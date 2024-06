Brouci místo masa byla jen nadsázka, Green Deal zrušit nechceme, říká Dostálová

Hnutí ANO vyhrálo v Česku evropské volby, získalo sedm mandátů. Lídryně kandidátky a zvolená europoslankyně Klára Dostálová říká, že některé slogany použité v kampani nemysleli vážně a šlo jen o nadsázku. Chce ale usilovat třeba o zrušení zákazu spalovacích motorů či změnu migračního paktu. Žadatelé o azyl by podle ní měli čekat mimo unii, podobně jako se například Británie domluvila se Rwandou.

Hned v pondělí prý letíte do Bruselu. Kdy jste kupovala letenku?

Kupovala jsem ji pár dní dopředu. Byl to trochu risk.

V kampani jste používali fotku a video migrantů cestujících na člunu. V médiích se přitom objevilo, že jste si to na poslední chvíli rozmysleli. Proč jste se nakonec stejně rozhodli snímek použít?

Ono to tak úplně nebylo. Řekli jsme si, že pojedeme pozitivní kampaň, takže jsme nakonec usoudili, že stáhneme billboardy a všechny plakáty s migranty na člunu. Kde se ten obrázek objevil, byla už předtočená videa. Ale bylo to v černobílém provedení, tak trochu na pozadí, aby to uvodilo atmosféru. Ale texty, které v tom videu byly, byly velmi konzistentní. Myslím si, že jsme kampaň udrželi spíš v pozitivním duchu, ne v tom strašícím.

Nakonec jste na plakátech použili slogany proti EU. Jeden zněl třeba "brouci místo masa". Jak si ho měli voliči vyložit?

To byla jenom taková nadsázka. Samozřejmě to všichni chápou, podle toho, jak jsme se vyjadřovali v debatách. Protože jedno z evropských nařízení, které nebylo schváleno, je omezování chovu dobytka, protože krávy produkují emise. Samozřejmě to nikdy nepovede k tomu, že Evropané přestanou jíst maso. Ale k tomu, že bychom začali maso dovážet ze třetích zemí.

To ale mluvíte o sloganu "zákaz našich krav", který je na stejném plakátu. Já se ptal na brouky, což je vyvrácený hoax, že se Evropská unie chystá přidávat brouky do jídla.

Říkám, že to byla ryze nadsázka. Samozřejmě, když nemůžete jíst maso a chcete nějaké bílkoviny, které nepocházejí ze syntetických plodin, tak vám už zbývají jen brouci. Ale je to opravdu jen nadsázka.

Ve volebním programu píšete: "Současné politické elity říkají lidem, koho mají a nemají volit, poučovat, s kým se smějí a nesmějí scházet, co smějí a nesmějí číst." Co konkrétně se podle vás nesmí číst?

Vzhledem k tomu, jak se jede kampaň à la dezinformace a regulace sociálních sítí, to může částečně vést k těmto věcem. Ale zase je to narážka na přeregulovanost Evropské unie.

Takže je to nadsázka stejně jako brouci?

Ano, samozřejmě. Když chcete přitáhnout voliče, tak mu to musíte prodat v řeči, které rozumí. Když budu například mluvit o tom, že si posvítíme na dezinformace, tedy kdo bude mít mandát říkat, co je pravda a co ne, tak jde spíš o edukaci lidí na internetu. Aby věděli, kde si informace mohou ověřovat. Ale ne že budeme některé informace cíleně potírat a budeme k tomu budu mít aparát, který bude říkat, co ano a co ne.

A nemohou tyto nadsázky voliči vnímat spíš jako strašení?

Myslím, že určitě ne. Žádné strašení z toho nevyplývá.

ANO v Evropském parlamentu získalo sedm mandátů. Co výsledku říkáte?

