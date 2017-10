Prodej bytu na Vinohradech nebo úvěr. Okamura v majetkovém přiznání zamlčel transakce za 15 milionů

před 3 hodinami

Předseda SPD Tomio Okamura v majetkovém přiznání zamlčel transakce za zhruba 15 milionů korun. Transakce zahrnovaly například prodej bytu na pražských Vinohradech nebo bankovní úvěr. Nesrovnalostmi v majetkových přiznáních politiků se nyní zabývá ministerstvo spravedlnosti. Problémy kvůli majetkovému přiznání měl i šéf hnutí ANO a bývalý vicepremiér Andrej Babiš.

Praha - Předseda a poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura v majetkovém přiznání za loňský rok neuvedl finanční transakce v hodnotě zhruba 15 milionů korun. Napsala to Mladá fronta DNES (MfD). V dokumentu neuvedl prodej bytu na pražských Vinohradech za deset milionů korun ani bankovní úvěr až do výše pěti milionů korun. Všichni poslanci přitom mají ze zákona povinnost přiznávat veškeré příjmy i závazky. Okamura odmítá, že by něco úmyslně zamlčel. Přiznání mu prý vyplňuje účetní.

Nesrovnalostmi v majetkových přiznáních politiků se nyní zabývá ministerstvo spravedlnosti, které Okamurův případ zaslalo na obecní úřad v místě trvalého bydliště šéfa SPD. Tamní úřad rozhodne, zda se poslanec dopustil přestupku.

"Porovnáním údajů uvedených v oznámení pana poslance Okamury s údaji uvedenými v jiných registrech a informačních systémech veřejné správy bylo zjištěno, že pan poslanec Okamura mohl svým jednáním naplnit znaky přestupku zákona o střetu zájmů," řekl deníku Jiří Kapras, který na ministerstvu spravedlnosti vede odbor střetu zájmů.

Do kolonky, kam mají poslanci podle zákona povinně sepsat své příjmy přesahující 500 tisíc korun, zanesl Okamura pouze patnáctimilionový výdělek z firem a dalšího podnikání. Okamura uvedl, že prodej bytu započítal do příjmu z podnikání. Jenže podnikatelem v nemovitostech není a navíc šlo o případ, kdy prodal někomu jinému svůj vlastní byt, uvedla MfD. Vinohradský byt od Okamury koupila bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.

Okamura rovněž do přiznání nenapsal, že má u banky úvěr až do pěti milionů korun. "Ručil za něj právě prodaným bytem, loni však závazek převedl na svou jedinou zbylou nemovitost, pozemek na pražském Břevnově. Jenže kolonku přiznání, v němž mají poslanci přiznávat veškeré své závazky, nechal předseda SPD prázdnou," poznamenala Mladá fronta DNES.

Problémy kvůli majetkovému přiznání měl i šéf hnutí ANO a bývalý vicepremiér Andrej Babiš. Sněmovní mandátový a imunitní výbor na jaře požádal městský úřad v Černošicích, aby prošetřil nesrovnalosti v jeho přiznání. Úředníci ale případ odložili s tím, že skutek je už promlčený. Poslanci žádali vyšetřit nesoulad mezi údaji, jež Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, jež zveřejnil v prověrce svých příjmů. Babiš to vysvětloval chybou své účetní, která do přiznání napsala hrubé příjmy, ale chybně je označila jako příjmy po zdanění.