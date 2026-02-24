Přeskočit na obsah
24. 2. Matěj
Hladiny řek na části území stoupají, na desítce míst platí první povodňový stupeň

ČTK

První povodňový stupeň platí v úterý zhruba na desítce míst v Česku. Takzvaná povodňová bdělost se týká například toků na Žďársku. Mírné vzestupy hladin meteorologové v úterý očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a z aktuální výstrahy ČHMÚ.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Unsplash.com
Na první povodňový stupeň ze tří se dostaly některé toky už v neděli večer. V pondělí krátce na druhý stupeň vystoupala Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji. Večer pak platil první stupeň – bdělost na 25 místech.

První stupeň měla v úterý dopoledne řeka Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Skalice ve Varvažově na Písecku, Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Tichá Orlice v Černé nad Orlicí na Rychnovsku, Sázava v Sázavě na Benešovsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku, Svratka v Dalečíně na Žďársku, Oslava v Mostišti na Žďársku a bdělost platila také na potocích Velká Stanovnice v Karolince na Vsetínsku a Jevíčka v Chornici na Svitavsku.

V platnosti je do úterních 18:00 výstraha před vzestupem hladin na Moravské Dyji a Nežárce, tedy na pomezí jižních Čech a Vysočiny.

Povodňové stupně označují míru nebezpečí povodně a určují rozsah záchranných opatření. První povodňový stupeň značí bdělost, druhý pohotovost a nejvyšší, třetí znamená ohrožení.

