Čínské velkoměsto je v izolaci. Nakazili se i očkovaní, lidé se bojí účinnosti vakcín

Pětasedmdesátiletá Kuo z čínské provincie Kuang-tung měla na konci května mírně zvýšenou teplotu a škrábalo ji v krku, pro jistotu proto zašla do nemocnice. Testy následně odhalily, že žena se nakazila koronavirovou mutací nazývanou delta, která se poprvé objevila v Indii. Šíření nakažlivější varianty v zemi nyní vzbuzuje otázky ohledně účinnosti čínských vakcín.

Kde se Kuo nakazila, se úřadům vystopovat nepovedlo. Nikam necestovala. Zjistily ale, jak se nákaza komunitně šířila od ní po několikamilionovém městě Kuang-čou dál - žena například sama snídala v místní restauraci, a přestože s nikým nepřišla do blízkého kontaktu, virem se nakazil host sedící několik metrů od ní. Šlo o první zaznamenaný komunitní přenos nakažlivější mutace v Číně.

Oproti původní verzi viru, kdy pacienti nakazili v průměru další dva až tři lidi, stouplo toto číslo v zemi na pět až šest, píše čínský server Caixin. Když ve městě denně přibývaly desítky nových případů, úřady sáhly po přísné karanténě.

"Epidemie, které nyní město čelí, je nebývalý protivník a vyžaduje ráznější opatření," uvedl podle amerického deníku New York Times Čang Čou-pin z Centra pro kontrolu nemocí v Kuang-čou.

Přes 180 tisíc lidí ve čtvrtích s větším výskytem nákazy bylo proto uzavřeno do naprosté izolace a některé obchody a restaurace ve městě zavřely nebo přestaly nabízet občerstvení uvnitř. Zároveň město ani provincii stále nesmí opustit nikdo, kdo nemá negativní test na koronavirus a vážný důvod.

Místní úřady spustily také masivní testování - od konce května zdravotníci v 18milionovém městě provedli 27 milionů testů. Poslední velké testování většiny obyvatel stihli při nonstop provozu za tři dny. Aby se lidé vyhnuli frontám, vstávali i brzy ráno.

Například Mandy Li si nastavila budík na půl čtvrtou v noci. Přesto pak čekala hodinu. "Ve frontě byly i tříčlenné rodiny. Někteří lidé kvůli čekání probudili své děti, jiní přijeli s kočárky," popsala.

Nakazili se i očkovaní

Rozšíření nemoci však znovu rozvířilo téma účinnosti čínských vakcín. Těmto dvěma látkám, které se v zemi jako jediné používají, vyšla v klinických testech účinnost 51 a 79 procent. Jenže to se týkalo původního koronaviru - jaký je stav v případě nakažlivějších mutací?

Kromě Číny hlásí v posledních týdnech více případů i Seychely nebo Kambodža, které čínské látky také používají.

Čína zatím naočkovala okolo poloviny populace. V zasažené provincii Kuang-tung dostalo alespoň první dávku vakcíny 13 milionů lidí, z toho 3,3 milionu už má kompletní očkování.

V Kuang-čou jsou ale mezi nakaženými i ti s jednou dávkou. Podle Cchaj Wej-pchinga, který se o pacienty ve městě stará, by to mohlo značit, že čínské vakcíny nemusí být proti koronavirovým mutacím účinné. Zároveň ale dodal, že nikdo alespoň s jednou dávkou vakcíny dosud neměl vážný průběh onemocnění. To podle něj znamená, že vakcíny dokážou příznaky alespoň zmírnit.

Karantény a testy obchodům neprospívají

Kromě lékařů děsí šíření nemoci ve městě i obchodníky. Kuang-čou je totiž jedním z obchodních center země a i loni, kdy se virus šířil Čínou a téměř všechno bylo zavřené, se opatření tohoto města nedotkla. Místní letiště bylo se 44 miliony cestujících jedním z nejvytíženějších na světě. I v současnosti je pro mezinárodní lety otevřeno jen pár letišť a tím v Kuang-čou se do Číny dostává až 90 procent z nich.

Podmínky pro ně se nyní ztížily. Většinou se musí prokázat negativním testem a před odletem podstoupit dvoutýdenní karanténu. Po příletu pak tráví dva až tři týdny ve speciálních karanténních hotelích a pravidelně se účastní dalších testů. A to přesto, že jsou plně očkovaní.

Svůj zážitek s cestou do Číny popsal americkému deníku pod příslibem anonymity i německý cestující, kterému vyšel pozitivní test na protilátky, a byl proto poslán do izolace v nemocnici. V následujících třech dnech mu personál dvakrát denně odebíral vzorky krve, celkem šestkrát mu udělal test odběrem z krku, čtyřikrát z nosu a dvakrát denně musel podstoupit i anální odběr. Na nemocničním pokoji neměl údajně ručníky ani toaletní papír.

Když mu pak testy vyšly negativně, vrátil se na zbytek karantény do hotelu. Jak se sám domnívá, vyšší protilátky měl pravděpodobně proto, že dva týdny před cestou dostal druhou dávku očkování.

Proto se i cizinci, kteří v Číně pobývají dlouhodobě, obávají ze země odjet, například na krátkou návštěvu rodiny. "Cizinci, kteří tady žijí, jsou z omezení stále unavenější," říká Jacob Gunter z Obchodní komory Evropské unie v Číně. Zahraniční podniky se navíc domnívají, že se tento stav ani pro očkované v brzké době nezmění. Někteří odhadují, že omezení mohou platit až do zimních olympijských her v únoru 2022. Černější odhady mluví až o podzimu, kdy proběhne sjezd komunistické strany.