Samozřejmě jsme nadšení. Obhajovali jsme šest mandátů a říkali jsme, že cokoliv nad to je velký úspěch. Sestavili jsme velmi odborně a profesně zdatný tým, takže věřím, že hned od první minuty v Evropském parlamentu půjdeme za našimi cíli a prioritami, které jsme slíbili voličům.

Na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků jste říkala, že se s dalšími europoslanci shodnete v názorech na Green Deal a migrační pakt. Co zrušení zákazu spalovacích motorů po roce 2035?

Když si vezmu, které strany uspěly v rámci Evropského parlamentu, tak si myslím, že máme většinu, která se shodne na tom, že chce zrušit zákaz spalovacích motorů a revidovat Green Deal.

Nikdo neříká, že ho úplně chceme zrušit. Například co se týká ochrany přírody, tam se shodneme všichni. Největší problémy jsou u průmyslových nařízení. A věřím tomu, že budeme i napříč stranami jako čeští europoslanci spolupracovat.

Ohledně migračního paktu jste dříve uvedla, že chcete vytlouct klín klínem, zjednodušeně řečeno ho změnit. O jaké konkrétní změny jde?

Jde o to vytlouct klín klínem, tedy připravit novou legislativu, která bude předcházet té už schválené. Schválený migrační pakt má odloženou účinnost o dva roky. A já se hrozím toho, co za ty dva roky může přijít. Protože je možné, že toho využijí pašeráci.

Proto říkám, že to bude priorita. Velmi mě mrzí, že když se teď podaří sehnat 15 až 19 států, které říkají, že migrační pakt je špatně, tak proč se nepodařilo sehnat blokační menšinu a nemuseli jsme to řešit. Měli jsme se soustředit na iniciativu. Zejména je z těch věcí nejdůležitější, aby se azylové řízení odehrávalo v třetích zemích.

O jaké třetí země by šlo?

To je samozřejmě velká debata, musí to být více států. Nemůže to být vydíratelné ze strany jednoho, jako byly například problémy s Tureckem, kde poté měli nereálné požadavky na Evropskou unii. Ale samozřejmě se dá pokračovat v iniciativě, co má příklad Británie s Rwandou, Itálie jedná s Albánií. Ale je důležité jednat zejména se státy severní Afriky, které by tyto tábory, kde by se odehrávalo azylové řízení, mohly poskytnout.

Myslíte, že je reálné, aby Česko posílalo migranty do Rwandy?

Tak my zatím s Rwandou smlouvu nemáme. Já nevím, se kterou zemí budeme mít smlouvu.

Ale je to reálné?

My samozřejmě budeme chtít, aby se migranti vůbec do České republiky nedostali. To znamená, že pokud někdo požádá o azyl, tak rovnou bude mířit do třetí země, kde se povede azylové řízení. Celý základ nové legislativy je o tom, aby uprchlík vůbec nevkročil na půdu Evropské unie.

Chystáte se nějak navázat na práci končící europoslankyně ANO Dity Charanzové, která už letos nekandidovala?

Tak určitě. Byla bych ráda, kdybychom se s Ditou potkaly v Evropském parlamentu, protože bych měla zájem pracovat například ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kde dříve působila. Věřím, že mi může předat cenné zkušenosti.

Vítala jste vyjádření prezidenta Petra Pavla, který v nedávném rozhovoru uvedl, by v jednání o míru na Ukrajině mohl vzniknout kompromis. Umíte si osobně představit, že by se při těchto jednáních Ukrajina vzdala části svého území?

My jsme jen říkali, že je to opravdu vleklý konflikt. Je už trochu zamrzlý na frontě. A je nejvyšší čas zahájit jednání o příměří, klidu zbraní. Teprve potom je možné zahájit mírové rozhovory. Uvítala jsem, že to v rozhovoru připustil i prezident Petr Pavel, který dokonce šel dál, když hovořil o území. My jsme zatím nikdy o území nemluvili. Já jsem přesvědčená o tom, že si to musí říct prezident Zelenskyj se světovými lídry Západu.

