Staník skončil v SPD, ale do sněmovny stále chodí. Předává agendu své nástupkyni, vysvětluje hnutí

Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník navzdory svým výrokům o menšinách neopustil sněmovnu. Už půl roku pracuje ve sněmovní kanceláři hnutí Tomia Okamury, přestože se od něj strana distancovala.

Praha - Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník přišel ve straně o funkci i členství poté, co se měl podle svědků na půdě sněmovny dopustit rasistických a urážlivých výroků. O vazby na stranu Tomia Okamury ale nepřišel. Podle poslance Jaroslava Holíka (SPD) Staník pro klub stále vyřizuje administrativu a dochází do sekretariátu strany v Poslanecké sněmovně.

"Pan Staník je řadový pracovník sekretariátu SPD," řekl Aktuálně.cz Holík, kterému dělal bývalý tajemník dříve asistenta ve sněmovně. "Zastává administrativní práci, protože to dělal řadu let. Byl by nesmysl někoho vyhodit a nového zaučovat. Jako tajemník měl zkušenosti a kontakty," míní poslanec.

Staník jako Holíkův asistent skončil krátce po výrocích o menšinách. Poslanec to zdůvodnil nedostatkem času a doteď celé vyšetřování označuje za "ostrou mediální kampaň".

Mluvčí SPD Michaela Dolenská připomíná, že Staník už není členem a nemá ve straně žádný zaměstnanecký poměr. Do sněmovny ale chodí. "V současnosti pan Staník předává agendu nové tajemnici, a to v souvislosti s účetnictvím hnutí v souladu se zákonem o politických stranách tak, aby byla práce předána v pořádku," zdůvodnila Staníkovo docházení do sněmovny Dolenská.

Agendu nicméně Staník předává už téměř půl roku. O jeho konci ve straně i ve funkci tajemníka informoval Okamura oficiálně už 21. února. "Dovolujeme si připomenout, že naše hnutí ctí presumpci neviny a Jaroslav Staník nebyl odsouzen, současně, bude-li shledán vinným, je namístě odpovídající trest," dodala Dolenská.

"Pan Staník byl tajemníkem klubu SPD a z tohoto titulu měl i vstupní kartu do příslušných prostor. Je možné, že v rámci ukončování a předávání funkce ještě tuto kartu neodevzdal," uvedl ředitel tiskového odboru sněmovny Roman Žamboch. "Kancelář Poslanecké sněmovny mu žádné jiné prostory nad rámec těch, které má vymezený klub, neposkytuje," doplnil.

Bývalý tajemník zůstává s dalšími členy SPD v kontaktu i po vyloučení z hnutí. Poslanec Holík se například v červenci pochlubil, že se konal osmý ročník túry, které se zúčastnili členové SPD. Mimo jiných právě i Staník, což dokládají fotografie na facebookovém profilu poslance.

Staník není jediný člen SPD, kterého za jeho výroky prošetřuje policie. Zabývá se také poslancem Miloslavem Roznerem, který o romském táboru v Letech prohlásil, že se jedná o "neexistující pseudokoncetrák".

Poslankyně Tereza Hyťhová zase loni v listopadu vyjádřila pochopení pro lidi, kteří vyhrožovali prvňáčkům z Teplic. Na fotografii, která kolovala po internetu, totiž byly i snědší děti. Policie nakonec konstatovala, že u Hyťhové nejde o trestný čin.

Staník se k celé věci nechce vyjadřovat. Nekomentuje ani svou současnou práci pro SPD. Redakci Aktuálně.cz několikrát za sebou zavěsil telefon, na SMS neodpovídá.

Jak loni v listopadu upozornil on-line deník Aktuálně.cz, Staník před řadou svědků ve sněmovním klubu posílal menšiny do plynu. "Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu," zaznělo podle řady očitých svědků. Nakonec se tehdejší tajemník SPD dostal i do potyčky s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD).

"Jak jsem vešla, řekl: 'Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.' Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho," popsala incident bývalá ministryně, podle níž byl Staník silně opilý. Podle bývalého tajemníka je vše lež.

Policie nicméně případ po podání trestního oznámení neodložila a dále se jím zabývá. "Návrh na podání obžaloby byl podán pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia," uvedl ve středu policejní mluvčí Jan Daněk. Staníkovi za to mohou hrozit až tři roky vězení.