Okamura nevyloučil boj o Hrad. Musíme mít českého prezidenta, zdůraznil

Mezi prezidentské kandidáty může nakonec přibýt ještě předseda SPD Tomio Okamura. Svou kandidaturu na Hrad nevyloučil a chystá se rozhodnout v poslední možný okamžik, tedy 7. listopadu. "Chceme, aby byl prezidentem člověk, který prosazuje přímou demokracii, odmítá islám, odmítá přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny a jakýchkoliv nelegálních migrantů," vyjmenovával Okamura jen některé z požadavků, které jeho hnutí na hlavu státu má.

Praha - Šéf SPD Tomio Okamura sice nyní vyjednává hlavně o složení sněmovny a vlády, zároveň si ale nechává otevřené i dveře na Hrad.

Ve čtvrtek dopoledne totiž nevyloučil, že bude kandidovat na prezidenta. Po konkrétním dotazu nejprve jmenoval, jaký by měl být prezident podle jeho představ, aby nakonec prohlásil: "Kdyby náhodou takový kandidát nebyl k 6. listopadu večer, tak my se k tomu budeme muset samozřejmě postavit."

Přímá demokracie, kritika migrace a odmítání islámu

Okamura ve čtvrtek jmenoval několik zásadních bodů, které podle něj nový prezident musí splňovat. "Chceme, aby byl prezidentem člověk, který prosazuje přímou demokracii, odmítá islám, odmítá přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny a jakýchkoliv nelegálních migrantů," vyjmenovával Okamura.

Dále požaduje, aby prezident hájil české národní zájmy, a ne zájmy Bruselu, Ruska, USA nebo Číny. "Prostě to musí být český prezident," dodal šéf SPD.

"Kdyby tady nebyl žádný kandidát, u kterého jsou alespoň programové průsečíky v našich klíčových tématech, tak to bychom museli skutečně vážně zvážit," pokračoval Okamura.

Na dotaz, zda představě hnutí není blízký nynější prezident Miloš Zeman, Okamura odpověděl neurčitě. "U každého kandidáta bychom mohli najít třeba programové průsečíky. My to prostě vyhodnotíme. Bezesporu prezident Zeman je člověk, který se kriticky dívá na islám, kriticky se dívá na migraci, podporuje přímou demokracii, takže by to byl určitě jeden z kandidátů, který určité programové průsečíky má. Ale my se na všechny kandidáty musíme ještě podívat těsně předtím, než se uzavře možnost podávat kandidátky," řekl Okamura.

Na přímý dotaz na vlastní kandidaturu odpověděl: "Nebudu ani vylučovat, ani potvrzovat, protože se nejdříve poradíme ve vedení hnutí."

Zeman pozval Okamuru na oběd 6. listopadu, kdy ho šéf SPD se svou volbou pravděpodobně seznámí. Pokud by se rozhodl kandidovat, získal by nynější prezident těžkého soupeře, protože mají podobné spektrum voličů.