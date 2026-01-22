Generace Z běžně "sextuje", nevyžádané dickpicy a zprávy ale běžně dostávají i děti

Takzvaný sexting, tedy posílání zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem, je mezi dospělými v Česku běžný, zjistil výzkumný tým IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Na základě dat od 4000 adolescentů a 3460 dospělých dospěl k závěru, že v generaci od 18 do 29 let praktikuje sexting polovina lidí, v celkové dospělé populaci zhruba třetina. Souvisí s ním ale řada problémů, od nevyžádaných zpráv po sexuální nátlak. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.
„Rychlý rozvoj digitálních technologií změnil způsob, jakým lidé navazují kontakty, komunikují a budují své vztahy. Pro mladistvé i dospělé se online interakce staly přirozeným rozšířením jejich společenského a milostného života. Technologie nejen podporuje přátelství a randění, ale také hraje ústřední roli v tom, jak objevujeme svou osobní identitu včetně sexuality,“ uvedla vedoucí výzkumného týmu Ainize Martínez-Soto.
Podle zjištění výzkumníků dostalo sexuálně laděnou nebo explicitní zprávu v posledním půlroce 47 procent dospělých ve věku od 18 do 59 let a odeslalo ji 36 procent dospělých v tomto věku. Mezi mladistvými od 11 do 16 let takovou zprávu obdrželo 21 procent lidí a odeslalo 11 procent.
Ačkoliv je sexting často spojovaný s intimními vztahy, dochází k němu i mimo ně nebo dokonce mezi cizími lidmi. Právě to je jeden z nejčastějších problémů spojených se sexuálně explicitními zprávami nebo snímky.
Ženy spamují nevyžádané fotky neúměrně častěji
„Přibližně třetina dospělých uvedla, že obdržela nevyžádané sexuální zprávy. Častěji se to týká žen, takovou zprávu obdrželo 40 procent z nich ve srovnání s 27 procenty mužů,“ vyplývá z průzkumu.
„Ženy jsou neúměrně více vystaveny nežádoucí sexuální pozornosti v digitálním prostoru. Z výzkumů na toto téma víme, že dostávání nevyžádaných sexuálních zpráv je spojeno s depresí, úzkostí, stresem a nižším sebevědomím,“ přiblížil Vojtěch Mýlek z týmu IRTIS.
Erotické zprávy dostávají i mladiství
Nevyžádané sexuální zprávy dostává bezmála polovina mladých mezi 18 a 29 lety. Ve věkové skupině od 50 do 59 let je to o něco více než čtvrtina. Opakujícím se problémem je sdílení sexuálně laděného obsahu bez svolení.
Muži tuto situaci zažili ve 12 procentech, ženy v pěti procentech. Muži zároveň častěji přeposílají zprávy od jiných lidí bez svolení, a to v 11 procentech ve srovnání se šesti procenty žen.
Mezi mladými od 11 do 16 let se sexting objevuje méně často než mezi dospělými. přibližně pětina z nich takovou zprávu v posledním půlroce dostala a zhruba desetina ji poslala.
Přibližně šestina dospívajících ve věku od 11 do 14 let zažila situaci, kdy je někdo o poslání sexuální zprávy či fotky požádal. Takové žádosti dostávaly častěji dívky, a to ve 20 procentech, zatímco chlapci ve 12 procentech. "Pro dospívající byly typicky nepříjemné. Jelikož se se sexuálními žádostmi setkali i někteří jedenáctiletí, preventivní výchova by měla začít již před obdobím dospívání," uvedli výzkumníci.
ŽIVĚDokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové, řekl Zelenskyj
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.