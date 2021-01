Hejtmani: Od vlády nám chybí více vakcín i informací, na test registrace nebyl čas

Středočeský kraj: Očkovat se bude i v tělocvičnách

Do konce března by mělo do Středočeského kraje doputovat kolem 150 tisíc vakcín. Kraj počítá s tím, že takové množství zvládnou očkovat zdravotníci v rámci nemocnic. Od konce března, až začne masivní očkování veřejnosti, však kraj počítá s vybudováním velkokapacitních očkovacích center. V kraji je 12 okresů a v každém by mělo vzniknout minimálně jedno. Současně kraj zvažuje, že by zachoval i možnost očkování v nemocnicích, třeba pro pacienty.

"Tato centra vzniknou například v tělocvičnách středních škol nebo kulturních domech. Například v Kolíně je zase naproti nemocnici budova, která jinak funguje jako školicí centrum," plánuje středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ve velkokapacitních centrech by měli kraji s očkováním vypomáhat praktičtí lékaři, pediatři či ambulantní lékaři. Každé centrum bude spadat pod zdravotnické zařízení, které ho bude koordinovat. "Vypomoct nám musí lékaři, kteří nejsou zaměstnanci jednotlivých nemocnic, jinak to nebudeme schopni zvládnout. Plus tam musí být dostatek personálu pro technické a administrativní zabezpečení. Využijeme proto pomoci dobrovolníků i úředníků," uvádí Pecková.

Kraj zatím obdržel zhruba 15 tisíc vakcín. Dostala je především zdravotnická zařízení - nejdříve byli očkováni pracovníci covidových oddělení, teď přicházejí na řadu zdravotníci z dalších oddělení. V tomto týdnu se budou očkovat také zaměstnanci sociálních služeb. "Zájem má zhruba 57 procent z nich. A teď do pátku bychom měli obdržet také počty zájemců z řad klientů sociálních služeb," říká Pecková.

Pro středočeskou hejtmanku je důležité, aby kraj věděl, s jakým množstvím vakcín může počítat. "Máme rozpis, kolik nám má kdy přijít vakcín do konce března. Už teď vím, že v některých termínech přijde o jednu či dvě krabice méně, než by podle původního rozpisu mělo. V jedné krabici je přitom 975 dávek, takže to bude o několik tisíc vakcín méně. A já bych byla velmi nerada, kdybychom dali lidem termín očkování a pak ho museli rušit, protože třeba nebudeme mít vakcíny," obává se Pecková.

Ve Středočeském kraji je zhruba 26 tisíc lidí starších 80 let. Podle Peckové mohou požádat o pomoc s registrací k očkování rodinu či třeba pečovatele, případně i úředníky obce nebo zavolat na bezplatnou linku 1221. "Středočeské obce se toho ujaly skvěle. Například Čáslav připravila svážení prostřednictvím senior taxi, jinde zase přemýšlí, že by seniory hromadně naočkoval praktický lékař v tělocvičně," popisuje Pecková.