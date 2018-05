SPD je větší hrozba než tradiční extremisté, píše vnitro ve zprávě. Metnar její vydání odkládá

Poprvé po pěti letech vyjde výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu s výrazným zpožděním. Dokument se kriticky vyjadřuje k SPD, která má ve sněmovně značný vliv. Schvalování se zastavilo u ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO). Zpráva tak vyjde až po referendu, v němž ČSSD rozhoduje, zda půjde s hnutím ANO do vlády. Ve sněmovně přitom funguje i "alternativní koalice", kdy v některých otázkách hlasuje ANO právě s SPD a komunisty.

Praha - Dosud zprávy ministerstva vnitra o extremismu kolem hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) jen našlapovaly a upozorňovaly především na jeho protiuprchlickou rétoriku. Letos je v dokumentu čtvrté nejsilnější sněmovní straně věnována stránka a půl. Zpráva, která obvykle vychází v druhé půlce května, má však letos zpoždění.

Přestože už ji experti na extremismus dokončili, stále čeká na podpis ministra vnitra Lubomíra Metnara. Až poté dokument může jít do připomínkového řízení a pak ho teprve může schválit vláda.

"Ta zpráva musí být vyprecizovaná. Na příští či přespříští vládě to asi nebude," přiznává ministr vnitra Metnar. Připomínkové řízení, kdy se ke zprávě vyjadřují různé úřady, navíc bude trvat deset až dvacet dní.

Zpráva tak pravděpodobně vyjde nejdříve v druhé polovině června, tedy až po referendu, v němž ČSSD rozhoduje o tom, zda půjde s hnutím ANO do vlády. Pokud sociální demokraté spoluúčast na řízení země odmítnou, bude se zřejmě muset premiér v demisi Andrej Babiš spoléhat na hlasy SPD, s nimiž už mnohokrát hlasoval v důležitých otázkách.

Naposledy neoficiální koalice ANO, SPD a KSČM zamezila ve sněmovně projednávání výroků prezidenta Miloše Zemana ke kauze novičok. S podporou SPD prosazovalo ANO i lidi do důležitých sněmovních funkcí.

Server Aktuálně.cz měl možnost se s připravovanou zprávou o extremismu seznámit. "Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran," píše se doslova v neveřejné zprávě, která ještě může být upravena.

To, že se dokument o SPD zmiňuje, přiznal také ministr Metnar. "Nějaké zmínky tam jsou, jelikož nejsem s finální podobou detailně seznámen, tak bych to nechtěl dál komentovat," poznamenal.

Nebezpečím jsou xenofobní a populistické strany

Dokument také upozorňuje, aniž by jmenoval konkrétní stranu, že hlavní hrozbu už nepředstavují tradiční extremistické strany, ale ty xenofobně populistické.

Z Okamurova hnutí občas zazní rasistické a xenofobní poznámky. Bývalý tajemník Jaroslav Staník čelí stíhání za to, že měl na půdě sněmovny posílat menšiny do plynu. SPD také zpochybňovala utrpení Romů v táboru Lety. Poslanec Miroslav Rozner (SPD) ho nazval pseudokoncentrákem.

Autoři zprávy navíc varují, že populisté a extremisté chtějí ovlivňovat strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, tedy například členství v NATO či Evropské unii.

Ministr Metnar však odmítá, že by zdržení zprávy bylo způsobeno zmínkami o SPD. "Ne. To je spekulace. Nemůže to být problém, neboť jsou na hodnocení kritéria a pravidla. Chceme mít zprávu vyprecizovanou. Jestli bude o týden dříve, nebo později, nehraje roli," dodal. Jaké detaily se ladí, však neprozradil. Naopak podle čtyř vysoce důvěryhodných zdrojů z vnitra jsou pasáže o SPD důvodem, proč se vydání zprávy odkládá.

Práce stále probíhají

Vnitro prostřednictvím své mluvčí na dotazy Aktuálně.cz uvádí, že v posledních pěti letech se doba vydání zprávy výrazně nelišila. "V posledních pěti letech byly zprávy o extremismu zveřejňovány na webu ministerstva vnitra po vydání příslušného usnesení vlády v druhé polovině měsíce května," napsala Klára Pěknicová z oddělení komunikace.

"V současné době zpráva prošla vnitroresortním připomínkovým řízením. Přesnou délku schvalovacího procesu nelze přesně určit, závisí na termínech svolání schůzí Výboru pro vnitřní bezpečnost, Bezpečnostní rady státu a vlády. Práce na dokumentu stále probíhají," tvrdí Pěknicová.

I když premiér v demisi Babiš spolupráci s SPD v minulosti připouštěl, část členů se postavila ostře proti a nakonec se ANO vrátilo k vyjednávání s ČSSD.

"Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. Jednoduše proto, že by nás nepodporovali jen tak a něco by za to chtěli. A mohli by za to chtít cokoli i v průběhu volebního období a já se nechci dostat do pozice, kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana," kritizoval SPD například ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Ten už v příští vládě zasednout nemá. Stejně tak z ministerstva zahraničí odchází Okamurův kritik Martin Stropnický (ANO). Ten označoval jeho výroky za nepřijatelné.