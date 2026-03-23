Reprezentační ples české armády se ani letos neobešel bez milionové finanční podpory od zbrojních firem, jimž resort dává milionové zakázky. Kromě toho ale vrcholná společenská akce na Pražském hradě zaujala i oblečením, které zvolil ministr obrany Jaromír Zůna. Ten totiž na bál vyrazil ve slavnostní vojenské uniformě, kterou ten večer na sobě měli jen aktivní armádní důstojníci a generálové.
Těch firem a podniků, které si letos za celkových více než pět milionů korun zaplatily reklamu na Reprezentačním plesu Armády ČR, byly dle registru smluv dvě desítky.
Slavnostní bál na Pražském hradě tak vojákům pomohly zaplatit třeba společnosti STV Group (400 tisíc korun bez DPH), Tatra Trucks (200 tisíc bez DPH), Rheinmetall ČR (200 tisíc bez DPH) či vlašimská munička Sellier & Bellot (200 tisíc bez DPH).
Kromě milionových příspěvků od firem, kterým ministerstvo obrany rozdává veřejné zakázky a vystoupení několika známých umělců, letošní ples zaujal i oblečením, v němž do Španělského sálu Pražského hradu v pátek 13. března dorazil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
I když už v armádě před více než rokem skončil a jeho funkce ministra obrany je čistě civilní a politická, oblékl si slavnostní vojenskou uniformu se třemi hvězdami generálporučíka. Měl tak na sobě armádní stejnokroj jako náčelník generálního štábu Karel Řehka, velitel informačních a kybernetických sil Radek Haratek či šéf vojenské akademie Ladislav Rebilas.
„Ministr neprošel volbami, sám nebyl zvolen. Ale už není ani voják. Jeho úkolem je politicky obhajovat obrannou politiku vlády v parlamentu. Nepovažuji za vhodné, aby ministr obrany nosil uniformu,“ myslí si Pavel Fischer (za TOP 09), šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
„Skutečnost, že si ji oblékl na ples Armády ČR, je hrubá chyba,“ zlobí se na ministra Fischer, který se reprezentačního bálu dle fotek také zúčastnil. „Domnívám se, že Jaromír Zůna dosud nepochopil svou roli. V době rostoucích bezpečnostních hrozeb, nutnosti zvýšit obranné úsilí a posílit spolupráci se spojenci to považuji za velmi vážný problém,“ jde Fischer do Zůny dál.
Generální štáb ani ministerstvo obrany sice fotografie či informace ze svého plesu loni ani letos nezveřejnili, několik obrázků se ale v uplynulých dnech objevilo na sociálních sítích pozvaných hostů. Z nich je zřejmé, že ve Španělském sále byla i poslankyně Michaela Opltová (STAN), Pavel Žáček (ODS) či šéf sněmovního branného výboru Josef Flek (STAN). Ani jeden z nich však na dotazy k outfitu ministra Zůny neodpověděl.
O plese zákon nic neříká
Pravidla pro nošení uniforem upřesňuje zákon. V něm se píše (viz box), že stejnokroj mohou nosit jen vojáci v činné službě, výjimkou jsou slavnostní příležitosti. Jejich výčet zahrnuje třeba slavnostní nástup, koncert, divadelní představení. O plesu se ale v přehledu nemluví.
Pravidla nošení vojenského stejnokroje
Jak uvádí zákon o ozbrojených silách České republiky, vojenský stejnokroj a vojenské odznaky jsou oprávněni nosit jen vojáci v činné službě. Výjimku představují slavnostní příležitosti, při kterých mohou vojenský stejnokroj nosit i další osoby. Jedná se zejména o vojáky v záloze a osoby, kterým bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno služebním orgánem.
Slavnostními příležitostmi se rozumí:
oslavy státního svátku, ostatního svátku, významného nebo památného dne České republiky nebo Armády České republiky;
slavnostní nástup nebo shromáždění, jmenování do vyšší vojenské hodnosti, vyznamenávání jednotlivců nebo útvaru, oficiální pietní akt, divadelní představení, koncert;
přijetí u prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra obrany, jeho náměstků a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky;
civilní slavnostní příležitost (svatba, promoce apod.);
účast na pohřbu.
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR
„Bohužel se stále častěji setkáváme buď s tím, že osoby nosí stejnokroj při jiných než slavnostních příležitostech, nebo nosí stejnokroj osoby, které k tomu vůbec nejsou oprávněny. V té souvislosti je třeba upozornit, že ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil (…), dopouští se tím přestupku,“ varoval resort už dříve před pokutami. Ty mohou dosáhnout až tři tisíce korun.
Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vysvětlení toho, proč na hradní ples dorazil v uniformě, i samotného ministra Jaromíra Zůnu. Ten ale nereagoval. Místo něj odepsal mluvčí Petr Pešek: „Ministr ctí při slavnostním nošení uniformy vojenskou tradici, zvlášť pokud jde o společenské akce pořádané ministerstvem obrany či Armádou ČR.“
Příliš pomalé změny v resortu?
Mezitím musí Jaromír Zůna a jeho kolegové řešit sílící tlak ze strany vlády. Jak totiž v pondělí ráno oznámil Radim Fiala, místopředseda SPD, premiér Andrej Babiš (ANO) prý chce, ať jsou změny na obraně daleko rychlejší a razantnější, než doteď Zůna a jeho kolegové předvádí.
Ostatně kvůli tomu přímo na ministerstvo před několika dny dorazil i předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). A jak je zřejmé z dnešních slov Radima Fialy, byť jeho účast resort zamlčel, on se jednání zúčastnil také.
„I my jsme mu říkali, že by měl být razantnější v těch změnách, které by na tom ministerstvu měly proběhnout, takže když to uslyší ještě od premiéra, já si myslím, že to není nic proti ničemu,“ popsal podle agentury ČTK Fiala věci, které 19. března se Zůnou řešili.
Co konkrétně z téhle situace vypadne, bude zřejmé ve středu 25. března. To se má s ministrem obrany setkat sám Babiš. Ve stejný den Zůna vyrazí i na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem. Oficiálním důvodem této schůzky je debata nad novými generály a pravděpodobně i náčelníkem generálního štábu.
