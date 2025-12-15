Firma dostala za otravu Bečvy několikamilionový trest. Proti rozhodnutí se odvolala

Česká inspekce životního prostředí uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle inspektorů spáchala firma přestupek proti vodnímu zákonu. Firma nesouhlasí a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí zatím není pravomocné, řekla v pondělí mluvčí inspekce Miriam Loužecká.
Odpadní vody vypouštěla firma v rozporu s povolením, uvedla inspekce. Případ jí byl postoupen jako možný přestupek poté, co firmu ve svém pravomocném rozhodnutí označily soudy za viníka ekologické havárie ze září 2020. Samotná společnost ale potrestána nebyla, neboť se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního pachatele; právnická osoba tak nemůže nést trestně právní odpovědnost. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.
Spis inspekce obdržela od Okresního soudu ve Vsetíně a po jeho prostudování a po shromáždění podkladů zahájila v polovině května s firmou správní řízení. Pokutu ve výši pět milionů korun udělili firmě inspektoři za spáchání přestupku podle vodního zákona, a to vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami v období od ledna 2018 až září 2020, řekla Loužecká. Řeka Bečva byla otrávena 20. září 2020.
S rozhodnutím inspekce firma nesouhlasí. "Nesouhlasíme s tím, v pondělí to bylo řádně a včas rozporováno. Ty nedostatky byly z hlediska České inspekce životního prostředí významné. Více k tomu nemohu říci, četl jsem to před hodinou, dělal to právník. Podali jsme to jako odvolání na ministerstvo," vysvětlil ředitel podniku Oldřich Havelka.
Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy.
Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem. Společnost Energoaqua svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítala. Podle jejích zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.
V případu byl nakonec letos na začátku listopadu pravomocně odsouzen pouze hasič Jiří Pochyla, který v osudný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.