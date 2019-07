před 1 hodinou

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek odpoledne bude snažit přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby vyhověl jeho návrhu a odvolal z funkce ministra kultury Antonína Staňka, jak požaduje koaliční ČSSD. Premiér odmítá spor řešit podáním kompetenční žaloby, kterou by se zabýval Ústavní soud, a chce s prezidentem dál vyjednávat. Přestože jsou oba považováni za spojence, v některých tématech zastávají odlišné postoje. Právě v těchto oblastech by pak mohl Babiš Zemanovi ustoupit, aby nakonec přece jen Staňka z funkce ministra odvolal. Podívejte se v grafice Aktuálně.cz, co by mohlo být předmětem vyjednávání.