Generál, rektorka i komik. Jedenáct uchazečů, kteří chtějí na Hradě vystřídat Zemana

Andrej Babiš

Největší otazník prezidentských voleb zůstává otevřený. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) stále nepotvrdil, zda se bude o místo na Hradě ucházet. Právě jeho ale sázkové kanceláře, průzkumy veřejného mínění i odborníci označují za hlavního favorita. Podporuje ho i nynější prezident Miloš Zeman.

"Ke kandidatuře se vyjádřím příští rok po vyhlášení voleb. Záležet bude hlavně na názoru mé rodiny, která mě tam nechce, stejně jako mě nechtějí v politice," odpověděl koncem roku Lidovým novinám. Během posledních týdnů ale termín několikrát změnil - mluvil o březnu i o srpnu. Právě v srpnu vyhlásil předseda Senátu poslední prezidentské volby. Udělal to méně než půl roku před lednovými volbami 2018, které pak vyhrál Zeman.

Babiš už ale od chvíle, kdy jeho hnutí ANO skončilo po říjnových parlamentních volbách v opozici, několikrát naznačil, že by měl o post hlavy státu zájem. Připustil to například v jednom z videí na svém facebookovém profilu. Zároveň uvedl, že do souboje o Hrad by chtěl jít na základě podpisů od občanů, ne od zákonodárců.

Koncem roku na sociálních sítích zveřejnil také video s obytným vozem, ve kterém chce od února začít jezdit za lidmi. Zda to bude součástí prezidentské kampaně, ale neuvedl.

Pro bookmakery je Babiš jasným favoritem prezidentských voleb. Sázková kancelář Fortuna mu na vítězství přiděluje kurz 3:1, Tipsport dokonce 2,9:1. Věří mu i někteří politologové. "Může sázet na to, že ho elektorát ANO dokáže snadno dovést do druhého kola. Tam pak bude záležet, kdo bude soupeř," řekl například Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Premiérem byl Babiš v letech 2017 a 2021, kdy vedl vládu ANO s ČSSD. Předtím působil od roku 2013 jako ministr financí v kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD). Dlouhodobě podniká, podle časopisu Forbes je šestým nejbohatším Čechem. Do jeho svěřenských fondů spadá holding Agrofert, který kromě zemědělských, potravinářských a chemických podniků čítá i média. Po většinu svého působení v politice čelí podezření ze střetu zájmů nebo zneužití evropských dotací.