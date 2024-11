Piráti začali vybírat vedení po Bartošovi, do druhého kola jdou Hřib a Wagenknecht

Piráti si právě volí své nové vedení poté, co z postu předsedy odstoupil exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Původně ho chtělo nahradit šest zájemců, ale dva z nich po svých projevech odstoupili. Senátorka Adéla Šípová a bývalý ostravský radní David Witosz se vyslovili ve prospěch exsenátora Lukáše Wagenknechta. Dalšími třemi kandidáty jsou Zdeněk Hřib, Zdeněk Miklík a Štěpán Štrébl.

Piráti zahájili celostátní fórum, na němž vybírají nové vedení strany. Volí nástupce Ivana Bartoše, který v září oznámil rezignaci na stranickou funkci spolu s místopředsedy Pirátů kvůli neúspěchu v krajských a senátních volbách. Na začátku října Piráti po odvolání Bartoše z funkcí vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj odešli do opozice. Bartoš věří, že s novým vedením Piráti vyrazí měnit Českou republiku k lepšímu.

Bartoš v úvodu zasedání poděkoval za to, že měl možnost stranu téměř patnáct let vést. Věří, že s novým vedením Piráti chytnou pomyslný vítr do plachet a vyrazí měnit zemi k lepšímu. "Za nás to nikdo neudělá, musíme to být my, ta změna," řekl Bartoš. Od strany dostal za svou dosavadní činnost Řád čestného kapitána, nejvyšší stranické vyznamenání, za to, že se stal symbolem Pirátů a dokázal stranu dovést do českého i Evropského parlamentu.

Kandidátů na místo v čele strany bylo původně šest, největší podporu v nominacích získali bývalý senátor Lukáš Wagenknecht a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Dále se o místo chtěli ucházet bývalý náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík, senátorka Adéla Šípová, bývalý ostravský radní David Witosz a bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl. Šípová s Witoszem ale v sobotu přímo na sjezdu při debatě kandidátů ze souboje odstoupili ve prospěch Wagenknechta.

Už před volbami to jiskřilo mezi Hřibem a Wagenknechtem. Hřib chce u Pirátů posílit vliv lídra strany do voleb na čelo kandidátky. Dodal, že Piráti musí projít proměnou ještě letos, jinak neuspějí příští rok ve sněmovních volbách.

Nyní se podle Hřiba u Pirátů při volbě čela kandidátek v primárkách utváří zákulisní netransparentní aliance. "Dochází k válcování většinou jednoho hlasu. Není proto možné docházet ke konsensu," řekl. Reforma má posílit roli lídra do voleb. Chce mu přidat pravomoc dvakrát zkusit navrhnout čelo kandidátky ke schválení členské základně. S návrhem uspěje, získá-li pro něj alespoň 60procentní podporu.

“Bez tebe by nebyli Piráti.” Strana se loučí s Ivanem Bartošem. Dosluhující předseda sklidil dlouhý potlesk a dostal ocenění za své zásluhy. @Aktualnecz pic.twitter.com/LKMCPFDtJZ — Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) November 9, 2024

Wagenknecht se ale proti Hřibovi ohradil s tím, aby nenálepkoval. "Ty jsi v Praze na magistrátu někoho válcoval jedním hlasem? Tak to nedělej. Tak řekni konkrétně, kdo někdy zneužil hlasování", vyzval ho. Hřib odvětil, ať si to najde v zápisu republikového výboru. "Bylo by fajn, kdybys nelhal. Nemluvil jsem o zneužití, ale podle mě současný systém není správný," vysvětlil Hřib. Někteří členové Pirátů už vystoupili proti Hřibově pirátské reformě s tím, že když bude přijata, odejdou ze strany.

O místopředsedech by Piráti měli rozhodnout odpoledne. Kandidátů na místopředsedy je 11, doplnit by je mohlo pět kandidátů na předsedu až na Hřiba, který místopředsedou být nechce. Podle organizátorů se na zasedání zaregistrovalo 300 delegátů.