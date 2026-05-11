Generální ředitel hasičů Vlček po konci mandátu v létě odejde do civilu

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimír Vlček po konci mandátu v létě odejde do civilu. Řekl to v pondělí serveru Novinky.cz. O další mandát usilovat nechce. Bližší důvody zatím nechtěl uvést. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl serveru, že Vlček končí kvůli věku, letos v dubnu mu bylo 65 let.
Po odchodu ze sboru bude Vlček pracovat na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
"Mandát mi končí 19. července, takže jsem oznámil panu ministrovi, že prostě končím," řekl Vlček serveru. Více sdělí až na závěr svého působení. "Myslím si, že ve vhodnou chvíli si k tomu určitě svoje řeknu," dodal.
Metnar serveru řekl, že Vlček skončí ve funkci s ohledem na svůj věk. "Už tedy znovu nemůže mít pětiletý mandát," uvedl ministr. Popřel, že by za Vlčkovým koncem v čele hasičů bylo cokoli jiného než dovršení věku 65 let.
Po odchodu z vedení hasičského sboru chce Vlček pracovat na ostravské Technické univerzitě. Na tamní Fakultě bezpečnostního inženýrství dlouhodobě působí jako pedagog, v současnosti je proděkanem pro strategii.
Vlček vstoupil do hasičského sboru v roce 1984. Působil na řadě postů v okresním a krajském sboru i na celostátní úrovni. Nejvyšším šéfem hasičů v Česku byl už v letech 1993 až 1995, kdy byl náčelníkem Hlavní správy Sboru požární ochrany a poté vrchním požárním radou. Nynější funkce generálního ředitele HZS byla zavedena až od ledna 2001. Od prosince 2016 byl Vlček ředitelem HZS Moravskoslezského kraje a od 19. července 2021 generálním ředitelem hasičů v Česku.
