Hladiny řek na části území stoupají, na desítce míst platí první povodňový stupeň

První povodňový stupeň platí v úterý zhruba na desítce míst v Česku. Takzvaná povodňová bdělost se týká například toků na Žďársku. Mírné vzestupy hladin meteorologové v úterý očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a z aktuální výstrahy ČHMÚ.
Na první povodňový stupeň ze tří se dostaly některé toky už v neděli večer. V pondělí krátce na druhý stupeň vystoupala Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji. Večer pak platil první stupeň – bdělost na 25 místech.
První stupeň měla v úterý dopoledne řeka Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Skalice ve Varvažově na Písecku, Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Tichá Orlice v Černé nad Orlicí na Rychnovsku, Sázava v Sázavě na Benešovsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku, Svratka v Dalečíně na Žďársku, Oslava v Mostišti na Žďársku a bdělost platila také na potocích Velká Stanovnice v Karolince na Vsetínsku a Jevíčka v Chornici na Svitavsku.
V platnosti je do úterních 18:00 výstraha před vzestupem hladin na Moravské Dyji a Nežárce, tedy na pomezí jižních Čech a Vysočiny.
Povodňové stupně označují míru nebezpečí povodně a určují rozsah záchranných opatření. První povodňový stupeň značí bdělost, druhý pohotovost a nejvyšší, třetí znamená ohrožení.
ŽIVĚ4. rok války: Francie a Británie chtějí dát Kyjevu jaderné zbraně, tvrdí Rusové
Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.
V cele belgického sexuálního predátora Dutrouxe se našly desítky fotek nahých dětí
Belgičan Marc Dutroux, který si odpykává doživotní trest za věznění a zneužívání šesti dívek a smrt čtyř z nich, měl ve své cele desítky fotografií nahých dětí. Napsala to v úterý agentura AFP s odvoláním na informace belgických médií, podle nichž byla mezi dvěma stovkami pornografických snímků polovina zachycující děti.
ŽIVĚ„Skvělá práce pro špatné lidi, styďte se!“ Trump spílá soudu a hrozí novými cly
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.
Návrat na Měsíc se znovu zadrhává. Artemis II brzdí další technický problém
Ambiciózní návrat lidstva k Měsíci se znovu komplikuje. Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru programu Apollo, čelí dalším technickým potížím. Raketa, jež má vynést posádku mise Artemis II na cestu kolem Měsíce, se bude muset vrátit do montážní haly. Důvodem je problém s prouděním helia v horním stupni rakety. Jde už o druhou závadu, kvůli které byla mise odložena.
K mému odvolání nejsou důvody. „Naopak,“ říkal nedávno teď už bývalý šéf VZP
„Jsem tu třináct let. Správní rada mě nikdy neodvolala,“ prohlašoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zdeněk Kabátek, dlouholetý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ovšem už o měsíc později byl z funkce odvolán. Podle pondělního prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Kabátek ztratil jeho důvěru. Lednový rozhovor přinášíme v nezkrácené podobě.