Jsme špatní karbaníci. Stanjura sedí za bukem a odnáší to Jurečka, naříkali lidovci

Lidovci, kteří hledají způsoby, jak zvrátit trend klesajících preferencí, přišli se sérií debat s názvem "Pojďme si to vyříkat", kterých se účastní předseda strany Marian Jurečka i ministři Marek Výborný a Petr Hladík. V pondělí v jedné z největších lidoveckých bašt v Česku - ve Starém Městě u Uherského Hradiště - čelili otázkám na zvyšování věku odchodu do důchodu i koalici Spolu.

Jelikož do podvečerní lidovecké debaty zbývala ještě necelá hodinka, rozhodl se předseda lidovců Marian Jurečka vyrazit za lidmi do ulic Starého Města, aby je na besedu pozval. "Dobrý den, pokud byste měli čas, rád bych vás pozval na dnešní debatu," oslovoval místní, kteří většinou zdvořile poděkovali a pokračovali dál. Ovšem i tady Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí poznal, že mezi témata, která lidi nejvíce zajímají, patří vládní reforma důchodů.

"Mám strach, že budu mít hodně nízký důchod," svěřila se mu jedna z žen, které Jurečka nejdříve s úsměvem lichotil, že určitě má ještě do důchodu daleko. Jenže žena mu začala vysvětloval, že ve skutečnosti je starší, k tomu má vážné zdravotní problémy a opravdu má obavy, jak vyžije z důchodu, přestože mnoho let pobírala poměrně vysokou mzdu.

"Byla to náročná práce v mezinárodní firmě, nebylo jednoduché takovou práci zvládat. Když jsem si teď vypočetla podle kalkulačky na internetu důchod, tak mi to vychází kolem 18 tisíc korun. Asi se nedá nic dělat, budu s tím muset nijak vyžít," povzdechla si a dodala, že se snaží být stále aktivní, například teď se chystá rekvalifikovat ještě na další práci.

Jurečka se jí vyptával, podle jaké kalkulačky důchod vypočítala a odkazoval ji na web svého ministerstva, který považuje za nejpřesnější. Zároveň jí vysvětloval, že nepochybně bude mít nakonec důchod větší. "Ať vám všechno dobře dopadne, hodně zdraví," loučil se.

Jakmile přišel na setkání do zaplněného sálu, poznal, že téma důchodů lidi skutečně zajímá. A ne všichni chápou, proč je nutné postupně zvyšovat věk pro odchod do důchodu. "Zvedněte ruky vy, kdo jste začali pracovat, než vám bylo dvacet let," zeptal se Jurečka. V tu chvíli se v sále zvedlo mnoho rukou.

"A teď pracuje mladých lidí do dvaceti let jen šest procent. To je jeden z důvodů, proč musíme zvýšit věk do důchodu," pokračoval Jurečka. Několikrát ujišťoval, že se tato hranice nijak nedotkne nynějších důchodů a pro ty příští půjde jen o pozvolný nárůst.

K politice špatné zprávy patří

Beseda potvrdila, že někteří lidovečtí voliči těžce nesou, když o nepopulárních vládních rozhodnutích mluví Jurečka. Už v minulosti si i někteří členové KDU-ČSL stěžovali, že jejich předsedovi připadla nevděčná role toho, kdo například oznamuje zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu. A podobný názor zazněl také v pondělí.

"Jedním ze střípků, proč máme podporu dvě a půl procenta voličů, je naše mediální neobratnost. Proč je nositelem všech špatných zpráv z vlády do médií jen KDU-ČSL?" divil se regionální lidovecký politik Pavel Botek, který uvedl jako příklad nedávné jednání Jurečky a ministra financí za ODS Zbyňka Stanjury s odboráři.

"Jednání ztroskotalo. A do televize přijde Marian, který řekne: 'Žádné zvýšení peněz nebude.' A pan ministr financí Stanjura sedí za bukem a pokyvuje hlavou. To jsme tak špatní karbaníci, že si vždycky vytáhneme černého Petra, že to musíte jít říkat vy?" ptal se lidoveckých špiček Botek, kterému dávali za pravdu i někteří další přítomní.

"K politice patří i špatné zprávy, ale zároveň si myslím, že jsme i nositelé dobrých zpráv," reagoval Jurečka. Následně začal vysvětlovat, co všechno lidovci prosadili mnohdy proti vůli Stanjury, jeho ODS i dalších vládních stran. Jako příklad uvedl zvýšení koeficientu pro výpočet minimální mzdy, který poroste až ke 47 procentům průměrné mzdy. Minimální mzda se tak v příštím roce zvýší o 1900 korun na 20 800 korun.

Musíme zabránit slovenskému vývoji

Převážnou část přítomných lidoveckých voličů také zajímalo, zda vedení strany podporuje kandidaturu KDU-ČSL v koalici Spolu v parlamentních volbách v příštím roce. Jurečka, Výborný i Hladík se jednoznačně vyslovili pro tuto koalici a shodně také tvrdili, že tím chtějí zabránit slovenskému vývoji.

"Jestliže máme na politické mapě konkurenci v Andreji Babišovi a Tomio Okamurovi, tak při takové hrozbě nechci jít slovenskou cestou. Spolu integrující demokratické politické síly má hluboký smysl," tvrdil Jurečka. Souzněl s ním i ministr Výborný. Oba dva se příští týden na sjezdu utkají o post předsedy lidovců.

Výborný prohlásil, že KDU-ČSL neztrácí v koalici Spolu jasnou identitu. "Kdybychom ji měli ztratit, tak jsme ji za tři roky už dávno ztratili. Teď je ale nejdůležitější bavit se o tom, jak zvednout 25 až 30 procent voličů, kteří nepřišli ke krajským volbám. Jakým jim dát důvod, aby volili koalici Spolu a případně další subjekty, které budou zárukou udržení nepopulistické a neextremistické vlády," řekl.

Obdobně odpověděl i ministr životního prostředí Petr Hladík, který ještě dodal, že pozice lidovců není na pravé straně politického spektra, ale spíše uprostřed.

Spotlight moment: I Fialovi občas bouchnou saze, komentuje krizi Dolejší (1. 10. 2024)