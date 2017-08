Takovou práci už Češi nechtějí. Projděte si profese, které firmy nejčastěji shánějí

před 14 minutami

Zaměstnavatelé hledají především pomocné dělníky, řidiče, uklízeče, kuchaře či svářeče. Češi už ale ve většině případů došli, nebo za stávajících podmínek pracovat nechtějí.

Praha - Počet volných pracovních míst v Česku vystoupal v červenci na novou rekordní hodnotu - 188 tisíc. Zaměstnavatelé je nabízejí prostřednictvím úřadů práce, protože je to podmínkou pro případné obsazení pozice zahraničním zájemcem. A že Češi už došli nebo za stávající mzdy pracovat nechtějí, potvrzuje i fakt, že struktura nabízených pozic se dlouhodobě nemění.

Zaměstnavatelé měli v červenci největší zájem o dělníky v oblasti stavebnictví, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, uklízeče, montážní dělníky, kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře, svářeče, řezače plamenem a páječe, obsluhu vysokozdvižných vozíků, skladníky nebo nástrojáře.

"Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance," říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Nejvíce nabízená místa na úřadech práce (k 31. červenci):

Volných míst Dělníci v oblasti výstavby budov 12 900 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 10 625 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 8 328 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 6 759 Montážní dělníci ostatních výrobků 6 233 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 5 535 Svářeči, řezači plamenem a páječi 4 646 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení 4 430 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci 4 160 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 3 998 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 3 977 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 3 955 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 3 930 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 3 525 Prodavači v prodejnách 3 389 Montážní dělníci mechanických zařízení 3 326 Číšníci a servírky 3 057 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 2 563

V červenci byl navíc zájem i o typicky letní pracovní pozice. "Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny nebo pracovnících do zahradnictví, sportovních a rekreačních středisek. Shánějí se také pracovníci v cestovním ruchu, instruktoři na dětské letní tábory, číšníci, servírky, sběrači ovoce či lektoři cizích jazyků," dodává Beránková.

Nejvíce pracovních příležitostí nabízejí firmy v Praze (v červenci 37 374), ve Středočeském (23 480), v Jihomoravském (15 570), Pardubickém (15 524), Plzeňském (15 024) a Moravskoslezském (13 278) kraji.

V Praze sháněly především pracovníky pro dělnické profese, ve Středočeském kraji pracovníky strojírenských oborů. V Jihomoravském kraji je mezi zaměstnavateli největší poptávka po dělnících ve výrobě a ve stavebnictví. V Pardubickém kraji převládají volná místa v technických činnostech jako jsou montážní dělníci, nástrojaři či svářeči. V Plzeňském kraji patří k nejžádanějším pozicím svářeči, montážní dělníci, obráběči kovů, obsluha CNC strojů či programátoři. A v Moravskoslezském kraji je nejvíce příležitostí pro pomocné pracovníky ve výrobě.

Podle analytiků ČSOB jsou současné nabídky práce obvykle neatraktivní, a tak třetina z nich zůstává už půl roku neobsazená. "Nabízené mzdy jsou velmi často blízko minima. Firmy mnohdy nedokážou pružně reagovat na situaci na trhu práce," říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Osmiměsíční studie ekonomů ČSOB ukazuje, že zatímco za první pololetí se nabídka firem rozrostla téměř o 51 tisíc pozic, nabízená mzda stoupla jen o několik málo stokorun. Konkrétně u dvou nejvíce hledaných profesí - pro zjednodušení kvalifikovaných a nekvalifikovaných dělníků - šlo o méně než tříprocentní zvýšení, tedy o 300 až 400 korun měsíčně.

Nejhledanější pracovníci a průměr minimální nabízené mzdy:

Pozice Volných míst Min. mzda Montážní dělníci výrobků a zařízení 10 463 15 891 Kč Pomocní pracovníci ve výrobě 9447 14 531 Kč Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 8476 23 073 Kč Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 7742 18 754 Kč Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví 6796 12 695 Kč Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 5363 14 902 Kč Řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 4798 16 259 Kč Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 3862 18 499 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 3605 16 810 Kč Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3471 13 401 Kč

Zdroj: ČSOB, stav k 18. červenci 2017



Mzdy v Praze jsou obecně nadprůměrně vysoké, avšak v případě dělnických profesí silně zaostávají za ostatními kraji. Analytici z ČSOB to vysvětlují i vyšší koncentrací zahraničních dělníků.

České ekonomice se zatím velmi daří, nedostatek lidí a nízká produktivita práce však představuje pro zpracovatelský průmysl značnou brzdu. "Pomoci by měly investice do robotizace a automatizace vedoucí ke zvýšení produktivity a uvolnění pracovní síly pro sektory a profese, kde je lidská síla obtížně nahraditelná," říká hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Podle ekonoma Patrika Rožumberského z UniCredit Bank by pomohlo i zjednodušení podmínek dovozu a zapojení pracovníků ze zemí EU. V neposlední řadě by se mělo vzchopit i školství. "Předně by měl být kladen větší důraz na podporu technického vzdělávání. To je ovšem během na dlouhou trať," dodává.

Podle hlavní ekonomky Raiffeinsenbank Heleny Horské problém tkví mimo jiné i ve špatné dopravní dostupnosti. Stát by měl například pomoci především v počátcích vstupu do zaměstnání. "Zlepšit dopravní obslužnost ve spolupráci se zaměstnavateli a zlepšit dostupnost péče o děti. Přenastavit sociální dávky tak, aby motivovaly k aktivitě," radí.

Nezaměstnanost v Česku sice klesla na nejnižší úroveň za posledních dvacet let, přesto je na úřadech práce registrováno přes 303 tisíc uchazečů. Mnoho neobsazených volných míst se nachází i v regionech postižených dlouhodobě nadprůměrnou nezaměstnaností. Podle analytika ČSOB Petra Dufka to může mít několik důvodů - rozdílnou požadovanou kvalifikaci oproti kvalifikaci uchazečů, výši nabízených mezd či konflikt souběhu sociálních dávek.