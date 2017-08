Řidiči pražské MHD vyčerpali přesčasy, chybí jich 160. Na podzim hrozí prázdninový řád, tvrdí odbory

před 10 minutami

Metropole má nedostatek řidičů, hrozí proto, že nepokryje do konce roku všechny spoje. Podle odborářů tak zřejmě bude nutné prodloužit prázdninový provoz. "Většina řidičů, zejména tramvají, má vyčerpanou drtivou část přesčasů a na podzim nebude mít dopravní podnik kým obsadit plný provoz," říká šéf jedné z odborových organizací v pražském dopravním podniku Marek Tošil. Řidiče pražskému dopravnímu podniku ubírají i okolní dopravci, kteří zvýšili mzdy i o více než dvacet procent.

Praha - Ještě před třemi měsíci hýřil ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar optimismem. Byť přiznával, že na trhu je nedostatek řidičů, jeho podnik to prý zvládá. "Vykrádáme řidiče ze zbytku republiky," říkal s odkazem na nadstandardní platy či benefity - například jízdné zdarma pro celou rodinu. Poukazoval také na to, že letos firma na mzdách přidala například čtyři procenta nad inflaci. Plat řidiče v pražské MHD přesahuje 34 tisíc korun.

Jenže nyní je takový nedostatek řidičů, že ani to nestačí. Sám dopravní podnik přiznává a podle odborářů dokonce hrozí, že dopravní podnik nebude schopen obsadit všechny linky. Pražský dopravní podnik potřebuje dohromady 3744 řidičů tramvají a autobusů. K plnému počtu jich ale 160 chybí.

"Většina řidičů, zejména tramvají, má vyčerpanou drtivou část přesčasů a na podzim nebude mít dopravní podnik kým obsadit plný provoz," říká šéf jedné z odborových organizací v pražském dopravním podniku (Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska při DPP) Marek Tošil. Podle něj tak zřejmě bude nutné po část podzimu nechat dál omezený prázdninový provoz.

Nezdržujte na konečné!

Dopravní podnik dělá co může, aby nedostatek nahradil. Například výrazně zkrátil obratové pauzy na konečných a řidiči tak stihnou odjet víc spojů. Jenže s rizikem zpoždění. "Zatímco dřív bylo na konečné na obrat deset až patnáct minut, dnes jsou to třeba jen dvě minuty. Když zůstanu v koloně, nestihnu to dojet," popisuje jeden z řidičů autobusů.

Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková připouští, že počet vyčerpaných přesčasových hodin proti loňsku vzrostl, ale třeba u řidičů tramvají byl v polovině roku prý jen na třetině ročního limitu. A omezení dopravy či prodloužení poprázdninového provozu neplánují. "Již máme rozepsané služby s poprázdninovými jízdními řády," uvedla Řehková. "Děláme opatření, abychom to zvládli," dodal ředitel Gillar v SMS.

To, že je velký nedostatek řidičů, potvrzuje nejen Martin Šubrt, náměstek společnosti Ropid, která dopravu v metropoli organizuje, ale i náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

400 hodin přesčasů, to je šílenost

"Někteří řidiči mají 400 hodin přesčasů, to je šílenost," říká Dolínek. Zákonem povolený počet přesčasových hodin ročně je přitom 416. Podle Dolínka se snaží město problém vyřešit a rozhodně nehrozí, že by se omezoval provoz.

"Rozhodně to není tak, že Pražan nedojede do práce či do divadla. Řidiče sháníme, běží kampaň jak na řidiče autobusů, tak tramvají," uvedl Dolínek. Podle něj je jedna z možností dál navýšit mzdu.

Letos v dubnu přitom rada hlavního města rozhodla o dalším posílení autobusů v metropoli a vyčlenila na to 94 milionů. Jenže to kvůli nedostatku řidičů až na několik výjimek zůstalo zatím jen na papíře.

"Řadu z těch věcí odkládáme právě proto, abychom dopravní podnik nezatěžovali," uvedl Šubrt. Ropid je podle něj připraven upravit jízdní řády. "Zatím jsme ale od Dopravního podniku neobdrželi žádnou oficiální informaci, že by situace byla natolik vážná," dodal.

Peněz jako v Praze

Důvodem nedostatku řidičů je i to, že ostatní dopravci začali zvyšovat mzdy a Prahu takřka dorovnali.

"Už se vyrovnali našim podmínkám a ti, co dojížděli třeba z Rakovníka nebo Kladna, odcházejí tam," říká již citovaný řidič, podle nějž dispečeři zejména o víkendech musí obvolávat i bývalé zaměstnance, kteří jsou v důchodu, zda by nezaskočili.

To potvrzuje i ředitel ČSAD Kladno Ludomír Landa. Tam od konce loňského roku zvedli mzdu o více než dvacet procent z 27 na 33 tisíc korun měsíčně. Kladno tak nyní "vyzobává" řidiče například z Prahy.

"Několik jich už přišlo, další tři máme v jednání," potvrdil Landa. Přesto i v Kladně je podstav zhruba 15 lidí z potřebných 265.

Olomouc už omezuje

Problémy řeší i jiná města. Například Olomouc potvrdila, že kvůli nedostatku řidičů od počátku září mírně omezí provoz. Z plánovaného počtu 141 řidičů jich chybí 9, i když se město také snaží zvyšovat plat.

"Od července nabízíme odměnu sto korun za každou odježděnou směnu, novým řidičům nabízíme náborový příspěvek, který může být až ve výši tří průměrných platů," říká mluvčí dopravního podniku Martina Krčová. Ani to nepomohlo, a tak tamní dopravní podnik musí omezit provoz na třech linkách, například prodloužit intervaly o víkendech či jednu linku o víkendu zcela zrušit.

I ostatní města přiznávají velký nedostatek řidičů MHD, který řeší výrazným zvyšování mezd či benefitů. Zatím ale neoznámila, že by kvůli tomu omezila provoz.

Omezit počet spojů se i přes deset procent chybějících řidičů nechystají v Pardubicích. Od počátku roku se zvedla mzda o 5,5 procenta, ale ani to nepomohlo, a podnik proto chce přidávat dál. "Od září zvýšíme osobní ohodnocení řidičů o třetinu," uvedla mluvčí dopravního podniku Pardubic Jitka Malinská.

Zvýšením platů a benefitů se snaží nalákat nové řidiče i v Plzni. "Od počátku roku jsme zvedli platy o šest procent, příští rok budou další dvě procenta," řekla mluvčí Lanka Kovaříková. "Průměrný plat našich řidičů přesahuje 30 tisíc korun, k čemuž zaměstnanci obdrží na benefitech ročně 74 tisíc korun," poukázala.