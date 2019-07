Staněk je čestný chlap, ale poslední dny se chová zvláštně, míní poslanec ČSSD Birke

Poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke má blízko jak k předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, tak k ministru kultury Antonínu Staňkovi. V současné politické krizi je tak jedním z mála, kdo je v úzkém spojení s oběma znesvářenými politiky. "Honzu Hamáčka v jeho práci předsedy ČSSD podporuji, zároveň se ale snažím chápat i Tondu Staňka," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Slyšel jsem, že vy jste ten, kdo má z poslanců ČSSD i z vedení strany nejblíže k ministrovi kultury Antonínu Staňkovi. Je to tak?

Hodně jsme se za poslední půlrok sblížili, protože pracujeme společně na památkovém zákonu a ještě vývozním a archeologickém zákonu. Sociální demokracie mě pověřila, abych se za naši stranu těmto zákonům věnoval, takže jsem jeho neplacený poradce pro tyto věci. Památkový zákon je hotový a připravený k projednání ve sněmovně, na dalších dvou ještě pracujeme, máme ale shodu s kraji i se Svazem měst a obcí. Jde o zákony, které se nepodařilo předložit žádnému z předcházejících ministrů kultury.

Jestliže jste se v poslední době do určité míry sblížili, rozumíte jeho počínání z posledních dnů? Mám pocit, že jedna skupina lidí jej považuje za podivína či kariéristu, který se drží svého postu, zatímco druhá tvrdí, že je to poctivec, který byl přesvědčený, že v případě odvolaných ředitelů Národní galerie a Muzea umění Olomouc se dějí nepravosti.

Kariérista určitě není, je to čestný chlap, který nesnáší lež. Jestliže například někdo tvrdí, že odvolal generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta na přání prezidenta, v žádném případě to není pravda. Pan Staněk musel konat jako správce, který má oznamovací povinnost, pokud má podezření na porušení zákona.

Jak si ale vysvětlujete, že kritizuje předsedu ČSSD Jana Hamáčka a nedává až tak úplně najevo, že chce v každém případě opustit post ministra kultury?

Je pravda, že v poslední době se chová zvláštně, nicméně já mu do hlavy nevidím. Ale chápu, že když se člověk dostane pod obrovský tlak, může tak jednat. Pro každého politika, nejen sociálnědemokratického, je takováto pozice obrovsky nepříjemná a nekomfortní. A ne každý konfliktní situace zvládá s klidem a nadhledem, někoho to prostě může zlomit.

Zlomil pana Staňka tlak, kterému je vystaven?

To ukáže čas, doufám pro něj, že ne. Tlak každý z nás zvládá jinak a on nyní musí čelit velmi náročné situaci. Nechci se ho zastávat, nicméně chci mít pro něj pochopení.

A jak v této souvislosti vnímáte chování předsedy Hamáčka, který trvá na tom, že Staněk musí jako ministr skončit? Dokonce na Twitteru napsal, že poslední výroky jej utvrdily v tom, že Staněk musí odejít?

Naprosto chápu Honzu Hamáčka i jeho rozčilení. Na druhé straně dokážu pochopit i pocit jisté ukřivděnosti, bohužel pro tu ve vrcholné politice není místo. Mně nesmírně záleží na sociální demokracii i na jejím předsedovi, kterého považuji za svého osobního přítele. V politice člověk moc přátel nemá, ale Honza je jedním z nich.

Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana... — Petr Dolínek (@DolinekPetr) July 5, 2019

V kuloárech se spekuluje o tom, jestli se nerozhodne odejít z postu předsedy ČSSD, pokud by strana odešla do opozice.

Je na něm vidět, že je pod obrovským tlakem. Když odcházel z jednání od prezidenta Miloše Zemana, viděl jsem to na něm. Ale myslím si, že tlak Honzu neláme, ale posouvá. Ten, kdo nezažil, co v takových vypjatých chvílích politik zažívá, netuší, o čem mluvím.

