Lidovec Jiří Čunek je už 18 let senátorem za Vsetín, letos chce křeslo obhájit. Jeho pozice v regionu je tak silná, že proti němu nepostavila protikandidáta žádná z vládních stran. Nikdo podle nich neměl zájem. Utká se tak jen se zástupci opozičních ANO a SPD. Podobný scénář se opakuje i v několika dalších obvodech. Po volbách chce Čunek oznámit, zda se bude ucházet i o místo ve vedení lidovců.

Sám Čunek se vyjadřuje ke svým šancím na vítězství opatrně. "Chodím do bitev proto, abych zvítězil, ale určitě to neberu tak, že je to jasné," říká Aktuálně.cz. Tvrdí, že byl připravený na více soupeřů, včetně těch z vládních stran. "Nevím, proč se nepřihlásilo více kandidátů. Ptejte se těch stran, ne mě. Říkal jsem jim, ať se přihlásí," reaguje.

Vládní strany tvrdí, že pro Vsetínsko nenašly vhodné kandidáty. STAN například vysvětluje, že jeho strategií je nominovat výjimečné osobnosti s reálnou šancí na úspěch. "Snažíme se o to v obvodech, kde máme vhodné kandidáty. V ostatních obvodech jsme se rozhodli vyjádřit podporu ideově spřízněným uchazečům z jiných uskupení. Pokud takový kandidát chybí, zůstáváme neutrální," dodává PR manažer senátorského klubu Starostů Jan Doležálek.

Podobně jsou na tom Piráti. "Máme v těchto případech primární volby, do kterých se mohou přihlásit zájemci o kandidaturu. V obvodě Vsetín se nikdo nepřihlásil, a ani žádný jiný kandidát nepožádal o naši podporu," říká šéf Pirátů ve Zlínském kraji Vratislav Krejčíř.

Na spolupráci v podobě koalice Spolu se strany nedohodly, byť to podle zlínského manažera ODS Jana Zapletala byla preferovaná možnost. Ani TOP 09 nenašla nikoho, kdo by se chtěl Čunkovi postavit.

Zkušený politik může skomírajícím lidovcům přinést jeden z mála volebních úspěchů. Strana se v průzkumech dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí, bez koalice Spolu by se do sněmovny nedostala. V senátních volbách bývá úspěšnější. Nyní mají třetí nejsilnější klub o dvanácti senátorech, byť část z nich byla zvolena i za ODS a TOP 09. Letos obhajují dva mandáty.

Čunek má v boji o senátorské křeslo jen dva protikandidáty. Místostarostku Valašského Meziříčí Yvonu Wojaczkovou za ANO a lesního technika Roberta Hampla za SPD. "Věřím, že po 18 letech je už konečně čas na pozitivní změnu," poukazuje Wojaczková na to, že Čunek je senátorem už tři volební období.

"Bojuji s Babišem, kandidáty ANO nikdo nezná"

Kromě Senátu jde i do krajských voleb jako lídr kandidátky KDU-ČSL a Zlín 21. V nich by chtěl oplatit porážku hnutí ANO z roku 2020, kdy ho na postu hejtmana vystřídal Radim Holiš - ten je lídrem ANO i letos.

"Myslím, že ho zná málo lidí, kromě svého píár toho moc neudělal. Bohužel ale nebojuji s Holišem, ale s Andrejem Babišem, protože ANO je Babiš. Vždyť už před čtyřmi lety uspělo v krajských volbách hodně kandidátů ANO, kteří byli zcela neznámí. Bylo jedno, kdo tam za ANO je. A letos se to opakuje," tvrdí Čunek.

O Čunkovi se také mluví jako o možném kandidátovi na předsedu lidovců, který se má volit na říjnovém sjezdu. Podle něj je to ale předčasné. "Vše se bude odvíjet od výsledku senátních a krajských voleb. Až po nich se vyjádřím," opakuje s tím, že na nic jiného se teď nesoustředí.

Netají se však tím, že by v čele lidovců prosazoval podstatně konzervativnější politiku, než jakou strana podle něj razí dnes. "Myšlenky KDU-ČSL mají stále co říct, jenom se musíme vrátit ke konzervativní politice. Nemůžeme být stranou pro všechny, ztrácíme tím tvář. Na to si mohou hrát strany, které mají přes 30 procent," prohlašuje.

Politika současného vedení lidovců je podle něj příliš liberální a zelená. "Přece není možné, aby část lidí v KDU-ČSL byla pro manželství pro všechny, jestliže poselství strany směřuje k rodině, a ne k 70 pohlavím. Společnost nemůže přežít, když se odtrhne od toho, že je tady otec, matka a dítě," míní.

Někde si vládní strany nekonkurují

Kromě Vsetína jde do senátních voleb kandidát pouze za jednu z koaličních stran v dalších čtyřech obvodech, a to v Sokolově (Miroslav Balatka za STAN), Teplicích (Hynek Hanza za ODS), Náchodě (hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček za ODS) a Třebíči (Hana Žáková za STAN).

Ve Zlíně obhajuje lidovec Patrik Kunčar, ODS a TOP 09 mu vyjádřily podporu. V obvodu kandiduje také písničkář Zbyněk Ziggy Horváth za STAN a děkan soukromé vysoké školy Oldřich Hájek za ANO. Toho nominovalo hnutí poté, co nejméně čtyři poslanci získali na jeho škole titul.

Občanští demokraté do Senátu nevyslali kandidáta v Sokolově, Šumperku, Třebíči či v Ostravě. "Někdy se stává, že některé oblasti kandidáta z různých důvodů nenominují. Například vyhovuje nestranický kandidát nebo je tendence podpořit kandidáta jiné strany nebo kandidáta nestavět," vysvětluje předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ten by v čele horní komory chtěl pokračovat.

Video: Lidé v KDU-ČSL nemůžou být pro manželství pro všechny, tvrdí Čunek. Strana podle něj ztrácí tvář