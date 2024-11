Nový šéf Pirátů Zdeněk Hřib není podle některých kritiků týmový hráč, političtí konkurenti zase tvrdí, že vystupuje arogantně. Po jeho zvolení předsedou tyto výtky více zaznívají i mezi Piráty. Jeho předchůdce v čele strany Ivan Bartoš se ho ale zastává. Jde podle něj o nepravdivou nálepku protivníků. Sám Hřib říká, že lidé si s ním mohou promluvit kdekoli - třeba v metru, kterým jezdí do práce.

Když se Zdeněk Hřib předminulý víkend utkal s bývalým senátorem Lukášem Wagenknechtem o post předsedy Pirátů, ukázalo se, že strana je rozdělená. Hřib získal 454 hlasů, Wagenknecht jen o 44 méně. Nový šéf zároveň pohrozil, že skončí, pokud mu členové neschválí jeho návrh změn. Někteří vzápětí začali ze strany odcházet.

"Musíme řešit problémy běžných lidí, a to zejména životní úroveň. Důvod, proč tady nabývají na síle populisté a různé prapodivné extremistické tendence, úzce souvisí s životní úrovní," říká Aktuálně.cz Hřib, který šedesátiprocentní podporu svého programu Nová pirátská vlna považuje za přesvědčivou.

Až na opakovaný dotaz doporučil všem kritikům, aby se s ním seznámili osobně a poznali, jaký je a jaké má plány. "Jezdím každé ráno do práce metrem C, nasedám na Hájích. Bydlím v paneláku na Jižním Městě a jedu do centra do kanceláře. Můj kalendář je veřejný už šest let, tak můžete přisednout a promluvit si se mnou," vybízí. Dodal, že tím možná přesvědčí oponenty, aby volili Piráty.

Dá straně nový "spin"

Také bývalý předseda strany Ivan Bartoš, který Hřiba podporuje, považuje slova o jeho aroganci za nepravdivá. "Zdeněk Hřib se nebojí, je často ironický, což někteří lidé, kteří jsou suchaři, špatně nesou. V přepisu do novin to nepoznáte, že jeho slova jsou narážka, ironie," říká Aktuálně.cz Bartoš.

Podle něj tato nepravda pochází od politické konkurence. "Když šel Zdeněk Hřib před šesti lety bojovat o pražský magistrát, tak si tvrzení o tom, že je arogantní, vymyslela ODS a jeho konkurenti. A šest let to na něj úmyslně lepí," uvádí Bartoš.

Je přesvědčený, že s Hřibem přichází pro Piráty nová a úspěšná budoucnost. Nebojí se ani rozkolu ve straně. "On je osobnost a dá straně nový 'spin'. Jsem přesvědčený, že za tím stojí většina pirátské strany, která ho zvolila předsedou," věří Bartoš.

Po zvolení Hřiba předsedou oznámil svůj odchod například bývalý europoslanec Marcel Kolaja, představitelka levicového křídla Jana Michailidu, bývalá předsedkyně Mladého pirátstva Georgia Hejduková i někteří řadoví členové. Všichni čtyři pirátští poslanci i jediná senátorka ve straně zůstávají.