Prezident mluví o tom, že chce být mírotvůrce mezi Hamáčkem a Staňkem. Je to vůbec možné?

Příkop mezi nimi je rozkopán tak hluboko, že už se nedá zasypat a nedá se už přes něj ani postavit most. Myslím, že pan Staněk si toto uvědomuje, a věřím, že během plánovaného pátečního setkání u prezidenta tuto situaci vyřeší.

Jak ji vyřeší?

Popravdě řečeno nevím jak. Ale vždy nějaké řešení existuje. I o tom je přeci politika.

Jak hodnotíte jeho víkendové kritické poznámky na Twitteru, směřující proti sociálním demokratům, které později smazal? Mimochodem, nemluvil jste s ním o těchto tweetech?

Nemám ve zvyku se vyhýbat otázkám, takže mohu potvrdit, že jsme si spolu o víkendu telefonovali.

A říkal jste mu, aby tweety smazal?

Byl to soukromý rozhovor. Jsem ale moc rád, že část tweetů smazal.

Kde jsou podle vás počátky sporů mezi ministrem Staňkem a vedením ČSSD? Slyšel jsem od lidí z vedení strany výtky k panu Staňkovi už v prvních týdnech jeho ministrování kvůli tomu, že se jim zdál příliš pasivní.

Myslím, že první obrovskou, fatální chybou byl nešťastný křest knihy poslance KSČM Miroslava Grebeníčka, na kterém byl pan Staněk přítomen. To byl první korálek, který odstartoval šňůru nepříjemných příhod. Tehdy začalo vznikat napětí mezi Staňkem a vedením ČSSD. Přitom on se na tu akci dostal tak trochu jako slepý k houslím, nevěděl, co přesně se tam bude dít. Byla to ale od něj chyba, což on sám přiznal. Od té doby se to začalo nabalovat a jeho pozice se dál zhoršovala. Přitom on jako ministr udělal řadu dobrých věcí, přidal například zaměstnancům v kultuře, ale bohužel ty kvalitní počiny zapadly.

Co říkáte na návrh vašeho poslaneckého kolegy Petra Dolínka, že by se Staněk neměl účastnit jednání poslaneckého klubu? A naopak že Staněk kritizoval Dolínka, byť potom tuto kritiku smazal?

Myslím, že to od obou bylo nešťastné vyjádření, je to vyhecované ze všech stran. Petr Dolínek je v tomto přímočařejší, takže to napsal, tak jak to napsal. Já ho za to neodsuzuji. Na druhou stranu, oba jsou natolik rozumní, aby si to vyříkali mezi čtyřma očima.

Budete se Dolínkovým návrhem v klubu zabývat?

Myslím, že situace se uklidní, protože pan Staněk má dovolenou a na klubu nebude.

Myslíte, že ani nikdo další z klubu nebude navrhovat nějaký ostřejší postup vůči Staňkovi?

Jak znám všechny kolegyně a kolegy v klubu, tak jsou všichni rozumní. Nemyslím si, že bychom chtěli někoho ze sociální demokracie "popravovat" v přímém přenosu. Pro ČSSD jsou nyní klíčové dva termíny, a to je 12. červenec, kdy bude setkání u pana prezidenta, a ještě podstatnější bude 15. červenec, kdy bude v Lidovém domě jednání předsednictva strany. Myslím, že bychom se měli ze všeho nejvíce soustředit na to, abychom znali všechna fakta a mohli se 15. července rozhodnout co nejlépe, zda ve vládě zůstat, nebo z ní odejít.

Jak budete hlasovat vy?

Já jsem od začátku říkal, že jsem příznivcem vládního angažmá a nebudu v pondělí říkat nic jiného. Názor členské základny vzešlý z referenda byl, že máme jít do vlády. Pokud ale budu v pondělí demokraticky přehlasován, že máme jít z vlády pryč, tak to budu respektovat.

