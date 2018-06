Poslance ODS voliči vykroužkovali, přesto se do sněmovny vrátil. Jako tajemník klubu SPD

Klub Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury má ve sněmovně nového tajemníka. Funkci získal bývalý poslanec ODS Zdeněk Mach, který se kdysi dostal do vedení státní firmy bez výběrového řízení a ve sněmovně hlídal kontrarozvědku.

Novým tajemníkem klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se stal bývalý poslanec ODS Zdeněk Mach, který ve sněmovně dohlížel na BIS. Když v roce 2010 neobhájil mandát, získal bez výběrového řízení funkci ředitele Státní rostlinolékařské správy. Také se u něj objevilo podezření, že nabíral černé duše do své krajské organizace.

"Zdeněk Mach se stal tajemníkem poslaneckého klubu SPD dne 1. 5. 2018," sdělila stručně mluvčí SPD Michaela Dolenská. Aktuálně.cz se snažilo oslovit i nového tajemníka, v kanceláři ale nebyl, telefon nebral.

Mach začínal jako oblastní manažer ODS a později dělal asistenta ve sněmovně. V letech 2006 až 2010 se stal poslancem a předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS).

Ve volbách v roce 2010 vedl kandidátku ODS v Libereckém kraji. Byl ale vykroužkován a do sněmovny se místo něj dostali Vít Němeček a Ivana Weberová.

Jak v roce 2011 upozornil server iDnes.cz, Mach se bez výběrového řízení dostal do vedení státní společnosti Státní rostlinolékařské správy. Stalo se tak v době, kdy byl ministrem zemědělství Ivan Fuksa (ODS), kterého krátce po Machově jmenování odvolal premiér Petr Nečas (ODS).

Fuksa dosazení Macha do funkce obhajoval tím, že bývalý poslanec má v oboru dobré reference. Nynějšího tajemníka klubu SPD pak ale 4. března 2014 odvolal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Mach není jediný bývalý politik ODS, který teď dělá kariéru v SPD. Poslancem za občanské demokraty byl po dvě funkční období i nynější první místopředseda Okamurova hnutí Radim Fiala.

Stíhaný extajemník

Tajemníci v SPD jsou vidět. Bývalý tajemník hnutí Jaroslav Staník je stíhán za to, že měl ve sněmovně prohlásit, že "Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu". Na případ upozornil deník Aktuálně.cz.

"Stíhání je vedeno pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta," informoval v únoru mluvčí pražské policie Jan Daněk.