Dálnice D11 je po demolici mostu stále uzavřená, ministerstvo hledá viníka zdržení

Dálnici D11, která je kvůli demolici mostu uzavřená na okraji Prahy od sobotního odpoledne, se ani v pondělí nepodařilo zprovoznit před ranní dopravní špičkou. Silničáři v noci nestihli odklidit vybouraný materiál. Směr na Prahu by podle posledních informací měl být zprovozněn v pondělí po 18. hodině, směr na Hradec Králové dokonce až v úterý ráno.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl odpoledne oznámil, že směr na Prahu bude otevřen asi kolem 18:00 a směr na Hradec Králové dokonce až v úterý ráno. Dálnice přitom měla být v provozu již v neděli v 09:00. Ministerstvo dopravy chce najít a potrestat viníka, který stojí za velkým zdržením. Uzavření dnes komplikuje dopravu na východě Prahy.

Otevření D11 se opakovaně odkládá. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová ráno uvedla, že dálnice bude uzavřena zhruba do 12:00 až 14:00. Technická správa komunikací (TSK) pak kolem poledne oznamovala, že na D11 stále ještě finišují úklidové práce. "Pruh do Prahy by měl být otevřen v brzkých odpoledních hodinách, směr Hradec Králové pak ve večerních hodinách," uváděla TSK na Ttwitteru.

Mluvčí státního ŘSD poté ale na Twitteru po 16:00 oznámil další odklad. "TSK Praha předpokládá zprovoznění ve směru na Prahu za cca dvě hodiny, směr na Hradec Králové plánují zprovoznit během zítřejšího (úterního) rána," sdělil Rýdl.

Na objízdných trasách je podle policie zvýšený provoz. Příměstské autobusy nabírají podle informací Pražské integrované dopravy (PID) až hodinová zpoždění.

"Uzavírka na D11 musí co nejrychleji skončit a viník tohoto již déle než 24 hodin trvajícího zpoždění na jedné z dopravních tepen republiky by měl nést odpovědnost. Děkuji zároveň Ředitelství silnic a dálnic, že situaci operativně řeší a ve spolupráci s policií pomáhají zmírnit následky vzniklé situace," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo dopravy dá podle něj podnět k zahájení řízení o finančním potrestání viníka. Investorem a stavebníkem je TSK Praha, v rozhodnutí o povolení uzavírky je označena za osobu odpovědnou za provedení stavebních prací společnost COLAS CZ a.s., uvedlo ministerstvo.

Původně měly práce skončit v neděli ráno, zkomplikovalo je ale velké množství výztuže, která nebyla zanesena v dokumentaci, a dělníci o ní tedy nevěděli. "Bohužel se nám dálnici nepodaří zprovoznit před ranní dopravní špičkou. Průjezdná bude až v průběhu dne. Informace budeme upřesňovat, řidičům se samozřejmě omlouváme," řekla ráno Lišková. Doplnila, že materiálu u opěr mostu bylo tolik, že se nestihl uklidit. Most, který převádí Božanovskou ulici přes dálnici, byl ve špatném stavu. Příští rok začne stavba nového.

Na objížďkách se místy tvořily kolony už v neděli večer, především před velkými křižovatkami nebo kruhovými objezdy. Doprava z dálnice D11 ve směru do Prahy je svedena na 25. kilometru u Sadské, kamiony musí sjíždět ještě dříve, a to na 39. kilometru. Kvůli uzavírce dálnice nabírají zpoždění také příměstské autobusy. "Aktuálně dochází mezi Horními Počernicemi a Nehvizdy ke zpoždění až 60 minut. Linky 354 a 398 jezdí zcela mimo jízdní řád," uvedla po 09:00 na twitteru Pražská integrovaná doprava (PID). Zpoždění 40 minut až hodinu nabírají linky 303, 344, 354 a 398.

Uzavírka v pražských Horních Počernicích začala v sobotu v 17:00 a měla skončit původně v neděli v 09:00. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pak zprovoznění avizovalo na nedělních 18:00 a později na dnešní ráno. "Bohužel TSK Praha se nepodařilo zprovoznit dálnici D11 z důvodu bourání nadjezdu ani v průběhu dnešní noci. Z původní povolené 16hodinové uzavírky je uzavírka dlouhá minimálně 43 hodin. Bohužel uzavírka postihne ranní špičku," uvedl ráno na Twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl.

Vedle velkého množství výztuže, která se neshodovala s původní projektovou dokumentací, komplikoval práci kabel vysokého napětí. Dělníci ho objevili v nosné konstrukci, také nebyl zanesen v žádné dokumentaci a byl pod proudem. "Proto se práce z bezpečnostních důvodů zastavily na několik hodin," uvedla v neděli dopoledne Lišková.