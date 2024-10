Jurečka: Bez nás bude ODS slabá. Mám takový respekt, že si nás nikdo nedovolí zahánět

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz reaguje na debaty v ODS, zda by do sněmovních voleb neměli jít bez lidovců a TOP 09. Podle Jurečky by na rozchodu tratila právě ODS. "V některých krajích máme lepší výsledky než ODS," tvrdí s tím, že nedopustí, aby lidovce někdo zaháněl do kouta. Zároveň ale naznačuje, že by další volby neměly stát jen na tvářích lídrů těchto stran.

Sledujete, jak v ODS sílí pochybnosti, jestli jít s vaší stranou a TOP 09 opět do voleb v koalici, když máte slabé volební preference?

Tato debata běžela celou dobu, co koalice existuje. Jen teď po krajských volbách je intenzivnější.

Takže považujete za naprosto vyloučené, že by se ODS rozhodla jít do příštích sněmovních voleb samostatně?

To by byl pro ODS obrovský problém. Jejich volební výsledek by byl výrazně nižší, než když půjdou s námi a TOP 09. Navíc by konec Spolu mohl někdo interpretovat tak, že si ODS chystá půdu pro vytvoření povolební koalice s ANO.

Opravdu by ODS samostatně získala méně hlasů? Co když by to bylo naopak, protože by ve svém programu nemusela dělat kompromisy s vámi a TOP 09?

Bavme se o tom, že přínos nás a TOP 09 pro koalici Spolu je někde mezi osmi až deseti procenty.

Podle průzkumů máte podstatně méně.

Podívejte se, kolik poslaneckých mandátů jsme získali my a TOP 09. Podle nich máme důvěru více než sedmi procent voličů. Navíc jsme v minulosti v průzkumech veřejného mínění kromě roku 2010 byli vždy oproti reálným výsledkům podhodnoceni.

Od občanských demokratů se už nyní ozývá, že ODS by měla mít podstatně silnější postavení na kandidátkách s argumentem, že koalici táhne jako lídr.

Pokud budu předseda strany, tak na tuto argumentaci nehodlám slyšet. Je potřeba se podívat na jednotlivé kraje. V některých jsme jednoznačně silnější a bez nás se v nich nedají výsledky koalice Spolu udělat. Na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském či Moravskoslezském kraji máme většinou lepší výsledky než samotná ODS.

Takže byste se ozval, kdybyste měli na kandidátkách horší postavení než v roce 2021?

Ve vládě mám za ty roky takový respekt, že si nikdo nedovolí lidovce, v jejichž čele bude stát Marian Jurečka, zahánět někam do kouta.

Je nejvhodnějším lídrem koalice Spolu pro sněmovní volby Petr Fiala? Určitě jste zaznamenal, že minimálně někteří komentátoři doporučují Spolu popřemýšlet o jiném lídrovi.

Petr Fiala je určitě nezpochybnitelný lídr. Zároveň budou všechny tři strany přemýšlet, jak uchopit strategii do voleb i z pohledu, jak které osobnosti správně využít. To znamená, jak je prezentovat a jak je akcentovat v různých částech naší republiky.

Jak to myslíte?

Určitě jsou politici, kteří jsou třeba více zatíženi něčím negativním, nebo naopak jsou více spojeni s pozitivními tématy. Toto určitě bude hrát v naší taktice důležitou roli.

Co tím chcete říct o Petru Fialovi?

Jestliže jsme naprostou většinu kampaně před volbami v roce 2021 táhli na tři tváře, a to Fialu, Pekarovou Adamovou a Jurečku, tak tato strategie pro tyto volby už nebude tou hlavní. Třeba to postavíme daleko víc na lidech, kteří budou buď z regionů, nebo jsou pozitivně spojení s konkrétními tématy. A na nich budeme stavět adresnou silnou komunikaci.

Takže už by všude nedominovaly tři tváře předsedů stran?

Počkejte, já to říkám jako možnou variantu. Říkám, že se máme zamyslet nad tím, jestli máme zopakovat taktiku z roku 2021, anebo udělat něco jinak.

Ale proč? Myslíte, že byste jako trojka už na voliče nefungovali jako v roce 2021?

Musíme to vyhodnotit. Když se na to podívám sebekriticky, pro nějakou část lidí zrovna já nemusím být u nějakých témat pozitivní osobou. Naopak třeba s tématem digitalizace a revize dávek mohu fungovat dobře. Tomu musíme uzpůsobit správnou strategii. Při minulých volbách to bylo jasné řešení, teď s takto jasnou a jednoduchou grafikou si už možná nevystačíme.

