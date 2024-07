Nic se zbytečně nezdraží, není žádný "český Green Deal", reaguje Fiala na spekulace

Premiér Petr Fiala se ostře ohradil proti tvrzení opozice a některých médií, podle kterých vláda chystá prudké zdražení benzinu, nafty nebo uhlí. Podle něj je to nepřijatelné a Česko si nebude dávat při ochraně životního prostředí větší závazky, než k jakým se už v minulosti zavázalo. "Mohu všechny ujistit, že žádný český Green Deal tady nebude," uvedl.

Vláda měla ve středu schvalovat trojici dokumentů - Státní energetickou koncepci, Politiku ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. Některá média z toho vyvodila, že dojde k prudkému zdražení benzinu, uhlí a staveb. Plány souhrnně označila jako "český Green Deal", přestože se stejnojmenným plánem Evropské unii nemá nic společného.

"Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli přísnějším emisním normám a pravidlům. Elektrárny a teplárny přestanou zcela spalovat uhlí, které bude v dalších letech zdražovat až o třetinu," napsal ve středu deník MF Dnes.

Premiér Petr Fiala (ODS) se proti tomu ohradil. "Není mi jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, že všechno zdražíme, že bude stát benzin o deset korun víc a tak dále. Chápu potom lidi, že jsou vyděšení a nespokojení," prohlásil po středečním jednání vlády, podle kterého "něco z toho vůbec není pravda". Konkrétnější ale nebyl. Vláda projednání zmíněných tří dokumentů zatím odložila.

"Podíváme se na všechny ty dokumenty ve vládě, jestli nám něco někde neuteklo. A pokud ano, tak to upravíme. Pro vládu je nepřijatelné dávat si větší závazky, než jaká si dala EU a jaké jsou z minulosti vyjednané pro Českou republiku. Stejně tak je pro nás nepřijatelné, abychom zbytečně zdražovali věci, které lidem a firmám zdražovat nechceme," uvedl Fiala.

Opoziční politici ale tvrdí, že vláda chce zelenější politiku než vyplývá ze závazků a chystá zdražování. "V době předsednictví EU odsouhlasili rozšíření emisních povolenek na domácnosti a současně vybrali tu nejtvrdší verzi Green Dealu, ke které je nikdo nenutil," tvrdí například první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Premiér Fiala to ale vyvrací. "Mohu všechny ujistit, že žádný český Green Deal tady nebude. Představa, že se budou lidem a firmám věci zdražovat, je něco, co nechceme udělat, co neuděláme a co připustíme jenom tam, kde už se k tomu v minulosti česká vláda zavázala a kde to nejde změnit," sdělil Aktuálně.cz. Podle něj sama Evropská unie ustupuje od některých původních plánů ohledně ochrany životního prostředí.

"Postupujeme velmi rozumně a racionálně. Celá Evropa prochází fází, kdy přemýšlí nad tím, že stanovené cíle Green Dealu nevedou k pochopení občanů ani k tomu, abychom posílili konkurenceschopnost Evropy a naši prosperitu. Když se toto nedaří naplňovat, je potřeba to korigovat. Je třeba víc hledět na prosperitu lidí a firem. A to dělá i naše vláda," řekl Fiala.