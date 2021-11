Česko má podezření na jihoafrickou mutaci. Její výskyt zřejmě zaznamenalo i Německo

08:44

Kvůli potenciálně rizikové variantě koronaviru, které Světová zdravotnická organizace přiřadila řecké písmeno omikron, musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v Česku mají vstup do země zakázaný.