Celou dobu se bavíme o koalici Spolu. Vylučujete, že byste spolupracovali po příštích volbách s někým jiným, než je koalice Spolu, STAN a případně Piráti?

Nedovedu si představit, že bych seděl v jedné místnosti s takovým typem lidí, jako je Andrej Babiš, Karel Havlíček a někteří další politici ANO, a spolurozhodoval s nimi o osudu našeho státu. Nechci být u toho ani já a myslím, že ani lidovci. Stačí se podívat, jak se vyjadřují například k důchodové reformě. V minulosti tvrdili, že je třeba ji udělat, slibovali ji a teď úplně lžou, když tvrdí, že není potřeba. Nebo si vezměte, jak si občas kopnou do Ukrajinců, kteří jsou tady, přestože přináší do rozpočtu víc, než co jim stát dává. Kdo má otevřené oči, musí vidět, jak neférově se ANO chová.

A co spolupráce se SOCDEM, která si nyní zvolila za předsedkyni bývalou ministryni Janu Maláčovou?

Kdyby byli ve vedení lidé jako Tomáš Petříček, Jiří Dienstbier, Roman Sklenák nebo Václav Votava, tak bych si s nimi spolupráci dokázal představit. S Janou Maláčovou si to představit neumím. Říká, že chce sjednotit levici, včetně komunistů. Považuji za úplně absurdní, jak jí hned Andrej Babiš gratuloval ke zvolení, přestože ona se o něm v minulosti vyjádřila hodně vulgárně. To je fakt neuvěřitelné divadlo. V minulosti se nepotkávali programově, hodnotově ani lidsky.

Příští víkend vás čeká obhajoba křesla předsedy KDU-ČSL. Sám určitě tušíte, že jste svou kandidaturou mnohé překvapil. Spíš se počítalo s tím, že svůj post obhajovat nebudete.

Je pravda, že jsem od některých lidí slyšel: "Mohl si říct, že už nebudeš kandidovat na předsedu, a mohl jsi odejít středem se vztyčenou hlavou." Já se ale na to takto nedívám.

Vaším protikandidátem bude Marek Výborný, který vás už jednou v roce 2019 porazil. Mnoho vašich spolustraníků vyzývalo i jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, aby kandidoval na předsedu a přinesl straně potřebnou změnu. Zkoušel jste ho přesvědčit i vy?

Mluvil jsem s ním někdy před rokem a půl, kdy jsme řešili změnu na postu ministra zemědělství. Nabídl jsem tento post Honzovi Bartoškovi, který to odmítl. Poté jsem jel za Honzou Grolichem. Tehdy jsem mu říkal: "Honzo, dává mi logiku, kdybys šel na ministra zemědělství. Jsi talentovaný a úspěšný hejtman. Když bys byl ministrem, tak bys někdy v budoucnosti převzal i štafetu předsedy." Také jsem s ním mluvil dvakrát za poslední měsíc, kdy jsem mu nabízel, že když nechce kandidovat na předsedu, tak aby kandidoval na místopředsedu nebo člena předsednictva. Odmítl.

On říká, že vaše strana nutně potřebuje změnu. Vnímáte to tak, že chce za předsedu někoho jiného než vás?

Vedení strany tvoří šest lidí, včetně předsedy. Upřímně, když jsme se bavili o předsedovi strany, tak kromě něho a mě padala jména Marka Výborného, Honzy Bartošky a Petra Hladíka. Nikdo z nás není změna. Změna by byl Honza Grolich.

Ani Jiří Čunek, který zatím neoznámil, zda bude, či nebude kandidovat, by nebyl změna?

Ani on. Už byl předsedou a viděli jsme, jak strana fungovala. Jiří Čunek je dobrý politik na komunální a krajské úrovni. Tam je jeho styl vhodný, protože tam rozhoduje především sám za sebe, než že by rozhodoval v týmu. Vést stranu, a ještě koaliční stranu v dnešní době, znamená nalézat shodu ve straně i v koalici. Vzhledem k tomu není úplně nejvhodnější, aby se vrátil do vedení. Nemyslím si, že v naší straně je většina lidí, kteří by ho chtěli vidět zpátky na pozici předsedy. Ale znovu opakuji, že oceňuji jeho kvalitu na komunální a krajské úrovni.