra. Seznam by měl být poměrně široký, byť Tesly se do něj nedostanou.

Důvodem podpory je mimo jiné i zákaz prodeje aut se spalovacími motory na ostrovech od roku 2030. Vládnoucí politici tím chtějí také naplnit svůj slibovaný program "změny" o nastartování ekonomiky a vrácení peněz zpět do kapes "pracujícího lidu". Tak to minimálně stojí v tiskové zprávě.

Jak ale zmiňuje třeba BBC, pro některé zájemce o elektroauto je dnes spíše než cena překážkou nedostatečná infrastruktura. Na 1,3 milionu elektromobilů na britských silnicích připadá 82 tisíc veřejných nabíječek. Také do nich chce britská vláda v příštích letech investovat na 63 milionů liber, tedy asi 1,8 miliardy korun.

Nepřekvapí, že zatímco vládnoucí labouristé dotační program chválí, opoziční konzervativci na něm nenechávají nit suchou. "Labouristé prosazují nulové skleníkové plyny před selským rozumem a rodinnými financemi," cituje BBC stínového ministra dopravy Garetha Bacona. Podle něj ještě není země na elektromobily připravená. Mimochodem právě za vlády konzervativců byl v roce 2022 ukončen původní dotační program na nákup elektromobilů, který započal už v roce 2011.

Skandál za velkou zdí

Je trochu ironií, že zpráva o zavedení dotačního programu britské vlády přišla jen pár dní po propuknutí skandálu s podporou na nákup elektroaut a plug-in hybridů (souhrnně NEV) v Číně. Hloubkový audit ministerstva průmyslu a informačních technologií totiž odhalil, že mezi lety 2016 až 2020 si automobilky nechaly od vlády neoprávněně proplatit v přepočtu dle dnešního kurzu skoro 2,55 miliardy korun.

Jinými slovy, 21 725 elektromobilů nemělo dostat státní podporu, ať už z důvodu porušení předepsaného maximálního nájezdu, nebo nedodání potřebné dokumentace. Nejvíce s dotacemi podváděli giganti místního trhu: BYD podle agentury Reuters dostal neoprávněně podporu pro 4973 aut do zásuvky a Chery pro 7663 elektromobilů. Celkem tyto dvě značky čerpaly neoprávněně podle dnešních kurzů skoro 1,13 miliardy korun.

Chery ve vyjádření pro Reuters uvedlo, že s dotacemi nepodvádělo a s úřady konzultovalo chybějící účty za auta prodaná před více než pěti lety. Ty jim doporučily konzultaci s ministerstvem, jestli se na ně dotace vztahují. BYD agentuře neodpověděl.

Čínská vláda už dříve uvedla, že automobilky budou muset peníze získané na dotacích neoprávněně vrátit, byť samotný audit další postup nezmiňuje. Chery nicméně ve vyjádření pro Reuters tvrdí, že oněch 7663 vozidel dotaci neobdrželo, takže automobilka nic vracet nemusí.