Nový šéf Pirátů Hřib nechce kandidovat do sněmovny. Radši najděme ekonoma, říká

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib vystřídal Ivana Bartoše v čele Pirátů. Na sjezdu strany uspěl i s výraznou reformou strany, která má mimo jiné posílit roli lídra při sestavování kandidátek. Nový předseda plánuje k Pirátům přitáhnout renomované nezávislé osobnosti a chtěl by, aby je do sněmovních voleb vedl ekonom. V rozhovoru vysvětluje, jak chce stranu změnit.

Ivan Bartoš šéfoval vaší straně skoro patnáct let. Co si z jeho stylu vedení vezmete?

Rád bych navázal na jeho úspěchy, díky kterým se z nás podařilo udělat nejúspěšnější pirátskou stranu na světě. Ale vnímám to s maximální pokorou, protože se bude navazovat dost obtížně. Ivan Bartoš dal straně opravdu hodně. Díky jeho práci jsme zasedli ve vedení země, krajů, měst i obcí.

Zároveň strana pod jeho vedením v posledním roce propadla ve dvou volbách, co naopak chcete dělat jinak?

Ke změně jsme nakročili už dnes, protože jsme schválili reformu, kterou jsem předkládal a navrhoval. Shodli jsme se na ní širokou 60procentní většinou. Věci se změnit musí. Povede to ke změnám ve vnitřní a vnější komunikaci. I ke sjednocení vedení naší strany. Budeme srozumitelnější, budeme mluvit na veřejnosti jedním hlasem.

Odpůrci reformy vás na sjezdu docela grilovali. Oddychl jste si, když se reforma schválila?

To dnes považuju za největší úspěch, protože dnes tu nešlo ani tak o mě, ale hlavně o reformu.

Říkáte, že stranu chcete sjednocovat, ale část členů, která s reformou nesouhlasila, byla velmi hlasitá. Prošla koneckonců jen o čtyři hlasy.

To je asi celkem jedno. Diskuse probíhá ve všech demokratických stranách, to mi věřte. V tom nejsou Piráti výjimeční. V našem případě se akorát diskuze vedla veřejně. Bulvární média pak měla tendenci vyzobávat si minoritní názory z fóra. To teď se změní. Diskuzi povedeme nadále, ale už interně. A na veřejnosti budeme mluvit jednotným hlasem.

Mě ale spíš zajímá, jestli vnímáte, že je strana opravdu rozdělená.

Musíte vnímat číslo z prvního kola volby předsedy, takzvanou přijatelnost. Tam jsem dostal přes 60 procent. To je poměrně jasný signál a silný mandát k tomu udělat změny.

Chcete být takzvaně přechodný manažer. Znamená to, že stranu povedete třeba jen rok?

Ne, říkám, že se vnímám jako interim manažer. Mám stranu připravit na sněmovní volby, respektive na volební kampaň v roce 2025. Musíme projít transformací, docílit toho, abychom znovu uměli dělat kampaně tak jako dřív. Zároveň i v Praze jsme v roce 2018 a 2022 udělali skvělý výsledek.

To je ale trochu jiná kampaň…

Já bydlím na sídlišti v paneláku, kde se demografie blíží průměru Česka a my jsme tam udělali výsledek kolem 14 procent. Znovu se zkrátka musíme naučit dělat dobré kampaně, protože když se podíváte na eurovolby, měli jsme v průzkumech preference kolem deseti procent, ale naši voliči prostě nepřišli. Pokud máte dobré preference, ale voliči nedorazí k urnám, nemá to jiné vysvětlení, než že jste neudělali dobrou kampaň.

Jak konkrétně to chcete změnit?

Jednak změnou organizace, že bude jasně definované, kdo kampaň vůbec řídí. Bude jasná odpovědnost, sjednotí se vedení, dají se lídrům pravomoci stranu směřovat podle své vize. Ale zajisté je to i o konkrétním provedení kampaně, což nebylo v minulých volbách dobré.

Zmiňoval jste to v souvislosti s kampaní marketéra Jakuba Horáka, který vám pomáhal v roce 2017. Jste s ním zase v kontaktu?

Já nemluvil o Jakubu Horákovi, ale spíš o efektu Jakuba Horáka. My jsme ho tehdy najali jako stratéga a okamžitě jsme se stali relevantní stranou. Proto mluvím o tom, že nová pirátská vlna, kterou jsme schválili, nám umožní dát na kandidátky nezávislé renomované osobnosti jednodušším způsobem. Už teď máme kompetenci v tom, že máme odborníky, kteří pracovali třeba jako náměstci na ministerstvech nebo v krajských exekutivách. Někteří z nich ministerstvo reálně řídili. Odborníky máme, akorát za námi nestojí žádní oligarchové s mediálními domy a nemáme peníze ani čas na to kompetenci teď mediálně vytvářet. Pro nás je nyní jednodušší přizvat k tomu renomovanou, nezávislou osobnost.

A už jste někoho oslovil?

Ne, zatím jsem čekal, až bude schválena reforma. Ale mám představu o lidech, které bych oslovit chtěl.

Prohlásil jste, že nechcete být lídrem do sněmovních voleb. Je možné, že si to ještě rozmyslíte?

V politice je možné vše. Ale tohle je nepravděpodobné. Takovou ambici nemám. Získal jsem důvěru voličů v Praze, což je pro mě závazek.

Kromě magistrátu jste ještě v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku. Budete to teď stíhat?

Ano. Rada se potkává jednou měsíčně na tři hodiny. Tam není problém. A navíc to mám zadarmo.

Piráti vám vyslovili důvěru z části patrně i proto, že jste víc vidět než váš protikandidát Lukáš Wagenknecht. Ale najednou říkáte, že do sněmovních voleb je vést nechcete.

Především, říkal jsem to dopředu. Za druhé, jsou tu strany, které měly odlišného lídra do voleb než předsedu, například Motoristé sobě a jak jim to hezky fungovalo. U Pirátů se lídr vždy volil v samostatných volbách.

Kdo by měl teda vést Piráty do parlamentních voleb?

Ideální by byl někdo, kdo má veřejností vnímanou vysokou ekonomickou kompetenci. Někdo, kdo je na veřejnosti vnímaný jako ekonom.

A to je třeba Lukáš Wagenknecht?

Nemám ho spojeného s ekonomickými tématy. Budeme lídra hledat a hlasovat o tom na celostátní fóru v únoru.

Říkal jste, že byste si dokázal představit spolupráci se stranami současné vládní koalice. Na druhou stranu, když Piráti odcházeli z vlády, třeba o ODS mluvili jako o kmotrech. Nevysílá to pak zmatený signál voličům?

Nevysílá, protože já v Praze mám koalici se Spolu a STAN. My jsme deklarovali, že chceme v Praze dodržovat koaliční dohodu, kterou máme sepsanou. A jsem rád, že koaliční partneři na magistrátu to vidí stejně.

Budete chtít jít do sněmovních voleb sami nebo v koalici? Mluvilo se například o spolupráci se stranou Zelených.

Nedokážu si představil, že by naše strana po těch zkušenostech akceptovala koalici. Dokážu si představit na kandidátce nezávislé osobnosti. To nyní bude umožňovat reforma, kterou jsme dnes schválili, ale na koalici to nevidím.

