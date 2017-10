Pokud nás budou dál všichni odmítat, pokusíme se o menšinovou vládu s odborníky, řekl Babiš

AKTUALIZOVÁNO před 5 minutami

Praha - Andreji Babišovi (ANO) dochází trpělivost s ostatními stranami, které ho vytrvale odmítají, a poohlíží se po řešení povolebního patu. V pátek poprvé zmínil možnost menšinové vlády doplněnou o odborníky. "Pokud jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu," řekl iDNES.cz Babiš. "Přijdeme s programem, který částečně i plní program všech stran," dodal předseda hnutí ANO

Jestli by taková vláda dostala důvěru, sám Babiš neví. KSČM, ČSSD a lidovci mají kvůli špatným volebním výsledkům vlastní problémy. "Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy," uvedl Babiš.

ODS na dotaz Aktuálně.cz řekla, že menšinový kabinet nepodpoří. "Je to jedna z možnosti, pro které musí získat tato vláda úplně stejnou podporu většiny ve sněmovně, jaká každá jiná vláda. Pan Babiš si jde plnit sen, ze chce vládnout sám," říká předseda Petr Fiala.

Podporu menšinového kabinetu vylučují také Piráti. "Faktická podpora vlády s dominantním postavením hnutí ANO je vyloučena, a to jak přímá i tichá," řekl předseda strany Ivan Bartoš.

"V této fázi vyjednávání nemáme jediný důvod podpořit menšinovou vládu," tvrdí předseda SPD Tomio Okamura. Podle Okamury nejsou hotové kompletní programové shody. "Žádnou žádost o podporu na stole nemáme a ani na vteřinu o ní neuvažujeme, ani o odchodu ze sálu," uzavřel Okamura.

Prezident s menšinovou vládou nemá problém

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek naznačil, že s takovou variantou nemá problém. "Předpokládám, že Andrej Babiš bude váhat mezi dvěma variantami: variantou menšinové vlády a variantou koaliční vlády. Já mohu garantovat pouze to, že v obou těchto variantách ho podpořím," řekl prezident ve čtvrtek v televizi Barrandov.

Zeman Babiše pověří jednáním o vládě v úterý při obědě v Lánech, Hnutí ANO má za sebou první kola vyjednávání se zástupci všech stran. Ty se s ním chtěli bavit pouze o rozdělení funkcí ve sněmovně. O vstup do vlády projevil zájem pouze Tomio Okamura. Byl to také Okamura, kdo po čtvrtečním jednání s ANO řekl, že právě s menšinovou vládou doplněnou o odborníky "dodané" prezidentem Milošem Zemanem Babiš přijde.

Ve vládě by se neměl objevit ekonom Jan Švejnar, se kterým se Babiš sešel krátce po volbách. "Měl jsem schůzku s panem Švejnarem dávno připravenou. My jsme se setkávali pravidelně, já se s ním radím. Probírali jsme vzdělávání a vědu a výzkum, on mi doporučil dva odborníky, jednoho na školství, vědu a výzkum, kterého jsem oslovil, ale ten to odmítl. S tím druhým jsem ještě nemluvil," tvrdí Babiš. Jejich jména Babiš nechtěl veřejně říct.

Andrej Babiš také znovu odmítl, že by preferoval koalici s SPD Tomia Okamury. "Ty řeči, že my preferujeme Okamuru, to je nesmysl," řekl Babiš. Předseda hnutí ANO připomněl, že jak před volbami, tak vzápětí po volbách řekl, že s KSČM ani SPD si vládu nedovede představit.

Babiš v rozhovoru pro Novinky.cz přiznal, že od začátku preferoval koalici s ODS. "Varianta s ODS se zdála jako nejpraktičtější řešení, protože mohla vzniknout koaliční vláda se 103 hlasy s velkým programovým průnikem. Čím méně partnerů ve vládě, tím lépe," vysvětluje Babiš. Vedení ODS v čele s předsedou Petrem Fialou koalici s hnutí ANO odmítá.